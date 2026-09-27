Sicario de ‘China’ Polo afirma que le ofrecieron S/ 15 mil por asesinar a periodista. (Foto: Composición - Infobae)

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El sicario venezolano, Luis Obispo Díaz, quien fue señalado como el asesino de Susy Aponte Polo, conocida como “China Polo”, afirmó que le ofrecieron S/ 15.000 para asesinar a la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash al mediodía del sábado 19 de septiembre en el mercado de Caraz.

A pesar de haber tener la mandíbula fracturada, producto de un disparo recibido durante su intento de fuga luego de asesinar a la periodista, Obispo Díaz declaró ante un agente agente de la División de Investigación Criminal de Huaraz.

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En el video difundido por La República. Obispo señaló a una mujer peruana apodada “La Gocha” como la persona que lo contactó para ejecutar el homicidio. En su declaración, afirmó que el contacto de la mujer le fue dado por un hombre que abordó el taxi en el que trabajaba como parte de un servicio por aplicativo.

La Fiscalía de Caraz dispuso una vigilancia extrema sobre Obispo, internado en el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz. Su testimonio podría permitir identificar a quienes lo contrataron para matar a Aponte Polo.

Dos simpatizantes de la asesinada candidata Susy Aponte Polo, 'China Polo', se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital de Huaraz. Ambos resultaron heridos de bala durante el atentado y su pronóstico es reservado. Latina

El atacante fue llevado primero al hospital San Juan de Dios, junto con las cinco personas que resultaron heridas durante la persecución. Los familiares de las víctimas impidieron que recibiera atención inmediata, por lo que fue trasladado posteriormente a Huaraz, donde permanecía en silla de ruedas en un pasadizo del centro médico.

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Allí, un investigador le preguntó cómo conocía a “China Polo”. Obispo respondió que fue “por teléfono” y confirmó que había visto una fotografía de la periodista en un celular que, según dijo, ya había arrojado.

El hombre sostuvo que una mujer residente en Lima, a quien conocía como “La Gocha”, le hizo el encargo. Aseguró que nunca la vio en persona y que la comunicación entre ambos se limitó a llamadas telefónicas.

El apodo alude en Venezuela a personas nacidas en localidades andinas de estados como Táchira, Trujillo y Mérida. Sin embargo, Obispo identificó a la mujer como peruana cuando fue consultado por el agente.

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Profundizamos en el complejo caso del asesinato de la candidata Susy 'la China Polo' Aponte. Las autoridades siguen la pista de una red criminal que incluye a un financista venezolano y a un sicario herido. La policía custodia al detenido en un hospital de Huaraz mientras las diligencias continúan. | Panamericana

Fuentes policiales indicaron que el acusado llevaba ocho años en Perú y mantenía una doble actividad: conductor de taxi por aplicativo e integrante de una organización criminal conformada por ciudadanos venezolanos. También señalaron que su experiencia con armas explicaría la precisión del disparo que mató a la candidata.

Obispo relató que “La Gocha” era una clienta vinculada a su trabajo como taxista en inDrive. Según su declaración, el contacto surgió a través de un cliente de la aplicación, aunque afirmó que borró de su teléfono el número que podía conducir hasta la mujer.

Según La República, la información de los usuarios de la plataforma virtual figura en su base de datos, por lo que los investigadores buscan reconstruir el vínculo entre el acusado, el cliente que habría facilitado el contacto y la persona que ordenó el ataque.

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El pago de S/ 15 mil

El acusado indicó que consiguió la pistola en Villa María del Triunfo y que pagó S/ 500 por el arma. No precisó si entregó el dinero en efectivo o mediante una transferencia digital.

‘China Polo’: sicario venezolano confiesa el crimen y asegura que desconoce quién ordenó asesinar a la periodista. Captura: YouTube.

Como se recuerda, la información del arma revela que esta pertenecía a la Policía Nacional del Perú y fue reportada como “robada” por el agente de la PNP a la que había sido asignada.

Durante el interrogatorio, el agente le preguntó si había cometido el asesinato sin recibir un adelanto. Obispo respondió que le habían prometido un pago posterior y expresó su desesperación por la situación en la que se encontraba.

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Ante la insistencia sobre el monto, sostuvo: “Una ‘feria buena’ es más de 10.000, 15.000 soles, por eso lo hago”. La suma correspondía a la recompensa que, según dijo, esperaba recibir por matar a “China Polo”.