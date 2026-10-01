Perú

La reacción de Ana Paula Consorte luego de saber que Doña Peta expuso el sexo de su bebé con Paolo Guerrero

La modelo brasileña reaccionó a las versiones de su suegra sobre el tiempo de gestación y afirmó que el anhelo familiar por una hija no equivale a una confirmación

¿Ana Paula Consorte desmintió a Doña Peta?
¿Ana Paula Consorte desmintió a Doña Peta?
Guardar

Ana Paula Consorte respondió a las declaraciones de doña Peta y descartó que ya tenga seis meses de embarazo o que esté confirmado que espera una niña junto a Paolo Guerrero. La modelo brasileña reaccionó con sorpresa cuando una reportera de América Hoy le consultó por los detalles que había adelantado la madre del futbolista.

Consorte, quien confirmó su embarazo el 28 de septiembre a través de sus redes sociales, habló con el programa de América TV después de que doña Peta comentara que el bebé sería una “mujercita” y estimara que la gestación ya había llegado al sexto mes.

PUBLICIDAD

La pareja del delantero de Alianza Lima no ratificó ninguno de esos datos. “¿Mujercita? Tú sabes más que yo”, respondió entre risas cuando le preguntaron cómo afrontaba Paolo Guerrero la próxima llegada de una hija.

La declaración dejó en suspenso el sexo del bebé. Hasta ahora, ni Ana Paula Consorte ni Paolo Guerrero han hecho un anuncio oficial sobre si esperan una niña o un niño.

Una mujer mayor con camiseta a rayas habla frente a un micrófono sostenido por una reportera, sobre un fondo de plantas verdes
Petronila González declara sobre los seis meses de gestación de Ana Paula Consorte durante una entrevista para un programa de televisión.

Ana Paula hace aclaración

La reportera también le consultó a la brasileña sobre el tiempo de gestación y sobre el lugar en que nacería el bebé. La pregunta surgió a partir de las declaraciones de doña Peta, quien había señalado que su nuera tendría aproximadamente seis meses de embarazo.

PUBLICIDAD

“Bien que quisiera tener seis meses, pero todavía no he llegado”, respondió Ana Paula Consorte. La modelo no precisó cuántas semanas o meses de embarazo tiene, aunque dejó claro que la cifra difundida por la madre de Guerrero no corresponde a su situación actual.

La brasileña desmintió dos de los datos que doña Peta había adelantado: el supuesto sexto mes de gestación y el sexo del bebé. Consorte optó por no confrontar directamente a su suegra, pero sus respuestas evidenciaron que la pareja aún mantiene parte de la información en reserva.

La conversación se produjo días después de que la influencer brasileña compartiera un video para confirmar que espera un nuevo hijo con Paolo Guerrero. En las imágenes difundidas por Consorte, aparecen sus hijos y su hija mayor, fruto de una relación anterior. La secuencia fue acompañada por fotografías en las que la modelo exhibió su vientre de embarazada.

Tres adultos y un bebé posan detrás de una mesa con globos de colores y dulces en una sala
Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero posan junto a Petronila González durante una reunión familiar decorada con globos y dulces.

Doña Peta habló de una posible nieta

La controversia surgió por las declaraciones de Petronila Gonzáles, conocida públicamente como doña Peta. La madre de Paolo Guerrero conversó con las cámaras de América Hoy y expresó su entusiasmo por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

En ese momento, la madre del futbolista dejó entrever que el bebé podría ser una niña. “Ella no tiene antojos, hace buen embarazo. Dicen que es mujercita, me gustan las nietas mujeres, yo no he tenido hija mujer”, manifestó.

La frase fue interpretada como un adelanto del sexo del bebé, aunque la propia doña Peta utilizó la expresión “dicen”, sin presentar la información como una confirmación que hubiera recibido directamente de la pareja.

Más tarde, en otra declaración, la madre del delantero señaló que Ana Paula Consorte tendría seis meses de gestación. “Seis meses creo que tiene”, comentó al ser consultada sobre el embarazo.

Ante estos datos, Ana Paula Consorte no confirmó ambas versiones. La modelo afirmó que ella y Guerrero desean tener una hija, aunque evitó asegurar que ese sea el sexo del bebé.

Cuando la reportera le explicó que el dato había surgido a partir de las declaraciones de doña Peta, Consorte respondió con una risa. “Es que queremos mucho que sea”, agregó sobre la posibilidad de que llegue una niña a la familia.

El embarazo representa una nueva etapa familiar para Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero. La pareja ya tiene hijos en común y ha mostrado parte de su vida familiar en redes sociales, aunque suele reservar los datos personales vinculados con sus hijos.

Retrato de una mujer y un hombre sonriendo a la izquierda y contraluz de una mujer embarazada en una playa a la derecha
Ana Paula Consorte posa junto a Paolo Guerrero y muestra su vientre de gestación en la playa.

Temas Relacionados

Ana Paula ConsorteDoña PetaPaolo Guerreroperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Libre desafiliación informada ya no va: Los nuevos requisitos para pasar de AFP a ONP y viceversa

Desde junio de 2027 el cambio de AFP a ONP y viceversa podrá hacerse fácilmente por medio de la Plataforma de Afiliación Segura y Transparente. El anterior proceso ha sido derogado

Libre desafiliación informada ya no va: Los nuevos requisitos para pasar de AFP a ONP y viceversa

Metropolitano en la Vía Expresa Grau: horarios y frecuencia de los buses durante la marcha blanca

Los usuarios podrán utilizar el nuevo recorrido durante la marcha blanca, que contempla las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas. El servicio operará en ambos sentidos.

Metropolitano en la Vía Expresa Grau: horarios y frecuencia de los buses durante la marcha blanca

PNP desarticula red que buscaba ingresar US$21 mil falsos al mercado peruano

Los intervenidos operaban en San Juan de Lurigancho y El Agustino, según las diligencias realizadas por los agentes

PNP desarticula red que buscaba ingresar US$21 mil falsos al mercado peruano

JNE considera inviable permitir la detención de requisitoriados el día de las elecciones

Según el tribunal electoral, la prohibición de detención durante los comicios no genera impunidad, sino que garantiza el derecho al sufragio

JNE considera inviable permitir la detención de requisitoriados el día de las elecciones

Conciertos gratis en Lima: ¿Dónde y cuándo serán los shows por cierres de campaña con Corazón Serrano, Son Tentación, DJ Peligro y más artistas?

Los postulantes a varias alcaldías convocaron actividades con cumbia, salsa y música tropical hasta el jueves 1 de octubre, antes de las restricciones por los comicios municipales

Conciertos gratis en Lima: ¿Dónde y cuándo serán los shows por cierres de campaña con Corazón Serrano, Son Tentación, DJ Peligro y más artistas?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE considera inviable permitir la detención de requisitoriados el día de las elecciones

JNE considera inviable permitir la detención de requisitoriados el día de las elecciones

Informe del JEE advierte que Carlos Espá habría infringido neutralidad para apoyar a Rafael López Aliaga

Tras perder protagonismo en Juntos por el Perú, José Domingo Pérez busca inscribir su propio partido político

Fuerza Popular no insistirá con los 66 puntos del pedido de facultades: “Entendemos que ese es el consenso”

El hijo mayor de Pedro Castillo inicia su etapa laboral en México, donde permanece asilado: “Tuve cuatro entrevistas”

ENTRETENIMIENTO

Conciertos gratis en Lima: ¿Dónde y cuándo serán los shows por cierres de campaña con Corazón Serrano, Son Tentación, DJ Peligro y más artistas?

Conciertos gratis en Lima: ¿Dónde y cuándo serán los shows por cierres de campaña con Corazón Serrano, Son Tentación, DJ Peligro y más artistas?

BTS en Lima: Horarios, rutas alternas y plan de salidas del Estadio San Marcos para los conciertos del 7, 9 y 10 de octubre

Conciertos de BTS en Lima: cómo ingresar y salir del Estadio San Marcos según cada zona y qué objetos están prohibidos

BTS en Lima: Horarios de ingreso diferenciados y rutas que toda fan ARMY debe respetar para evitar aglomeraciones en San Marcos

BTS en Lima: estas son las canciones que todo ARMY debería conocer antes del concierto

DEPORTES

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Sporting Cristal vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por semifinales vuelta de Copa de la Liga 2026

Álvaro Barco seguirá su carrera como dirigente en Europa luego de su polémica salida de Universitario: este es su nuevo club

Se conoció el contundente motivo por el que se frustró amistoso de Alianza Lima ante Emelec

Capitana de Perú lamentó la falta de preparación para el Sudamericano de vóley Sub 19: “Nos hubiera encantado tener partidos”

Los elogios de Giancarlo Granda a 6 jugadores de la selección peruana tras el empate con México en amistoso FIFA