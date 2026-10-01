La reacción de Ana Paula Consorte luego de saber que Doña Peta expuso el sexo de su bebé con Paolo Guerrero

¿Ana Paula Consorte desmintió a Doña Peta?

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Ana Paula Consorte respondió a las declaraciones de doña Peta y descartó que ya tenga seis meses de embarazo o que esté confirmado que espera una niña junto a Paolo Guerrero. La modelo brasileña reaccionó con sorpresa cuando una reportera de América Hoy le consultó por los detalles que había adelantado la madre del futbolista.

Consorte, quien confirmó su embarazo el 28 de septiembre a través de sus redes sociales, habló con el programa de América TV después de que doña Peta comentara que el bebé sería una “mujercita” y estimara que la gestación ya había llegado al sexto mes.

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La pareja del delantero de Alianza Lima no ratificó ninguno de esos datos. “¿Mujercita? Tú sabes más que yo”, respondió entre risas cuando le preguntaron cómo afrontaba Paolo Guerrero la próxima llegada de una hija.

La declaración dejó en suspenso el sexo del bebé. Hasta ahora, ni Ana Paula Consorte ni Paolo Guerrero han hecho un anuncio oficial sobre si esperan una niña o un niño.

Petronila González declara sobre los seis meses de gestación de Ana Paula Consorte durante una entrevista para un programa de televisión.

Ana Paula hace aclaración

La reportera también le consultó a la brasileña sobre el tiempo de gestación y sobre el lugar en que nacería el bebé. La pregunta surgió a partir de las declaraciones de doña Peta, quien había señalado que su nuera tendría aproximadamente seis meses de embarazo.

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“Bien que quisiera tener seis meses, pero todavía no he llegado”, respondió Ana Paula Consorte. La modelo no precisó cuántas semanas o meses de embarazo tiene, aunque dejó claro que la cifra difundida por la madre de Guerrero no corresponde a su situación actual.

La brasileña desmintió dos de los datos que doña Peta había adelantado: el supuesto sexto mes de gestación y el sexo del bebé. Consorte optó por no confrontar directamente a su suegra, pero sus respuestas evidenciaron que la pareja aún mantiene parte de la información en reserva.

La conversación se produjo días después de que la influencer brasileña compartiera un video para confirmar que espera un nuevo hijo con Paolo Guerrero. En las imágenes difundidas por Consorte, aparecen sus hijos y su hija mayor, fruto de una relación anterior. La secuencia fue acompañada por fotografías en las que la modelo exhibió su vientre de embarazada.

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Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero posan junto a Petronila González durante una reunión familiar decorada con globos y dulces.

Doña Peta habló de una posible nieta

La controversia surgió por las declaraciones de Petronila Gonzáles, conocida públicamente como doña Peta. La madre de Paolo Guerrero conversó con las cámaras de América Hoy y expresó su entusiasmo por la llegada de un nuevo integrante a la familia.

En ese momento, la madre del futbolista dejó entrever que el bebé podría ser una niña. “Ella no tiene antojos, hace buen embarazo. Dicen que es mujercita, me gustan las nietas mujeres, yo no he tenido hija mujer”, manifestó.

La frase fue interpretada como un adelanto del sexo del bebé, aunque la propia doña Peta utilizó la expresión “dicen”, sin presentar la información como una confirmación que hubiera recibido directamente de la pareja.

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Más tarde, en otra declaración, la madre del delantero señaló que Ana Paula Consorte tendría seis meses de gestación. “Seis meses creo que tiene”, comentó al ser consultada sobre el embarazo.

Ante estos datos, Ana Paula Consorte no confirmó ambas versiones. La modelo afirmó que ella y Guerrero desean tener una hija, aunque evitó asegurar que ese sea el sexo del bebé.

Cuando la reportera le explicó que el dato había surgido a partir de las declaraciones de doña Peta, Consorte respondió con una risa. “Es que queremos mucho que sea”, agregó sobre la posibilidad de que llegue una niña a la familia.

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El embarazo representa una nueva etapa familiar para Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero. La pareja ya tiene hijos en común y ha mostrado parte de su vida familiar en redes sociales, aunque suele reservar los datos personales vinculados con sus hijos.

Ana Paula Consorte posa junto a Paolo Guerrero y muestra su vientre de gestación en la playa.