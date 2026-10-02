“Pido disculpas”: investigado por maltrato contra 48 perros pide perdón y suplica al juez que no sea “muy estricto”

Félix Sonco Ruelas pidió disculpas durante la audiencia en la que la Fiscalía sustenta su pedido de prisión preventiva por el caso de los 48 perros rescatados de un presunto criadero clandestino en San Juan de Miraflores. El investigado aseguró que no registra antecedentes y pidió al juez que no sea “muy estricto” con él. | Justicia TV

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La situación legal de Félix Sonco y Darlys Vanegas Caicedo continúa en evaluación luego del operativo realizado el pasado 28 de septiembre en un inmueble del jirón Santiago Rodríguez, en San Juan de Miraflores. Ambos fueron detenidos tras la intervención al lugar donde fueron encontrados 48 perros, la mayoría de raza bulldog, hacinados y en precarias condiciones de salubridad, con diversas afecciones de salud, que motivaron una investigación fiscal.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó su pedido de prisión preventiva contra los dos investigados. La diligencia, sin embargo, fue suspendida y continuará este sábado 3 de octubre a las 11:30 a. m., de acuerdo con información difundida este viernes. Mientras se desarrolla la audiencia, grupos de animalistas realizaron un plantón frente al juzgado para exigir que el caso avance.

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Félix Sonco pidió disculpas durante la audiencia

En un momento de la diligencia, el juez le dio la palabra a Félix Sonco Ruelas. El investigado aprovechó su intervención para dirigirse a las personas afectadas por el caso y pedir disculpas.

“Pido las disculpas a todos los afectados. Tengo 42 años. No tengo jamás ningún antecedente, ni policial, ni judicial, ni penal”, manifestó ante el magistrado.

Sonco sostuvo que nunca antes había tenido problemas de esta naturaleza y relató que, después de su detención, fue trasladado primero a una comisaría y posteriormente a otras dependencias mientras continuaban las diligencias.

“Todo esto para mí es trágico. Yo le pido las disculpas a todas las víctimas. Yo no tengo antecedentes. Por favor, señor juez”, insistió entre lágrimas.

Un perro de raza bulldog aparece junto a un recuadro de video con el testimonio de dos personas en el contexto de un caso de rescate animal. (Infobae Perú / Justicia TV)

El investigado también pidió que el Poder Judicial tome en consideración que, según afirmó, nunca había pisado una comisaría y que no registra antecedentes. “Le pido que no sea muy estricto con nosotros”, expresó durante la audiencia.

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Juez respondió que se debe evaluar la imputación fiscal

Después de escuchar el pedido de disculpas, el magistrado señaló que ese aspecto no era suficiente para determinar la situación jurídica de los investigados.

“Más allá de las disculpas, lo que se quiere es justamente verificar si existe imputación”, respondió el juez durante la audiencia.

El magistrado agregó que una persona puede incurrir en una conducta investigada incluso si no registra antecedentes y señaló que, por ello, correspondía revisar la postulación presentada por el Ministerio Público.

¿Qué ocurrió con los 48 perros rescatados?

Autoridades de la Municipalidad de San Juan de Miraflores intervinieron un criadero clandestino donde decenas de perros eran víctimas de maltrato. Las imágenes muestran el deplorable estado de los animales, que fueron puestos a buen recaudo.

El caso se originó el 28 de septiembre, cuando las autoridades intervinieron un presunto criadero clandestino ubicado en el jirón Santiago Rodríguez 954, en la zona D de San Juan de Miraflores. En el inmueble fueron encontrados 48 animales: 25 bulldog francés, nueve bulldog inglés, ocho perros criollos, cinco cachorros bulldog francés, un perro salchicha y un gallo.

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Las evaluaciones veterinarias posteriores reportaron diferentes problemas de salud. La veterinaria municipal informó sobre casos de sobrepeso, uñas excesivamente largas y sangrantes, problemas dermatológicos, infecciones oculares y cicatrices asociadas a intervenciones quirúrgicas. Sin embargo, uno de los aspectos más graves bajo investigación es la presunta mutilación de las cuerdas vocales de varios de los perros, una intervención que habría sido realizada para impedir que ladraran. Según lo expuesto durante la cobertura del caso, algunos de los animales presentarían secuelas respiratorias derivadas de este procedimiento.

La presunta práctica de “silenciamiento quirúrgico” es uno de los elementos que forman parte de la investigación contra los responsables del inmueble.

Tras el operativo, los animales fueron trasladados para recibir atención veterinaria y posteriormente varios fueron derivados a hogares temporales. Organizaciones animalistas participaron en su cuidado y señalaron que algunos todavía requieren exámenes, medicamentos y atención especializada.

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De acuerdo con información difundida por Club Frenchies Perú, los hogares temporales fueron registrados ante la Municipalidad de San Juan de Miraflores y la entrega definitiva de los animales dependerá de las decisiones que adopten las autoridades competentes.