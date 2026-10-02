Perú

Curso gratis de Power BI, Excel y otros: conoce los horarios y el link de la inscripción

Esta iniciativa busca brindar a los ciudadanos mayores de 18 años acceso gratuito a capacitaciones que fortalezcan sus conocimientos y herramientas para desenvolverse en el mercado laboral

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Los participantes tendrán acceso a docentes especialistas, asistentes especializados y materiales virtuales durante las capacitaciones - Créditos: Magnific.
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La Municipalidad de Los Olivos anunció una nueva convocatoria de cursos gratuitos de empleabilidad dirigida al público en general mayor de 18 años. Las clases comenzarán este lunes 5 de octubre y se desarrollarán de manera virtual mediante la plataforma Zoom.

La propuesta contempla capacitaciones en distintas áreas vinculadas con el ámbito laboral, además de materiales digitales y acompañamiento durante las sesiones. Los participantes podrán elegir entre seis alternativas, de acuerdo con sus intereses y disponibilidad de horario.

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Cursos disponibles y horarios

La convocatoria contempla seis opciones de formación. Todos los programas tienen clases durante la semana, aunque los días y horarios varían según la especialidad elegida.

  • Asistente de Marketing — lunes a jueves, de 5 p. m. a 6:45 p. m.
  • Microsoft Excel (básico, intermedio y avanzado) — lunes a sábado, de 6:45 p. m. a 8:30 p. m.
  • Administración y Finanzas — lunes a viernes, de 6:45 p. m. a 8:30 p. m.
  • Asistente de Contabilidad y Finanzas — lunes a viernes, de 5 p. m. a 6:45 p. m.
  • Cajero Bancario y Comercial — lunes a viernes, de 5 p. m. a 6:45 p. m.
  • Power BI para la Gestión de Datos — lunes a viernes, de 6:45 p. m. a 8:30 p. m.

Las alternativas abarcan áreas como marketing, administración, contabilidad, finanzas, atención vinculada al sector bancario y manejo de herramientas para el análisis de datos.

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Las capacitaciones se desarrollarán de manera virtual mediante clases en vivo por la plataforma Zoom - Créditos: Magnific.

¿Qué beneficios ofrecen los cursos gratuitos?

De acuerdo con la convocatoria, las personas inscritas podrán acceder a clases en vivo mediante Zoom, capacitaciones enfocadas en la empleabilidad y materiales virtuales para complementar su aprendizaje.

Las sesiones estarán a cargo de docentes especialistas en cada área, mientras que los participantes también contarán con el apoyo de asistentes especializados durante el desarrollo de las actividades.

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La inscripción es gratuita y está dirigida a personas mayores de 18 años. Sin embargo, quienes deseen obtener una certificación digital deberán realizar un pago adicional de S/60, considerado como un costo social. Este documento es opcional y no constituye un requisito para participar en las capacitaciones.

La Municipalidad de Lima ofrecerá seis cursos gratuitos de empleabilidad para mayores de 18 años desde este lunes 5 de octubre - Créditos: Magnific.
La Municipalidad de Lima ofrecerá seis cursos gratuitos de empleabilidad para mayores de 18 años desde este lunes 5 de octubre - Créditos: Magnific.

¿Cómo inscribirse a los cursos gratuitos?

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción y registrar correctamente sus nombres y apellidos. Para participar, pueden acceder al formulario de inscripción y completar los datos solicitados.

Además, después de completar el registro, será obligatorio unirse al grupo de WhatsApp destinado a los participantes. El enlace para ingresar a este canal podrá encontrarse al finalizar el proceso de inscripción.

La convocatoria está dirigida al público en general mayor de 18 años, por lo que no se establece como requisito pertenecer a una determinada profesión o sector laboral para acceder a las clases.

Las capacitaciones se desarrollarán de manera virtual mediante clases en vivo por la plataforma Zoom - Créditos: Municipalidad de Los Olivos.
Las capacitaciones se desarrollarán de manera virtual mediante clases en vivo por la plataforma Zoom - Créditos: Municipalidad de Los Olivos.

Certificación digital tendrá un costo adicional

Aunque las capacitaciones son gratuitas, quienes quieran contar con una certificación digital podrán solicitarla por un costo social de S/60. La opción es voluntaria para los participantes.

De esta manera, la Municipalidad de Lima busca brindar alternativas de capacitación que permitan a los ciudadanos fortalecer conocimientos relacionados con distintas áreas profesionales y mejorar sus herramientas para afrontar el mercado laboral.

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