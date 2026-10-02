Curso gratis de Power BI, Excel y otros: conoce los horarios y el link de la inscripción

Los participantes tendrán acceso a docentes especialistas, asistentes especializados y materiales virtuales durante las capacitaciones - Créditos: Magnific.

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La Municipalidad de Los Olivos anunció una nueva convocatoria de cursos gratuitos de empleabilidad dirigida al público en general mayor de 18 años. Las clases comenzarán este lunes 5 de octubre y se desarrollarán de manera virtual mediante la plataforma Zoom.

La propuesta contempla capacitaciones en distintas áreas vinculadas con el ámbito laboral, además de materiales digitales y acompañamiento durante las sesiones. Los participantes podrán elegir entre seis alternativas, de acuerdo con sus intereses y disponibilidad de horario.

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Cursos disponibles y horarios

La convocatoria contempla seis opciones de formación. Todos los programas tienen clases durante la semana, aunque los días y horarios varían según la especialidad elegida.

Asistente de Marketing — lunes a jueves, de 5 p. m. a 6:45 p. m.

Microsoft Excel (básico, intermedio y avanzado) — lunes a sábado, de 6:45 p. m. a 8:30 p. m.

Administración y Finanzas — lunes a viernes, de 6:45 p. m. a 8:30 p. m.

Asistente de Contabilidad y Finanzas — lunes a viernes, de 5 p. m. a 6:45 p. m.

Cajero Bancario y Comercial — lunes a viernes, de 5 p. m. a 6:45 p. m.

Power BI para la Gestión de Datos — lunes a viernes, de 6:45 p. m. a 8:30 p. m.

Las alternativas abarcan áreas como marketing, administración, contabilidad, finanzas, atención vinculada al sector bancario y manejo de herramientas para el análisis de datos.

Las capacitaciones se desarrollarán de manera virtual mediante clases en vivo por la plataforma Zoom - Créditos: Magnific.

¿Qué beneficios ofrecen los cursos gratuitos?

De acuerdo con la convocatoria, las personas inscritas podrán acceder a clases en vivo mediante Zoom, capacitaciones enfocadas en la empleabilidad y materiales virtuales para complementar su aprendizaje.

Las sesiones estarán a cargo de docentes especialistas en cada área, mientras que los participantes también contarán con el apoyo de asistentes especializados durante el desarrollo de las actividades.

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La inscripción es gratuita y está dirigida a personas mayores de 18 años. Sin embargo, quienes deseen obtener una certificación digital deberán realizar un pago adicional de S/60, considerado como un costo social. Este documento es opcional y no constituye un requisito para participar en las capacitaciones.

La Municipalidad de Lima ofrecerá seis cursos gratuitos de empleabilidad para mayores de 18 años desde este lunes 5 de octubre - Créditos: Magnific.

¿Cómo inscribirse a los cursos gratuitos?

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción y registrar correctamente sus nombres y apellidos. Para participar, pueden acceder al formulario de inscripción y completar los datos solicitados.

Además, después de completar el registro, será obligatorio unirse al grupo de WhatsApp destinado a los participantes. El enlace para ingresar a este canal podrá encontrarse al finalizar el proceso de inscripción.

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La convocatoria está dirigida al público en general mayor de 18 años, por lo que no se establece como requisito pertenecer a una determinada profesión o sector laboral para acceder a las clases.

Las capacitaciones se desarrollarán de manera virtual mediante clases en vivo por la plataforma Zoom - Créditos: Municipalidad de Los Olivos.

Certificación digital tendrá un costo adicional

Aunque las capacitaciones son gratuitas, quienes quieran contar con una certificación digital podrán solicitarla por un costo social de S/60. La opción es voluntaria para los participantes.

De esta manera, la Municipalidad de Lima busca brindar alternativas de capacitación que permitan a los ciudadanos fortalecer conocimientos relacionados con distintas áreas profesionales y mejorar sus herramientas para afrontar el mercado laboral.