Perú

Callao: explosión de un cartucho de dinamita frente a una bodega causa alarma

La Policía acordonó el área, recogió evidencias y revisará las cámaras de seguridad para identificar a los responsables

Dos artefactos explosivos habrían sido colocados en el frontis del inmueble, aunque solo uno llegó a detonar
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Un artefacto explosivo detonó durante la madrugada frente a una bodega ubicada en el jirón Nauta, en el asentamiento humano San Juan Bosco, en el Callao. El incidente generó temor entre los residentes de la zona y puso en alerta a la propietaria del negocio, quien aseguró que nunca había recibido amenazas de extorsión ni mensajes intimidatorios antes del hecho.

De acuerdo con el reporte de Buenos días Perú de Panamericana TV, dos cartuchos de dinamita habrían sido dejados en el frontis del inmueble. Uno de ellos llegó a detonar, aunque la onda expansiva no ocasionó daños en la vivienda, construida con material prefabricado. Una motocicleta estacionada junto al domicilio tampoco resultó afectada por la detonación.

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La comerciante, quien lleva más de diez años atendiendo el establecimiento con normalidad, relató los momentos previos a la explosión. Según explicó, se encontraba dentro de su casa cuando percibió un olor extraño que inicialmente atribuyó a humo. Su hijo también advirtió la presencia del mismo olor antes de que ambos se dirigieran hacia la salida.

La detonación no dejó personas heridas ni ocasionó daños visibles en la vivienda de material prefabricado o en una motocicleta estacionada junto al predio - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
La detonación no dejó personas heridas ni ocasionó daños visibles en la vivienda de material prefabricado o en una motocicleta estacionada junto al predio - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Fue entonces cuando escucharon una alerta relacionada con la motocicleta que permanecía en el exterior. Mientras se acercaban al acceso, se produjo una fuerte detonación. “Ha explosionado duro”, contó la mujer durante su testimonio, al describir el sonido que la sorprendió mientras se encontraba junto a sus familiares.

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Tras salir del inmueble, observaron un objeto de gran tamaño con un cable conectado. La propietaria comparó inicialmente el artefacto con un cuetón, aunque posteriormente identificaron que se trataba de un cartucho. El hallazgo incrementó la preocupación de los habitantes del predio, debido a que el segundo elemento explosivo habría permanecido en las inmediaciones.

Propietaria niega amenazas

Consultada sobre la posibilidad de que el ataque estuviera relacionado con una extorsión, la dueña negó haber recibido mensajes, llamadas o advertencias de ese tipo. La mujer afirmó que no mantiene conflictos con otras personas y que su actividad comercial se desarrolla desde hace varios años sin antecedentes similares.

Asimismo, señaló que durante su jornada laboral atiende a personas de distintos perfiles debido a que permanece trabajando durante la madrugada. Por ello, dijo desconocer quién pudo haber colocado los objetos frente a su vivienda.

La propietaria del negocio, que atiende en el lugar desde hace más de diez años, relató que percibió olor a humo antes de escuchar el estallido - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.
La propietaria del negocio, que atiende en el lugar desde hace más de diez años, relató que percibió olor a humo antes de escuchar el estallido - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La comerciante también expresó su temor por lo ocurrido, principalmente porque el negocio funciona en el mismo inmueble donde reside junto con sus familiares. Pese a la explosión, ninguno de los integrantes del hogar resultó herido y la estructura no presentó daños visibles, según el reporte.

Policía acordonó el lugar

Agentes de la Policía Nacional llegaron posteriormente al jirón Nauta para realizar las diligencias correspondientes. Los efectivos recogieron evidencias encontradas en el área y procedieron a cercar el punto donde se produjo la detonación, con el objetivo de facilitar las labores de investigación.

El caso habría sido denunciado ante las autoridades, mientras los agentes evalúan las circunstancias en las que fueron colocados los cartuchos. Entre las diligencias se contempla la revisión de posibles registros audiovisuales captados por cámaras de seguridad instaladas cerca del inmueble.

Las imágenes podrían contribuir a establecer quiénes estuvieron en los alrededores durante las horas previas al incidente y determinar si alguna persona dejó los explosivos frente al negocio. La investigación deberá establecer, además, el motivo del ataque y si existe algún vínculo con una eventual modalidad extorsiva, pese a que la propietaria sostiene que no recibió amenazas antes de la detonación.

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