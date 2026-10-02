Precio del dólar baja hoy en Perú: Así abre el tipo de cambio del 2 de octubre

Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito AFP

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Reporte del precio del dólar de hoy viernes 2 de octubre en Perú. El tipo de cambio ha abierto con baja a S/3,4451, según Bloomberg. Como se recuerda, la moneda estadounidense había cerrado ayer con alza a S/3,4530, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú.

“El dólar mantuvo su fortaleza frente a las principales monedas internacionales, en una jornada en la que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continuaron en niveles elevados”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,36%, mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó a un máximo de 5,342%, nivel no visto desde 2002.

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Se debe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Así abrió el dólar hoy. - Crédito Captura de Bloomberg

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

Compra : S/3,420

Venta: S/3,455.

Según el portal A cuánto está el dólar su precio digital está en:

Compra : S/3,349

Venta: S/3,429.

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

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Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura de BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

Compra : S/3,447

Venta: S/3,454.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 2 de octubre

09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 14 700 millones.

08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/ 600 millones, (b) Depósitos BCRP S/ 1 000 millones y (c) Swap Cambiario Compra S/ 400 millones.

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

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En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

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