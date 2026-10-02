Perú

Precio del dólar baja hoy en Perú: Así abre el tipo de cambio del 2 de octubre

Conoce los valores de compra y venta de dólares en casas de cambio online y mercado paralelo. El Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg reportan los valores, mientras Sunat tiene su ‘tasa de cambio’ propia

foto de mano con dólares, dolar peru, precio del dólar en Perú y tipo de cambio,
Así está el tipo de cambio en Perú: ¿cuál es la tendencia del precio del dólar? - Crédito AFP
Guardar

Reporte del precio del dólar de hoy viernes 2 de octubre en Perú. El tipo de cambio ha abierto con baja a S/3,4451, según Bloomberg. Como se recuerda, la moneda estadounidense había cerrado ayer con alza a S/3,4530, según la última sesión del Banco Central de Reserva del Perú.

“El dólar mantuvo su fortaleza frente a las principales monedas internacionales, en una jornada en la que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense continuaron en niveles elevados”, explicó Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista. El Índice del Dólar Estadounidense (DXY) avanzó 0,36%, mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años llegó a un máximo de 5,342%, nivel no visto desde 2002.

PUBLICIDAD

Se debe recordar que el pasado 2025 el valor del dólar tuvo una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales no se puede predecir ‘a ciencia cierta’ su valor para el 2026.

Captura de Bloomberg con el precio del dólar del 2 de octubre en Perú
Así abrió el dólar hoy. - Crédito Captura de Bloomberg

Dólar: Compra y venta

Asimismo, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

  • Compra: S/3,420
  • Venta: S/3,455.

Según el portal A cuánto está el dólar su precio digital está en:

  • Compra: S/3,349
  • Venta: S/3,429.

Vale recordar que el precio de compra es el valor al que la entidad compra tus dólares. Mientras, el precio de venta es al precio a que puedes comprar actualmente un dólar.

PUBLICIDAD

Captura de BCRP con el precio del dólar del 1 de octubre en Perú
Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura de BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

  • Compra: S/3,447
  • Venta: S/3,454.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Operaciones cambiarias: 2 de octubre

  • 09:00 am: Liquidez inicial de las empresas bancarias en el BCRP: S/ 14 700 millones.
  • 08:30 am: Vencimientos de instrumentos del BCRP del día de hoy: (a) Repo de Valores S/ 600 millones, (b) Depósitos BCRP S/ 1 000 millones y (c) Swap Cambiario Compra S/ 400 millones.

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

De esta manera, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer
En conflicto en Medio Oriente se agrava y el dólar sube. - Crédito REUTERS/Stringer

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

Así, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.

Temas Relacionados

Precio del dólar en PerúTipo de cambioÚltimas actualizacionesDólar en PerúBCRPperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

BTS: ATU aclara que el Army Bus no recibió una multa de S/ 15 mil y explica por qué intervino la unidad decorada en Lima

El bus recorre Ate y Miraflores y fue convertido por sus propietarios en un homenaje al grupo, con fotografías, adhesivos, pantalla y boletos temáticos

BTS: ATU aclara que el Army Bus no recibió una multa de S/ 15 mil y explica por qué intervino la unidad decorada en Lima

“Pido disculpas”: investigado por maltrato contra 48 perros pide perdón y suplica al juez que no sea “muy estricto”

Los 48 perros fueron encontrados en condiciones insalubres y con diferentes problemas de salud en SJM. La investigación también contempla la presunta mutilación de las cuerdas vocales de algunos animales para impedir que ladraran.

“Pido disculpas”: investigado por maltrato contra 48 perros pide perdón y suplica al juez que no sea “muy estricto”

Mauro Cantoro lanzó advertencia sobre el nivel de Edison Flores en Universitario: “Si levanta, se come a Lisandro Alzugaray y al ‘Tunche’ Rivera”

El exfutbolista aseguró que si el ‘Orejas’ vuelve a su mejor desempeño, será titular en el equipo de Fabián Bustos: “Le ha dado mucho al fútbol y a la ‘U’”

Mauro Cantoro lanzó advertencia sobre el nivel de Edison Flores en Universitario: “Si levanta, se come a Lisandro Alzugaray y al ‘Tunche’ Rivera”

Curso gratis de Power BI, Excel y otros: conoce los horarios y el link de la inscripción

Esta iniciativa busca brindar a los ciudadanos mayores de 18 años acceso gratuito a capacitaciones que fortalezcan sus conocimientos y herramientas para desenvolverse en el mercado laboral

Curso gratis de Power BI, Excel y otros: conoce los horarios y el link de la inscripción

La Mar se consagra como el mejor restaurante del Perú en los Premios SUMMUM 2026: estos son todos los premiados

El establecimiento creado por Gastón Acurio en 2005 lideró el Top 20 general en una ceremonia realizada este jueves en el Puericultorio Pérez Araníbar, en Magdalena del Mar, con chefs y productores

La Mar se consagra como el mejor restaurante del Perú en los Premios SUMMUM 2026: estos son todos los premiados
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fuerza Popular buscará en el Pleno de Diputados restituir puntos eliminados del pedido de facultades: “Eso es evidente”

Fuerza Popular buscará en el Pleno de Diputados restituir puntos eliminados del pedido de facultades: “Eso es evidente”

JNE pide al Gobierno garantizar la seguridad de candidatos y miembros de mesa

Candidatos al GORE Tumbes en las ERM 2026: quiénes son y los partidos por los que postulan

Candidatos al Gobierno Regional de Tacna: lista completa y trayectoria de los postulantes en las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Juzgado ordena al JNE reincorporar a Delia Espinoza en el padrón electoral para que vote este domingo

ENTRETENIMIENTO

Canchita Centeno se suma a las críticas contra Carloncho y cuestiona su continuidad en la radio pese a acusaciones de maltrato

Canchita Centeno se suma a las críticas contra Carloncho y cuestiona su continuidad en la radio pese a acusaciones de maltrato

Melcochita confiesa que hizo prueba de ADN a sus hijas con Monserrat Seminario y advierte: “No las he firmado, me descuidé”

Ale Baigorria es cuestionada por Samuel Suárez y Magaly Medina lo apoya: “Tú has expuesto todas las miserias de tus romances”

Carloncho se defiende tras ser acusado de malos tratos por Gianina Portugal y admite episodio que ella relató: “Eso sí pasó”

Mario Hart explica su vínculo con Shirley Arica tras ser captados juntos: “Salimos en grupo”

DEPORTES

Mauro Cantoro lanzó advertencia sobre el nivel de Edison Flores en Universitario: “Si levanta, se come a Lisandro Alzugaray y al ‘Tunche’ Rivera”

Mauro Cantoro lanzó advertencia sobre el nivel de Edison Flores en Universitario: “Si levanta, se come a Lisandro Alzugaray y al ‘Tunche’ Rivera”

Resultados de la Copa Brasilia de vóley 2026 HOY: así van los partidos con participación de Universitario

A qué hora juega Perú vs Canadá: partido amistoso en Montreal por fecha FIFA 2026

Dónde ver Venezuela vs Corea del Sur HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

A qué hora juega Venezuela vs Corea del Sur HOY: partido amistoso en Ulsan por fecha FIFA 2026