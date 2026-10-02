Pensión 65 se paga desde el 5 de octubre en el Banco de la Nación: ¿Y el aumento a S/700?

Pensión 65 se cobra este 5 de octubre. El monto se mantiene aún en S/350. - Crédito Midis

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Ya pagarán Pensión 65. El Banco de la Nación (BN) iniciará este lunes 5 de octubre el pago a los beneficiarios del programa social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dirigido a los adultos mayores en pobreza extrema. Este será correspondiente a los meses de setiembre y octubre, conforme al cronograma establecido anteriormente.

Cabe recordar que Pensión 65, programa creado por el Midis, entrega cada dos meses una subvención de S/350 a adultos mayores en situación de pobreza extrema. En todo el país, el Banco de la Nación atiende a más 800 mil usuarios de Pensión 65.

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Pero el monto de la pensión subirá y pasará a ser de S/700, según anunció la presidenta Keiko Fujimori. La PCM ha detallado, además, que planean implementar un crédito suplementario para, entre otras cosas, aumentar ya el monto este 2026. Sin embargo, para este pago de Pensión 65 se mantendría el de S/350. El plan del Gobierno sería llegar a los S/700 para el siguiente pago.

Pensión 65 se duplicará a S/700. Pero la fecha aún no está definida. Ahora el Gobierno sugiere que sería para este 2026. - Crédito Pensión 65

Se viene nuevo crédito suplementario

Como se recuerda, el Poder Ejecutivo evalúa la aprobación de un proyecto de ley de crédito suplementario para “atender las necesidades prioritarias del país y garantizar la continuidad de los servicios del Estado”.

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, explicó que dicho crédito permitirá dar continuidad a obras paralizadas en todo el país, ampliar la cobertura del programa Pensión 65 e impulsar proyectos emblemáticos, como el Anillo Vial y la Línea 2 del Metro de Lima, además de promover el empleo temporal a través de Llamkasun Perú, entre otras medidas.

“El Perú tiene un déficit de infraestructura en carreteras, puentes y pistas. Tenemos que acelerar, sin descuidar los indicadores macroeconómicos. El Perú es el país que, por lo menos, debe tener el grado de endeudamiento más bajo de la región”, indicó el jefe del gabinete ministerial.

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El video presenta a Keiko Fujimori sentada frente a la bandera de Perú y un fondo de madera. La persona en pantalla gesticula con sus manos y exhibe diferentes expresiones faciales. El contenido es una transmisión en vivo.

Así, esta propuesta buscaría también duplicar a S/700 la subvención bimestral que reciben más de 700 mil adultos mayores en situación de pobreza extrema a nivel nacional a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, como ya había sido prometido por la presidenta Keiko Fujimori.

Sin embargo, este aumento no vendría para el pago que empieza el 5 de octubre. Todo indicaría que el gobierno planearía aumentar esto con el crédito suplementario y el pago ya de S/700 vendría para el Padrón VI, de noviembre a diciembre, que se empieza a pagar el 30 de noviembre, y el 8 de enero en ‘carritos’ y ‘avioncitos’ pagadores.

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MEF estaría afinando la medida para aplicar el aumento de Pensión 65 este año - Crédito MEF

Cronograma Pensión 65 de 2026

Ya está aprobado y revelado el cronograma de cada padrón de Pensión 65 que se paga este año. Así se detalla (la primera fecha es del pago en el Banco de la Nación y el segundo del inicio de pago del los carritos y avioncitos pagadores):

Padrón I (enero–febrero): 2 de febrero / 11 de marzo

Padrón II (marzo–abril): 30 de marzo / 13 de mayo

Padrón III (mayo–junio): 1 de junio / 9 de julio

Padrón IV (julio–agosto): 3 de agosto / 10 de setiembre

Padrón V (setiembre–octubre): 5 de octubre / 11 de noviembre

Padrón VI (noviembre–diciembre): 30 de noviembre / 8 de enero de 2027.