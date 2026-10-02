Perú

Perú: solo tres de cada diez niños de cuarto de primaria logran resolver operaciones matemáticas básicas

En La Libertad, apenas 23.3% de los niños alcanza un rendimiento satisfactorio en matemática en 2025, y menos del 40% de colegios públicos cuenta con agua, desagüe y electricidad

Un profesor de pie junto a una pizarra con problemas de matemáticas, cuatro alumnos sentados de espaldas a la cámara en pupitres de madera, una bandera de Perú.
Un profesor de matemáticas explica un problema de fracciones y de enunciado en la pizarra a sus alumnos en un aula de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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A puertas de las elecciones regionales y municipales de octubre, conviene recordar cuánto influyen los gobiernos regionales (GORE) en el desarrollo de su territorio. En educación, a través de las DRE y UGEL, administran el presupuesto regional, gestionan la infraestructura escolar y supervisan al personal docente. El deterioro generalizado que muestran los últimos resultados de la prueba PISA está relacionado con esas capacidades de gestión.

Retrocesos educativos

En la prueba PISA 2025, los estudiantes peruanos de 15 años retrocedieron en matemática y lectura frente a 2022 y siguen por debajo del promedio de la OCDE. En Perú, solo 30% de estudiantes alcanzó el nivel de competencia mínimo en matemática para desenvolverse activamente en la sociedad, una caída respecto de su nivel en 2022 (33.8%). Frente a sus pares de la región, el país se ubicó por debajo de Chile, México y Colombia en lectura y ciencias, y por debajo de México en matemática.

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Una maestra asiste a una alumna en un aula de paredes claras con pupitres de madera. Otros tres niños escriben. Hay una ventana, pósteres, un globo y libros
Siete de cada diez estudiantes peruanos de cuarto de primaria y segundo de secundaria no alcanzan los niveles esperados en lectura y matemática, según la ENLA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema no es solo pedagógico. Según el Minedu, al 2025, el 48.4% de los locales educativos públicos requiere sustitución total por presentar un alto riesgo de colapso, lo que afecta a 1.2 millones de estudiantes.

La Libertad: brechas persistentes y baja aprobación

En La Libertad el problema es incluso más grave. Según las evaluaciones del Minedu, solo 27.1% de los niños de cuarto de primaria en la región comprendía lo que leía al 2025 y apenas 23.3% alcanzó un desempeño satisfactorio en matemática, frente a 32.7% y 30.0% a nivel nacional, respectivamente.

Logro educativo en primaria en lectura y matemáticas, 2025

(% de los estudiantes de 4to de primaria con rendimiento satisfactorio)

Perú: solo tres de cada diez niños de cuarto de primaria logran resolver operaciones matemáticas básicas

Fuente: MINEDU-ENLA. Elaboración: IPE.

A ello se suman las brechas de infraestructura: 41.1% de los locales educativos públicos de La Libertad requiere ser reconstruido, lo que afecta a 62 mil estudiantes. Además, según el Censo Educativo 2025, apenas cuatro de cada diez colegios públicos en la región (39.9%) cuentan con agua, desagüe y electricidad de manera simultánea.

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Estas brechas sin resolver son percibidas por la ciudadanía de la región. En 2025, solo 11.1% de los adultos de La Libertad consideró buena o muy buena la gestión de su GORE, el tercer porcentaje más bajo del país.

Estudiantes sentados en carpetas escolares frente a una pizarra verde con esquemas e información escrita sobre terremotos
La prueba PISA 2025 advirtió que en Perú la clave no es solo la curiosidad de los escolares, sino cómo el sistema educativo la canaliza hacia aprendizajes relevantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de gestión del próximo GORE de La Libertad será determinante para asegurar aprendizajes de calidad y acelerar la reconstrucción de colegios en riesgo. Frente a esta y otras brechas, el IPE, junto a otras organizaciones, propone que la asignación de competencias y recursos entre los tres niveles de gobierno se evalúe en función de resultados concretos en la provisión de servicios públicos. Así, se plantea crear un mecanismo independiente de evaluación del cierre de brechas, fortalecer la rectoría de la PCM para revisar y ajustar funciones cuando existan duplicidades o problemas de capacidad, y vincular parte de las transferencias al cumplimiento de resultados verificables.

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