Pensión 65 se duplicaría a S/700 este 2026 con nuevo crédito suplementario del Gobierno

Pensión 65 se duplicará a S/700. Pero la fecha aún no está definida. Ahora el Gobierno sugiere que sería para este 2026. - Crédito Pensión 65

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El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, ha anunciado que el Poder Ejecutivo busca la aprobación de un proyecto de ley de crédito suplementario, que le daría una nueva inyección de presupuesto al Perú para este año.

Este sería el tercer crédito suplementario, luego del de abril y julio en el gobierno de José María Balcázar, y sugeriría que el gobierno busca tener más dinero para este año y no esperar al 2027, dado que las medidas podrían también haber sido planteadas dentro del Presupuesto Público, que se discute en el Congreso estas semanas.

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Pero uno de los puntos principales, que resalta el mismo Gobierno, es que el crédito suplementario iría dirigido a duplicar el monto de Pensión 65 ya para este 2026, y no en 2027 como sugería la presidenta Keiko Fujimori. Aún sin fecha definida, pero no llegaría para el padrón V (de setiembre-octubre). Y se esperaría, entonces, aprobar, para el padrón VI, que se paga desde el 30 de noviembre.

Pensión 65

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