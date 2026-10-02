Perú

Jhonsson ‘Pulpo’, cabecilla de Los Pulpos, es condenado a 35 años de prisión por asesinar a comerciante en Trujillo

Cruz Torres aceptó su responsabilidad en el crimen, reconocimiento que antecedió a la decisión del Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo

La historia de Jhonsson Pulpo está vinculada con Los Pulpos desde su adolescencia, organización de origen familiar asentada en El Porvenir - Créditos: Andina.
La historia de Jhonsson Pulpo está vinculada con Los Pulpos desde su adolescencia, organización de origen familiar asentada en El Porvenir - Créditos: Andina.
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El Tercer Juzgado Penal Colegiado de Trujillo sentenció a 35 años de prisión efectiva a Jhonsson Smit Cruz Torres, conocido como Jhonsson Pulpo, tras determinar su responsabilidad en el delito de robo agravado con subsecuente muerte de una comerciante en el distrito de El Porvenir. El acusado aceptó su participación en el hecho ocurrido en 2020.

La víctima fue Santos Juliana Eustaquio, de 60 años, una comerciante reconocida como la “Reina de la papa”. El crimen se produjo cuando culminaba sus compras en un mercado. Según los hechos atribuidos al sentenciado, Cruz Torres la interceptó con la intención de despojarla de sus pertenencias y, durante el asalto, le disparó, causándole la muerte.

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Reconoció su responsabilidad

El proceso judicial concluyó luego de que el imputado admitiera su responsabilidad por el delito atribuido. Ante este reconocimiento, los magistrados del tribunal establecieron la pena privativa de libertad correspondiente y dispusieron que esta sea cumplida de manera efectiva.

La decisión judicial comprende específicamente el caso relacionado con el fallecimiento de Eustaquio, ocurrido durante el asalto registrado en Trujillo. De esta manera, el órgano jurisdiccional fijó en 35 años el periodo que Cruz Torres deberá permanecer privado de su libertad por este hecho.

Jhonsson Pulpo fue condenado a 35 años de prisión efectiva por el robo agravado con subsecuente muerte de una comerciante en El Porvenir - Créditos: Corte Superior de Justicia de La Libertad.
Jhonsson Pulpo fue condenado a 35 años de prisión efectiva por el robo agravado con subsecuente muerte de una comerciante en El Porvenir - Créditos: Corte Superior de Justicia de La Libertad.

Crimen ocurrió en 2020

Los hechos se remontan a 2020, cuando la comerciante se encontraba realizando sus actividades habituales en un centro de abastos del distrito. Al finalizar sus compras, fue abordada por el ahora condenado, quien habría utilizado un arma de fuego durante el intento de robo.

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El ataque terminó con la vida de la mujer, cuya actividad comercial la había convertido en una persona conocida en la zona. La investigación permitió atribuir a Cruz Torres participación en el asalto que derivó en el fallecimiento de la víctima.

El reconocimiento de los hechos por parte de Cruz Torres fue considerado durante la etapa judicial que culminó con la imposición de la condena. Así, el tribunal dejó establecida su responsabilidad penal por el caso ocurrido en El Porvenir y determinó que la sanción deberá cumplirse en un establecimiento penitenciario.

El ahora sentenciado permaneció prófugo durante varios años y pasó por Chile y Bolivia, donde habría adoptado otra identidad, modificado sus rasgos físicos y fingido su muerte para evitar ser ubicado - Créditos: Andina/Braian Reyna.
El ahora sentenciado permaneció prófugo durante varios años y pasó por Chile y Bolivia, donde habría adoptado otra identidad, modificado sus rasgos físicos y fingido su muerte para evitar ser ubicado - Créditos: Andina/Braian Reyna.

La historia criminal de Jhonsson Pulpo

Jhonsson Smith Cruz Torres, conocido como Jhonsson Pulpo, estuvo vinculado desde su adolescencia con Los Pulpos, agrupación de origen familiar asentada en El Porvenir, Trujillo, en la región de La Libertad.

Su padre, John Cruz Arce, alias John Pulpo, fue señalado como uno de los principales cabecillas y en 2008 recibió una condena por un doble homicidio cometido tres años antes. Con el paso del tiempo, el ahora sentenciado habría asumido un papel de liderazgo dentro de la organización.

Durante los años que permaneció prófugo, Cruz Torres recorrió Chile y Bolivia, además de adoptar una identidad distinta. En territorio boliviano se presentó como empresario inmobiliario y residió en zonas de La Paz. Las autoridades de ese país sostuvieron que recurrió a intervenciones quirúrgicas para modificar sus rasgos físicos. Asimismo, en agosto de 2020 habría fingido su fallecimiento como parte de una estrategia para evitar su ubicación. Finalmente, fue capturado en Bolivia tras varios años de búsqueda internacional.

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