Perú

Pensión 65 se duplicará con presupuesto de S/1.600 millones, un aumento de 22,80%

La promesa de Keiko Fujimori llegará en 2027. Se ha incluido en el proyecto del Presupuesto para el siguiente año alrededor de S/296 millones 234 mil más para los adultos mayores

Pensión 65
Pensión 65: Subvención para adultos mayores será de S/700 en 2027. - Crédito Andina
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El gobierno de Keiko Fujimori empezó el pasado 28 de julio con una promesa para los adultos mayores en situación de pobreza extrema: el aumento de la Pensión 65 de S/350 a S/700.

Si bien la presidenta aceptó que este vendría recién a inicios del 2027, dado que recibió un país “con cifras terribles”, ya en el proyecto de Presupuesto público para el 2027 aparecería el monto destinado para este programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión social.

Se tratan de más de S/1.600 millones para el mismo programa, lo que sería un aumento de alrededor de 22,80%, con respeto al monto del 2026, de S/1.303 millones 765 mil 528, de los cuales se han destinado S/1.236 millones 526 mil 500 que directamente van a convertirse en este subsidio de S/350 que se paga cada dos meses a los adultos mayores en situación de pobreza.

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El video presenta a Keiko Fujimori sentada frente a la bandera de Perú y un fondo de madera. La persona en pantalla gesticula con sus manos y exhibe diferentes expresiones faciales. El contenido es una transmisión en vivo.

Pensión 65 aseguraría presupuesto para aumento

El proyecto de Presupuesto público 2027 del MEF ya “prioriza el desarrollo y la inclusión social, asignando más de S/1.600 millones al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) con el objetivo de duplicar el monto que reciben los beneficiarios del programa Pensión 65″.

Como se recuerda, la presidenta Keiko Fujimori había anunciado este aumento en su Mensaje a la Nación por 28 de julio. “Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/350 bimestral a S/700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema”, declaró entonces la mandataria.

Sin embargo, este inicio se ha pospuesto al 2027, dada la ‘malas cifras’ que asegura haber recibido la Presidenta en este gobierno tras su antecesor José María Balcázar.

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Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas
MEF incluyó el presupuesto para Pensión 65 en el proyecto que se presentará antes del 31 de agosto al Congreso. - Crédito MEF

Presupuesto en Educación y Salud

Asimismo, en el Presupuesto Público también se enfocan importantes montos para dos sectores vitales: Educación y Salud:

  • En educación, se asignan S/1 943 millones para garantizar la continuidad de inversiones y otros activos en universidades, así como S/1 657 millones para el financiamiento de becas y créditos educativos.
  • En el caso del sector salud, se destinan S/1 333 millones para el financiamiento de inversiones, como el mejoramiento de hospitales, entre ellos, Sergio Bernales (Lima), Docente Trujillo (La Libertad), Quillabamba (Cusco), 26 de Octubre (Piura) y Zacarías Correa (Huancavelica).

Pero también el proyecto asegura la sostenibilidad en el cumplimiento de los incrementos salariales autorizados por ley y de las inversiones financiadas por los diversos sectores a favor de los gobiernos regionales y locales.

Este año el pago es de S/350. - Crédito Andina
Este año el pago es de S/350. - Crédito Andina

Dinero descentralizado

De igual manera, el proyecto de presupuesto 2027 prioriza la descentralización de los recursos públicos, con el objetivo de que los gobiernos subnacionales cuenten desde el inicio del año con mayores recursos para atender las prioridades de sus territorios y reducir la necesidad de transferencias durante la ejecución del presupuesto.

  • En particular, los Gobiernos Locales recibirán S/ 41 222 millones, lo que representa un incremento de 15,2 % respecto al PIA 2026. Según el MEF, este aumento de recursos fortalecerá la capacidad de atender las necesidades y prioridades en sus territorios de manera más oportuna.
  • Por su parte, el Gobierno Nacional contará con S/166 213 millones, equivalente a un incremento de 2,4 % respecto al PIA 2026; mientras que los Gobiernos Regionales dispondrán de S/ 58 672 millones, monto inferior en 1,3 % con relación al PIA 2026.

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