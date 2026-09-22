Perú

¿Fenómeno El Niño pone en riesgo continuidad de programas sociales?: La estrategia del Midis para que no dejen de operar

El ministerio prepara una red de prevención, atención y recuperación para sostener sus servicios ante lluvias, inundaciones y huaicos en zonas vulnerables

Programas sociales en el Perú contribuyeron en que la pobreza no aumente
Programas sociales en el Perú contribuyeron en que la pobreza no aumente.
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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) prepara una red de prevención y respuesta para que los programas sociales continúen operativos si las lluvias, inundaciones o huaicos vinculados al fenómeno El Niño afectan a las comunidades atendidas.

La titular de la cartera Maritza Canales Martínez informó que el plan, denominado Protección en acción, reúne medidas administrativas, operativas y de recuperación para sostener la entrega de servicios en los territorios con mayor exposición.

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La estrategia busca evitar que una emergencia climática interrumpa prestaciones destinadas a cerca de diez millones de personas en pobreza y pobreza extrema. Canales señaló que el sector tiene el mandato de mantener los servicios que ya funcionan en campo. La prioridad comprende anticipar daños, organizar la respuesta local y recuperar la atención una vez superado el impacto de las precipitaciones.

Midis identifica zonas vulnerables y activa redes comunitarias

Para definir dónde concentrar recursos, el Midis utiliza información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Con esos datos, identifica localidades expuestas y organiza intervenciones antes de que las vías o los servicios queden afectados.

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La ministra indicó que equipos del sector realizan visitas casa por casa para compartir pautas básicas de seguridad, informar sobre riesgos y fortalecer la organización vecinal. Esta fase ya alcanza a 3.677 usuarios en nueve regiones.

El trabajo incorpora a comedores populares, ollas comunes y comités del vaso de leche, organizaciones que pueden funcionar como primer enlace entre las familias y la respuesta estatal en una emergencia.

Según Canales, la red convocada incluye más de 14 mil comedores populares, 5 mil ollas comunes y 55 mil comités del vaso de leche. El Midis busca reforzar sus capacidades técnicas y operativas para que difundan alertas preventivas y apoyen en el traslado ordenado de alimentos cuando las condiciones del territorio dificulten el acceso regular a los servicios.

Varias personas y niños llenan baldes y bidones plásticos de agua en un terreno de tierra junto a viviendas y un perro
Garantizar el acceso a agua segura es una de las prioridades durante una emergencia, especialmente para prevenir enfermedades entre la población infantil. (UNICEF)

Atención se concentrará en distritos declarados en emergencia

El despliegue se concentrará en distritos declarados en emergencia y en zonas afectadas por inundaciones, friaje o sequía. La cartera coordina con gobiernos regionales y locales, responsables de contar con mapas de prevención y tareas previamente definidas. Canales advirtió que esa planificación no se realizó en todos los casos, una brecha que el sector busca atender mediante coordinación directa y presencia territorial.

La fase posterior a una emergencia contempla restablecer y ampliar los servicios cuando sea necesario. La intención, explicó la titular del Midis, es que la infraestructura organizativa permita atender tanto a beneficiarios habituales como a personas que no integraban los padrones antes del evento. En ese esquema, los puntos de alimentación y las organizaciones comunitarias actuarían como una red de apoyo para llegar a sectores aislados.

El plan no reemplaza las obligaciones de prevención de autoridades regionales y municipales, pero pretende mantener abierta la cadena de atención cuando el clima altere carreteras, viviendas o rutas de abastecimiento.

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