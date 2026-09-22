¿Fenómeno El Niño pone en riesgo continuidad de programas sociales?: La estrategia del Midis para que no dejen de operar

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) prepara una red de prevención y respuesta para que los programas sociales continúen operativos si las lluvias, inundaciones o huaicos vinculados al fenómeno El Niño afectan a las comunidades atendidas.
La titular de la cartera Maritza Canales Martínez informó que el plan, denominado Protección en acción, reúne medidas administrativas, operativas y de recuperación para sostener la entrega de servicios en los territorios con mayor exposición.
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La estrategia busca evitar que una emergencia climática interrumpa prestaciones destinadas a cerca de diez millones de personas en pobreza y pobreza extrema. Canales señaló que el sector tiene el mandato de mantener los servicios que ya funcionan en campo. La prioridad comprende anticipar daños, organizar la respuesta local y recuperar la atención una vez superado el impacto de las precipitaciones.
Midis identifica zonas vulnerables y activa redes comunitarias
Para definir dónde concentrar recursos, el Midis utiliza información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi). Con esos datos, identifica localidades expuestas y organiza intervenciones antes de que las vías o los servicios queden afectados.
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La ministra indicó que equipos del sector realizan visitas casa por casa para compartir pautas básicas de seguridad, informar sobre riesgos y fortalecer la organización vecinal. Esta fase ya alcanza a 3.677 usuarios en nueve regiones.
El trabajo incorpora a comedores populares, ollas comunes y comités del vaso de leche, organizaciones que pueden funcionar como primer enlace entre las familias y la respuesta estatal en una emergencia.
Según Canales, la red convocada incluye más de 14 mil comedores populares, 5 mil ollas comunes y 55 mil comités del vaso de leche. El Midis busca reforzar sus capacidades técnicas y operativas para que difundan alertas preventivas y apoyen en el traslado ordenado de alimentos cuando las condiciones del territorio dificulten el acceso regular a los servicios.
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Atención se concentrará en distritos declarados en emergencia
El despliegue se concentrará en distritos declarados en emergencia y en zonas afectadas por inundaciones, friaje o sequía. La cartera coordina con gobiernos regionales y locales, responsables de contar con mapas de prevención y tareas previamente definidas. Canales advirtió que esa planificación no se realizó en todos los casos, una brecha que el sector busca atender mediante coordinación directa y presencia territorial.
La fase posterior a una emergencia contempla restablecer y ampliar los servicios cuando sea necesario. La intención, explicó la titular del Midis, es que la infraestructura organizativa permita atender tanto a beneficiarios habituales como a personas que no integraban los padrones antes del evento. En ese esquema, los puntos de alimentación y las organizaciones comunitarias actuarían como una red de apoyo para llegar a sectores aislados.
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El plan no reemplaza las obligaciones de prevención de autoridades regionales y municipales, pero pretende mantener abierta la cadena de atención cuando el clima altere carreteras, viviendas o rutas de abastecimiento.
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