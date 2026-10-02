Mägo de Oz anuncia su regreso a Lima tras ocho años de ausencia: fecha, lugar y más detalles del concierto

Txus di Fellatio y el violinista Mohamed encabezan la nueva etapa de la agrupación de folk metal.

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Después de ocho años sin presentarse en la capital peruana, Mägo de Oz regresará a Lima el miércoles 10 de marzo de 2027 como parte de su gira “La Noche de las Brujas”. La agrupación española ofrecerá un concierto en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, donde repasará canciones de su trayectoria y material de su etapa reciente.

El anuncio marca el retorno de la banda oficial a la ciudad desde 2019. La presentación se integrará a una serie de fechas previstas en Latinoamérica, con conciertos programados también en Guatemala, El Salvador, Colombia, Ecuador y Chile.

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La visita tendrá como eje el repertorio que convirtió a Mägo de Oz en una de las formaciones de rock en español con mayor presencia en América Latina. El público peruano podrá reencontrarse con temas como “Molinos de viento”, “Fiesta pagana”, “La danza del fuego”, “Hasta que el cuerpo aguante” y “La costa del silencio”.

‘La Noche de las Brujas’ también permitirá a la banda presentar canciones vinculadas con su producción actual. El tour toma su nombre del más reciente ciclo musical del grupo, que combina su repertorio clásico con las composiciones que desarrollan en esta nueva etapa.

Su última visita a Lima fue en 2019

La última presentación de Mägo de Oz en Lima ocurrió en 2019. Por ello, el concierto de marzo de 2027 reunirá a seguidores que han acompañado al grupo desde sus primeros discos y a una audiencia que conoció su música a través de plataformas digitales.

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El Anfiteatro del Parque de la Exposición será el escenario del regreso, en una fecha que reunirá el heavy metal, el hard rock y los arreglos de raíz celta que han distinguido a la agrupación desde sus inicios.

La banda fue fundada en Madrid en 1988 por el baterista y compositor Txus di Fellatio. Desde sus primeros años, el proyecto apostó por una fórmula que incorporó guitarras eléctricas, violín, flautas y otras sonoridades vinculadas con la música folk.

Esa combinación definió una identidad propia dentro del rock español. Las letras, con referencias a la fantasía, la mitología, la literatura y temas sociales, también formaron parte de la propuesta que extendió la popularidad del grupo en España y en distintos países latinoamericanos.

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El nombre de la gira alude a un universo narrativo cercano a esa estética. Para sus seguidores, cada presentación de Mägo de Oz ha mantenido elementos que van más allá de la interpretación de canciones, con una puesta en escena ligada a personajes, relatos y símbolos presentes en sus discos.

‘La leyenda de La Mancha’, una etapa clave en la carrera de la banda

Uno de los discos que impulsó la proyección de Mägo de Oz fue ‘La leyenda de La Mancha’, publicado en 1998. El álbum conceptual tomó como referencia la obra de Miguel de Cervantes y presentó una narración basada en el universo de Don Quijote.

‘La leyenda de La Mancha’ consolidó el reconocimiento del grupo dentro del rock en español y abrió el camino para trabajos posteriores que ampliaron su alcance. Dos años después, la banda lanzó “Finisterra”, una producción que incluyó “Fiesta pagana”, una de las canciones más identificadas con su repertorio.

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En 2003 llegó “Gaia”, otro álbum conceptual que reforzó el vínculo de la agrupación con historias extensas, personajes y referencias literarias. Con esos trabajos, la banda afianzó un catálogo que permaneció vigente en conciertos, radios y plataformas de música.

Mägo de Oz volverá a Lima el 10 de marzo de 2027, ocho años después de su última presentación en la capital peruana.

“Molinos de viento” se mantiene como una de las piezas más populares de Mägo de Oz. La canción forma parte de “La leyenda de La Mancha” y suele ocupar un lugar central en las presentaciones en vivo. “La danza del fuego”, “Hasta que el cuerpo aguante” y “La costa del silencio” también figuran entre los temas que el público espera escuchar en cada gira.

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A lo largo de casi cuatro décadas, la formación atravesó cambios entre sus integrantes. Pese a esas modificaciones, el proyecto conservó a Txus di Fellatio como fundador y principal referente del grupo.

Además, del violinista Mohamed, músico histórico cuya participación ha resultado determinante para el sonido folk de Mägo de Oz. El violín ha sido uno de los instrumentos que diferenciaron a la agrupación dentro de la escena del metal en español.

La presencia de Mohamed en esta formación representa un reencuentro con una parte del sonido asociado a los discos que marcaron la expansión del grupo. Sus arreglos y melodías acompañaron varias de las canciones que llegaron a convertirse en clásicos para los seguidores.

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La gira latinoamericana de 2027 llegará a Lima luego de fechas previstas en otras ciudades de la región. El recorrido comenzará el 13 de febrero en Ciudad de Guatemala y contempla una presentación en la capital peruana el 10 de marzo. La agenda continuará con conciertos en Santiago de Chile los días 19 y 20 de marzo.

Para el público peruano, el concierto representará la oportunidad de volver a ver a la banda en un escenario local después de ocho años. La presentación reunirá el repertorio que marcó distintas etapas de Mägo de Oz con las canciones que forman parte de su actual ciclo discográfico.

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La banda española se presentará en el Anfiteatro del Parque de la Exposición con su gira “La Noche de las Brujas”.