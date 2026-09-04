Vecinos de Chaclacayo arremeten contra Alejandra Baigorria y su padre por abandonar albergue de perritos

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Vecinos y activistas de Chaclacayo cuestionaron el estado de un albergue de mascotas y dirigieron sus reclamos a Alejandra Baigorria y a su padre, Sergio Baigorria, alcalde del distrito.

Las denuncias fueron difundidas en un avance de ‘Magaly TV: La Firme’, donde se observa a varias personas exigir explicaciones por las condiciones en las que permanecen perros y gatos rescatados.

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El informe muestra a caninos dentro de caniles que, según los vecinos presentes, presentan deterioro y falta de mantenimiento. Los ciudadanos expresaron preocupación por la situación de los animales y solicitaron que se atienda el recinto.

Hasta el momento, el material proporcionado se limita al adelanto difundido por el programa y a los testimonios de los vecinos y activistas que aparecen en las imágenes. En ese contexto, los reclamos se centran en la presunta falta de atención hacia el albergue y en la necesidad de que se informe cuál es la situación de los animales que permanecen allí.

Vecinos de Chaclacayo arremeten contra Alejandra Baigorria y su padre por abandonar albergue de perritos. ATV. Magaly TV La Firme.

Vecinos de Chaclacayo protestaron por las condiciones del albergue

El avance de ‘Magaly TV: La Firme’ muestra a un grupo de vecinos y defensores de los animales reunidos frente al albergue. Los asistentes manifestaron su malestar por el estado de las instalaciones y por las condiciones en las que, según denunciaron, se encuentran los perros y gatos rescatados.

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En las imágenes se aprecia a varios caninos dentro de caniles con signos de deterioro. El reporte también recoge los reclamos de ciudadanos que cuestionan la falta de mantenimiento del espacio y piden una respuesta de las personas vinculadas con la gestión del distrito.

Una de las mujeres que participó en la protesta exigió públicamente la presencia de Alejandra Baigorria. “A Alejandra Baigorria le exigimos que venga acá a dar la cara”, se le escucha decir en el avance del programa.

Otra vecina expresó su preocupación por los animales y dirigió su reclamo al alcalde de Chaclacayo. “¿Dónde está el señor alcalde? Esto no es vida”, manifestó ante las cámaras.

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Los vecinos señalaron que la situación requiere atención inmediata. La protesta se produjo a partir de la preocupación de activistas y ciudadanos que acudieron al lugar para denunciar el aparente abandono del albergue.

Vecinos y activistas protestaron por el presunto abandono de un albergue de mascotas en Chaclacayo.

Los reclamos contra Alejandra Baigorria y Sergio Baigorria

La presencia de Alejandra Baigorria en los reclamos responde a la exigencia planteada por una parte de los vecinos que aparece en el informe televisivo. Los manifestantes pidieron que la empresaria se pronuncie sobre la situación observada en el albergue de mascotas.

Sergio Baigorria también fue mencionado durante la protesta por su rol como alcalde de Chaclacayo. Los vecinos solicitaron que la municipalidad informe sobre las condiciones del recinto y las medidas que se adoptarán frente a las denuncias difundidas.

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El avance no incluye una respuesta de Alejandra Baigorria, Sergio Baigorria ni de la Municipalidad de Chaclacayo. Tampoco se detallan en el material proporcionado los responsables directos de la administración del albergue ni la cantidad de animales que permanecen en el lugar.

La información difundida muestra, principalmente, el reclamo ciudadano y el estado de los caniles que aparecen en las imágenes. Por ello, las denuncias deben entenderse como parte de los cuestionamientos expresados por los vecinos y activistas, a la espera de una versión de las personas e instituciones aludidas.

La emisión completa de ‘Magaly TV: La Firme’ podría aportar mayores detalles sobre el origen de las denuncias, la situación de los animales y la respuesta que brinden las autoridades o los involucrados.

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