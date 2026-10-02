Perú

Gobierno pagará bono de S/300 a trabajadores del Minedu, contempla nuevo crédito suplementario

El gobierno entregaría una bonificación “para asegurar y garantizar la culminación del año escolar y académico 2026 y reconocer el esfuerzo frente a las acciones climatológicas que vive el país por el Fenómeno El Niño”

trabajadores estatales de la UGEL02
El bono de S/300 para los servidores públicos debe pagarse este año. - Crédito UGEL02
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El Poder Ejecutivo presentó a fines de septiembre al Congreso de la República el proyecto de ley que aprueba créditos suplementarios hasta por S/8.228 millones 414 mil 502 para el financiamiento de diversas acciones prioritarias, entre ellas para “enfrentar el fenómeno El Niño entre el 2026 y el 2027, así como el fortalecimiento de la seguridad ciudadana”, según señala el Gobierno.

Ahora, se conocerían algunas de las medidas añadidas a esta nueva inyección al presupuesto de este 2026, la primera que busca el gobierno de Keiko Fujimori. Una de estas contemplaría el pago de un bono de S/300 para el personal administrativo del Sector Educación sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 276.

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Sería un bono entregado como “como medida focalizada para asegurar y garantizar la culminación del año escolar y académico 2026 y reconocer el esfuerzo frente a las acciones climatológicas que vive el país por el Fenómeno El Niño”.

Luis Galarreta
El primer ministro Luis Galarreta había anunciado el crédito suplementario ya hace unos días. - Crédito Difusión

Bono de S/300 para el sector Educación

El artículo 9 del crédito suplementario contempla el “Otorgamiento de una bonificación extraordinaria al personal administrativo del Sector Educación sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 276

Así, “se autoriza, excepcionalmente y por única vez, al Ministerio de Educación y a los gobiernos regionales, con cargo a su presupuesto institucional, durante el Año Fiscal 2026, el otorgamiento de una bonificación extraordinaria ascendente a la suma de S/300,00 a favor del personal administrativo sujeto al régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de bases de la carrera administrativa y de remuneraciones del sector público".

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Esto incluirá las siguientes entidades:

  • Ministerio de Educación
  • Direcciones Regionales de Educación o las que hagan sus veces
  • Unidades de Gestión Educativa Local
  • Instituciones Educativas de Educación Básica y Técnico Productiva
  • Institutos y Escuelas de Educación Superior Públicos.
Mano con billetes de 100 soles
Trabajadores del sector público, de Educación, tendrían nuevo bono pronto. - Crédito Andina

¿La razón? Se trataría de una “medida focalizada para asegurar y garantizar la culminación del año escolar y académico 2026 y reconocer el esfuerzo frente a las acciones climatológicas que vive el país por el Fenómeno El Niño”.

“Para tal efecto, el Ministerio de Educación y los gobiernos regionales quedan exceptuados de lo establecido en el artículo 6 de la Ley N° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026″, señala el texto. Como se sabe, esto hace referencia a la prohibición de aumentar el presupuesto para incrementar sueldo o dar bonos, y esta medida se exceptuaría de este apartado el Presupuesto para este 2026.

Un reporte periodístico de Latina Noticias aborda las variaciones climáticas en Lima y el impacto de los fenómenos El Niño costero y El Niño global en Perú. El informe cuenta con testimonios de transeúntes, declaraciones de Rosario Julca, especialista del Senamhi, e intervenciones de Gabriel Amaro sobre los efectos previstos en la agricultura.

Requisitos

“La bonificación extraordinaria no tiene naturaleza remunerativa ni carácter pensionable y no está sujeta a cargas sociales ni forma parte de los beneficios laborales. Asimismo, no constituye base de cálculo para la compensación por tiempo de servicios o cualquier otro tipo de bonificaciones, asignaciones o entregas económicas”, resalta el texto.

Asimismo, para percibir la bonificación extraordinaria, el personal beneficiario debe cumplir de manera conjunta con los siguientes requisitos:

  • Encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas al 31 de agosto de 2026
  • Contar con vínculo laboral a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley.

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Bono MineduBonos en PerúBonos del GobiernoCrédito suplementarioperu-economia

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