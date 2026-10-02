Perú

Lista de candidatos a gobernador regional de Ica en las Elecciones 2026: perfiles y partidos políticos

Las Elecciones 2026 definirán al gobernador regional de Ica para el periodo 2027-2030. Entre los postulantes figuran exalcaldes, un excongresista y candidatos que buscan llegar por primera vez al cargo.

Fachada del Gobierno Regional de Ica con dos hombres afuera y un recuadro circular de una persona depositando un voto en una urna transparente
El departamento de Ica se alista para las elecciones regionales y municipales de 2026 con la sede del Gobierno Regional como punto central. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La disputa por el Gobierno Regional de Ica reúne a políticos con experiencia en alcaldías y anteriores gestiones regionales, excongresistas y candidatos que buscan ingresar por primera vez a la política electoral. Entre los postulantes también aparecen exautoridades que han afrontado investigaciones fiscales o procesos judiciales, antecedentes que forman parte de sus respectivas trayectorias públicas.

El próximo gobernador regional tendrá a su cargo la conducción del gobierno regional durante el periodo 2027-2030, en una jurisdicción que concentra actividades vinculadas a la agroexportación, la minería, el turismo y la gestión de recursos hídricos. La elección forma parte de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, que se realizarán este domingo 4 de octubre en todo el país.

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Alonso Alberto Navarro Cabanillas, de Acción Popular

Retrato de Alonso Alberto Navarro Cabanillas con camisa roja y el logotipo de Acción Popular sobre un fondo rojo y blanco
Alonso Alberto Navarro Cabanillas se postula por el partido Acción Popular en las elecciones regionales del departamento de Ica.

46 años | Chincha, Ica | Abogado

Alonso Navarro Cabanillas ya ocupó el Gobierno Regional de Ica. Fue vicepresidente regional durante el periodo 2007-2010 y posteriormente asumió la presidencia regional para el periodo 2011-2014. También postuló al Congreso en las elecciones de 2006 y 2016, sin resultar elegido.

Su trayectoria al frente del gobierno regional estuvo acompañada de cuestionamientos por proyectos de seguridad ciudadana. En 2013, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica abrió una investigación preliminar relacionada con el proceso de selección para un proyecto de cámaras de seguridad durante su gestión.

En 2026 retornó a la competencia electoral como candidato de Acción Popular para buscar nuevamente el Gobierno Regional de Ica. Su candidatura aparece entre las nueve fórmulas que participaron en el debate regional organizado por el JNE en septiembre.

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César Antonio Carranza Falla, de Alianza para el Progreso

Retrato de un hombre sonriente con camisa polo blanca con el logotipo de una letra A, que realiza el gesto de pulgar hacia arriba
César Antonio Carranza Falla posa como candidato del partido Alianza para el Progreso para las elecciones regionales de Ica.

59 años | Santa, Áncash | Agrónomo

César Carranza Falla tiene como principal antecedente político su paso por la Municipalidad Provincial de Chincha. Fue elegido alcalde para el periodo 2015-2018 y volvió a ocupar el cargo para el periodo 2023-2026.

En abril de 2026, el JNE dejó sin efecto su credencial como alcalde provincial de Chincha y convocó a Silvia Victoria Barrios Valenzuela para completar el periodo municipal. La medida se produjo en el contexto de su renuncia al cargo para participar en las elecciones regionales.

Carranza postula al Gobierno Regional de Ica por Alianza para el Progreso. Durante el debate organizado por el JNE, sus intervenciones estuvieron entre las de los nueve candidatos que expusieron sus posiciones sobre agua, seguridad, salud, obras paralizadas y lucha contra la corrupción.

Javier Hermógenes Cornejo Ventura, de Renovación Popular

Retrato de Javier Cornejo con camisa blanca y el puño en alto sobre un fondo circular azul con el logotipo de Renovación Popular
El candidato Javier Cornejo Ventura realiza campaña para las elecciones regionales de Ica con el partido Renovación Popular.

62 años | Ica | Ingeniero civil

Javier Cornejo Ventura fue alcalde provincial de Ica durante 2017 y 2018, luego de asumir el cargo tras la vacancia del entonces alcalde Carlos Ramos Loayza. También tuvo participación en el Ministerio de Vivienda.

Su trayectoria judicial incluye un proceso por el presunto delito de nombramiento y aceptación indebida para cargo público. En noviembre de 2024, el Poder Judicial lo declaró reo contumaz debido a sus ausencias en dicho proceso. La acusación está relacionada con la designación de una asesora legal durante su gestión como alcalde. Cornejo, por su parte, negó entonces ser reo contumaz y dio su versión sobre su ausencia en la audiencia.

Para las ERM 2026, Cornejo postula al Gobierno Regional de Ica por Renovación Popular. Su candidatura también fue incluida entre las nueve participantes del debate regional del JNE.

Javier Gallegos Barrientos, de Progresemos

Un hombre sonríe vistiendo una chaqueta blanca con un parche verde que muestra la palabra Progresemos y el dibujo de un perro
Javier Gallegos Barrientos viste una casaca con la insignia de Progresemos durante su participación en las elecciones regionales de Ica.

60 años | Ica | Ingeniero civil

Javier Gallegos Barrientos tiene una extensa trayectoria en la política regional. Fue alcalde distrital de Parcona durante dos periodos, entre 2007 y 2014, y posteriormente gobernador regional de Ica entre 2019 y 2022.

Su gestión regional terminó vinculada a investigaciones fiscales. En 2023 cumplió prisión preventiva en el marco de una investigación y posteriormente la Fiscalía solicitó una nueva prisión preventiva dentro del caso denominado “Los Acelerados del Sur”, relacionado con una presunta organización dedicada al tráfico irregular de licencias de conducir en la región.

La Fiscalía ha sostenido que Gallegos habría liderado dicha organización durante su gestión, imputación que forma parte de una investigación y no constituye una condena.

Pese a estos procesos, Gallegos figura como candidato al Gobierno Regional de Ica por Progresemos en las elecciones de 2026.

José Arturo Gutiérrez Aures, de Alianza Electoral Venceremos

Retrato de José Arturo Gutiérrez Aures con camisa blanca y puño en alto, junto al logotipo y texto de la Alianza Electoral Venceremos
José Arturo Gutiérrez Aures postula a la gobernación regional de Ica por la Alianza Electoral Venceremos en las elecciones regionales.

64 años | Ica | Educador

José Arturo Gutiérrez Aures es profesor y educador. Ha desarrollado labores vinculadas al Ministerio de Educación y también trabajó en el ámbito administrativo de la Municipalidad Provincial de Ica.

En el terreno partidario, registra afiliación a Nuevo Perú por el Buen Vivir, organización desde la que pasó a integrar la alianza electoral Venceremos. Anteriormente estuvo vinculado a Juntos por el Perú y al Partido por la Democracia Social.

Esta es su primera candidatura a un cargo de elección popular. En las ERM 2026 participa como candidato a gobernador regional de Ica por Alianza Electoral Venceremos.

Juan Enrique Mendoza Uribe, de Somos Perú

Retrato de Juan Enrique Mendoza Uribe vistiendo una camisa blanca con el logotipo del partido Somos Perú sobre un fondo de color rojo
Juan Enrique Mendoza Uribe participa como candidato del partido político Somos Perú en el proceso de elecciones regionales del departamento de Ica.

54 años | Pisco, Ica | Docente

Juan Enrique Mendoza Uribe cuenta con experiencia en la política municipal de Pisco. Fue regidor provincial en 1996 y posteriormente alcalde provincial durante el periodo 2007-2010, gestión que coincidió con el proceso de reconstrucción posterior al terremoto de 2007.

Volvió a ser elegido alcalde de Pisco para el periodo 2019-2022 y, durante ese mandato, renunció para postular al Gobierno Regional de Ica. En las elecciones regionales de 2022 no consiguió llegar al cargo.

Actualmente postula nuevamente a la gobernación regional, esta vez por Somos Perú. La fórmula de Mendoza es una de las nueve inscritas para competir por el Gobierno Regional de Ica.

Miguel Ángel Elías Ávalos, de Fuerza Popular

Retrato de un hombre de saco negro, camisa blanca y bigote, con un logotipo naranja de una letra K dentro de un círculo en la parte inferior
Miguel Ángel Elías Ávalos postula por el partido Fuerza Popular en las elecciones regionales del departamento de Ica.

68 años | Ica | Administrador

Miguel Ángel Elías Ávalos fue congresista por Ica entre 2016 y 2019. Es hermano del también excongresista José Luis Elías Ávalos y pertenece a una familia con trayectoria política en la región.

Durante su paso por el Congreso estuvo vinculado a cuestionamientos políticos relacionados con contrataciones de familiares y también fue señalado por su actuación dentro de la bancada de Fuerza Popular durante investigaciones sobre el sistema de justicia. Estos cuestionamientos fueron parte del debate político de aquel periodo.

En 2026 regresó a la actividad electoral y fue elegido candidato de Fuerza Popular al Gobierno Regional de Ica. Su postulación fue incluida entre las nueve candidaturas que participaron en el debate regional organizado por el JNE.

Víctor Leonel Llacsa Saravia, del Partido Popular Cristiano

Un hombre con polo blanco con el logotipo del PPC mira a la cámara frente a una pared con adornos dorados
El candidato Víctor Leonel Llacsa Saravia luce el emblema del Partido Popular Cristiano durante las actividades de las elecciones regionales en Ica.

Médico neurocirujano | Ica

Víctor Leonel Llacsa Saravia es médico neurocirujano formado en la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. También fue director del Hospital de Emergencias José Casimiro Ulloa.

En el ámbito político, se afilió al Partido Popular Cristiano (PPC) en octubre de 2025. Antes había pertenecido a Acción Popular, organización a la que estuvo afiliado hasta abril de ese mismo año.

Llacsa no registra candidaturas anteriores a cargos de elección popular y participa por primera vez en unos comicios como candidato al Gobierno Regional de Ica. Su fórmula también participó en el debate organizado por el JNE.

¿Cuántos candidatos compiten por el Gobierno Regional de Ica?

En total, nueve fórmulas participan en la elección regional de Ica. El listado está integrado por Alonso Navarro Cabanillas, José Gutiérrez Aures, César Carranza Falla, Miguel Elías Ávalos, Juan Mendoza Uribe, Víctor Llacsa Saravia, Noemí Alderete Fernández, Javier Gallegos Barrientos y Javier Cornejo Ventura.

La elección se realizará este domingo 4 de octubre, junto con los comicios para consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales y regidores. Los electores de Ica deberán marcar la cédula correspondiente al Gobierno Regional para elegir la fórmula de gobernador y vicegobernador.

Además, si ninguna fórmula obtiene al menos el 30% de los votos válidos, el JNE estableció el 29 de noviembre de 2026 como fecha para una eventual Segunda Elección Regional en las circunscripciones que no alcancen ese porcentaje.

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