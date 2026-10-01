Perú

Más de 14 mil requisitoriados fueron capturados y 2256 bandas criminales desarticuladas entre julio y septiembre

El Mininter intensificó las operaciones policiales mediante inteligencia e investigación criminal para anticiparse a las organizaciones delictivas

Las intervenciones policiales permitieron golpear estructuras dedicadas al secuestro, la extorsión y el abastecimiento de armas para actividades ilícitas - Créditos: Mininter.
Las intervenciones policiales permitieron golpear estructuras dedicadas al secuestro, la extorsión y el abastecimiento de armas para actividades ilícitas - Créditos: Mininter.
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La Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló 2256 bandas criminales y capturó a 14 124 personas requisitoriadas por la justicia entre el 29 de julio y el 29 de septiembre de este año. Estas acciones forman parte de las operaciones intensificadas en distintos puntos del territorio nacional para enfrentar a las organizaciones dedicadas a actividades ilícitas.

El Ministerio del Interior (Mininter) señaló que su estrategia busca anticiparse a las agrupaciones delictivas, recuperar el control de zonas afectadas por la criminalidad y afectar los recursos empleados para mantener sus actividades. Para ello, las autoridades recurren a labores de inteligencia, investigación criminal y capacidades especializadas que permiten orientar las intervenciones contra estructuras vinculadas con diversos delitos.

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Uno de los resultados más recientes se registró en Lima, donde tres ciudadanos peruanos que permanecían secuestrados fueron rescatados con vida y ocho presuntos implicados quedaron detenidos. El trabajo desarrollado por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) permitió ubicar a las víctimas mediante geolocalización, seguimiento de cámaras y otras herramientas tecnológicas utilizadas durante las pesquisas.

La inteligencia y el uso de herramientas tecnológicas fueron claves para localizar a víctimas de secuestro y ubicar a los presuntos responsables - Créditos: Mininter.
La inteligencia y el uso de herramientas tecnológicas fueron claves para localizar a víctimas de secuestro y ubicar a los presuntos responsables - Créditos: Mininter.

En uno de los casos, un ciudadano de 29 años fue encontrado en Punta Hermosa. De acuerdo con la información proporcionada, sus familiares no realizaron ningún pago para conseguir su liberación. La intervención permitió avanzar en el esclarecimiento de los hechos y en la identificación de quienes habrían participado en la retención ilegal del agraviado.

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Las acciones contra la extorsión también permitieron desarticular una facción vinculada con la organización criminal transnacional “Los Mexicanos”. El grupo venía cobrando cupos a alrededor de 55 colectiveros informales en el Cercado de Lima. Tres presuntos integrantes fueron detenidos en flagrancia cuando exigían dinero a transportistas que desarrollaban sus actividades en esta zona de la capital.

Según las investigaciones, esta modalidad podía generar ingresos de hasta S/2 000 diarios. El resultado representa una intervención contra una de las fuentes de financiamiento utilizadas por estructuras delictivas para obtener ganancias mediante amenazas y exigencias económicas dirigidas a trabajadores del transporte.

Ofensiva contra el crimen deja 2.256 bandas desarticuladas y 14.124 requisitoriados capturados - Créditos: Mininter.
Ofensiva contra el crimen deja 2.256 bandas desarticuladas y 14.124 requisitoriados capturados - Créditos: Mininter.

Otro golpe policial se produjo en Pataz, en el marco de una operación simultánea ejecutada en La Libertad y Lima. Los agentes desarticularon a “Los Parqueros del Jota” y detuvieron a 12 presuntos integrantes de esta organización, investigada por abastecer clandestinamente de explosivos, armas y municiones a estructuras relacionadas con la extracción ilegal de oro.

El megaoperativo comprendió el allanamiento de 23 inmuebles y movilizó a más de 240 efectivos. Las diligencias estuvieron dirigidas a afectar la cadena de abastecimiento empleada por grupos que desarrollan actividades extractivas al margen de la ley y que requieren armamento y materiales explosivos para sostener sus operaciones.

Estado de emergencia continúa

El Gobierno declaró el 28 de agosto, mediante el Decreto Supremo N.° 123-2026-PCM, el Estado de Emergencia por 60 días calendario en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, ante el avance del crimen organizado y otras situaciones de violencia. Durante este periodo, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno con apoyo de las Fuerzas Armadas.

La medida contempla patrullajes, operativos de control de identidad, rastrillajes y acciones contra armas, drogas, mercados ilegales y otras actividades vinculadas con organizaciones criminales. También se reforzará la inteligencia policial, penitenciaria y financiera mediante herramientas tecnológicas. La disposición incluye restricciones al ejercicio de derechos como la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, reunión y libertad y seguridad personales, según los términos establecidos por la Constitución.

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