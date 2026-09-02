Perú

Metropolitano en la Vía Expresa Grau: ¿cuáles serán los paraderos de la nueva ampliación?

Las pruebas sin pasajeros se extenderán hasta el 30 de septiembre, previo a una marcha blanca con usuarios que arrancará en octubre

Un autobús articulado gris circula por un carril exclusivo cerca de una estación, debajo de un tren en un viaducto elevado.
La ampliación del Metropolitano sumará tres estaciones intermedias y una parada de transferencia con la Línea 1 del Metro de Lima en la avenida Grau. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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De Carabayllo hasta la avenida Grau, el nuevo recorrido del Metropolitano sumará tres estaciones intermedias y una parada de transferencia con la Línea 1 del Metro de Lima. El sistema de transporte comenzó este 31 de agosto una marcha en vacío, sin pasajeros, por el corredor recién construido en la Vía Expresa Grau, un tramo de 2,8 kilómetros que unirá la Estación Central con la estación Grau de la red del metro capitalino.

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, encabezó una visita de inspección a la obra junto al presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, y el gerente general de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (Emape), Edgar Lara. Durante el recorrido, las autoridades confirmaron el cronograma que llevará al nuevo tramo a operar de forma regular antes de que termine el año.

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Tres hombres con cascos de seguridad y chalecos institucionales permanecen en el interior de una estación de autobús cubierta de vidrio
Renzo Reggiardo, David Hernández y Edgar Lara supervisan el inicio de la marcha en vacío del nuevo corredor del Metropolitano en la Vía Expresa Grau de Lima. (X/@ATU)

Tres nuevas estaciones en la Vía Expresa Grau

El corredor segregado contempla tres estaciones intermedias y una parada de transferencia con el sistema del metro capitalino. Según la información presentada durante la supervisión, estas infraestructuras registran un avance del 95%. El detalle de cada punto es el siguiente:

  • Abancay: ubicada a la altura de la avenida del mismo nombre.
  • Andahuaylas: situada en el cruce con la avenida Andahuaylas.
  • Parinacochas: diseñada con estructuras independientes para cada sentido de circulación.
  • Estación de transferencia Grau: conectada directamente con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima, en la avenida Aviación, la cual incluye un espacio para el retorno en U de los buses.

A lo largo del trazado, la obra incorpora además nueve intersecciones semaforizadas que buscan ordenar el tránsito en la zona.

Un autobús de transporte público permanece junto a una estación techada con escaleras dentro de una vía de concreto
Un autobús del sistema Metropolitano realiza pruebas sin pasajeros en una nueva estación de la Vía Expresa Grau en Lima. (X/@ATU)

Conecta Carabayllo con el sur de Lima

La ampliación permitirá que los usuarios que abordan el Metropolitano desde Carabayllo, en el extremo norte de Lima, lleguen de manera directa hasta la Vía Expresa Grau sin necesidad de trasbordos previos. La obra, ejecutada por la Municipalidad Metropolitana de Lima a través de Emape, demandó una inversión aproximada de 130 millones de soles.

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Las pruebas sin pasajeros continuarán hasta el 30 de septiembre, según precisó Reggiardo. Ese plazo permitirá verificar que los carriles segregados cumplan con los parámetros técnicos y las condiciones de diseño necesarias antes de habilitar el servicio para el público.

Vista elevada de una estación y carril exclusivo de autobuses en una vía desnivelada, con un autobús blanco a la izquierda y un trabajador con casco
Un autobús del Metropolitano realiza pruebas sin pasajeros en la nueva vía exclusiva de la Vía Expresa Grau en Lima, Perú. (X/@ATU)

Marcha blanca con pasajeros iniciará en octubre

Entre octubre y noviembre se desarrollará una marcha blanca con una cantidad controlada de usuarios. “Estas pruebas con los buses vacíos permitirán la adecuación de nuestros conductores y del equipamiento técnico. Luego, cuando inicie la marcha blanca con una cantidad controlada de usuarios, será con el pago respectivo del pasaje”, explicó Hernández.

La operación regular del nuevo corredor está prevista para diciembre, de acuerdo con lo señalado por el propio alcalde durante la inspección. A partir de esa fecha, la ampliación funcionará de manera equivalente al resto de las estaciones que ya integran el sistema del Metropolitano en Lima.

Autobús articulado gris en carril exclusivo de concreto junto a una estación de pasajeros y un puente al fondo.
La estación de transferencia Grau conectará de forma directa el Metropolitano con la estación Grau de la Línea 1 del Metro de Lima en la avenida Aviación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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