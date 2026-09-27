¿Es Perú un buen lugar para jubilarse? El 39% de peruanos teme depender de sus hijos, según informe global

Perú superó a Colombia e igualó con México en la medición internacional sobre las condiciones para el retiro.

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Perú ocuparía el puesto 38 entre 44 países evaluados en el Índice Global de Jubilación 2026 de Natixis Investment Managers, una posición que expone contrastes en las condiciones para el retiro.

El país sobresale en las variables financieras, aunque mantiene resultados bajos en bienestar material, salud y calidad de vida.

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El avance de un puesto no modifica la distancia con los países mejor ubicados

El análisis de Natixis Investment Managers (Natixis IM), elaborado junto con CoreData Research, asignó a Perú una calificación general de 48%. La cifra supone una mejora de un puesto frente a 2025, cuando habría ocupado el lugar 39.

Perú supera a Colombia, ubicada en el puesto 43, e iguala con México en el lugar 38. Chile aparece un escalón por encima, en la posición 37, mientras que Estados Unidos se ubica en el puesto 24.

El Índice Global de Jubilación (GRI, por sus siglas en inglés) reúne 18 indicadores agrupados en cuatro áreas: finanzas durante la jubilación, bienestar material, salud y calidad de vida. La medición busca comparar las condiciones económicas, institucionales y sociales que inciden en la seguridad de las personas retiradas.

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El subíndice de finanzas durante la jubilación colocó a Perú en el primer lugar mundial impulsado por la baja carga fiscal.

Las finanzas para el retiro explican el principal resultado de Perú

El mayor respaldo para la posición peruana está en el subíndice de finanzas en la jubilación, donde el país alcanza el primer lugar global con una puntuación de 74%. El resultado se apoya en una baja carga fiscal, ubicada en el segundo lugar, y en una tasa de dependencia de la tercera edad que ocupa el cuarto puesto.

La combinación de una población relativamente joven y menores presiones tributarias contribuye a ese desempeño. También influyen la posición en endeudamiento público, sexto entre los países evaluados, y en tasas de interés, noveno. En desempleo, Perú ocupa el lugar 26.

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“El caso de Perú es muy particular. El índice revela una fuerte performance en el ámbito de Finanzas en la Jubilación”, señaló José Luis León, country manager de Natixis IM en Perú. El ejecutivo remarcó que la brecha de ingresos constituye la principal limitación del país.

Los factores ambientales representan otra fortaleza relativa. Perú aparece en el puesto 21 en este indicador, asociado a su biodiversidad, su territorio amazónico y sus áreas naturales protegidas.

La biodiversidad y el territorio amazónico situaron al país en el puesto 21 dentro del indicador ambiental.

Los ingresos y la informalidad limitan el bienestar material

La situación cambia en bienestar material. Perú ocupa el puesto 38, con una calificación de 31%, y se sitúa último entre los 44 países en ingreso per cápita. También queda en el lugar 39 en igualdad de ingresos.

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Estos resultados reflejan una distribución desigual de los beneficios del crecimiento económico y una elevada informalidad laboral. Ambas variables afectan la capacidad de ahorro y la cobertura previsional de una parte de la población.

La preocupación por la dependencia económica también aparece entre los inversionistas peruanos. Según la Encuesta Global de Inversionistas Individuales 2025 de Natixis, el 39% teme convertirse en una carga financiera para sus hijos durante la jubilación, frente al 20% del promedio global. Además, el 38% considera que podría verse obligado a volver a trabajar tras retirarse, cuando el promedio mundial es 23%.

El reducido gasto en salud por habitante mantuvo al sistema sanitario peruano en el puesto 42 de la lista.

Salud, agua y saneamiento aparecen entre las mayores deudas

En salud, Perú ocupa el puesto 42 con 48%. El gasto sanitario per cápita queda último en la medición, mientras que la esperanza de vida se sitúa en el lugar 36. La cobertura de seguros de salud tiene un resultado comparativamente mejor, con la posición 34, aunque persisten diferencias de acceso y calidad entre zonas urbanas y rurales.

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La calidad de vida también ubica al país en el puesto 42, con 48%. El acceso al agua y saneamiento aparece en el último lugar, mientras que la calidad del aire ocupa el puesto 43. El informe vincula esas limitaciones con déficits de infraestructura urbana y rural.

Noruega, con 83%, e Irlanda, con 81%, lideran el índice por segundo año consecutivo. Países Bajos asciende al tercer puesto, seguido por Suiza y Dinamarca.