Perú

Empresas saludables producen más

La asistencia física con capacidad disminuida puede afectar el desempeño y constituye un costo poco visible, junto con el estrés continuo, el dolor y la deficiente organización del trabajo, que deterioran la salud

Grupo de empleados reunidos junto a una mesa de madera con computadoras portátiles y documentos en una oficina iluminada.
Una responsable de equipo conversa con sus empleados sobre la organización de tareas y el bienestar físico en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En muchas organizaciones el bienestar de los trabajadores se trata como un beneficio adicional: algo que se implementa cuando hay presupuesto, cuando lo propone Recursos Humanos o cuando la empresa quiere mejorar su clima laboral. Debemos cambiar esa mirada.

El bienestar es una decisión empresarial que impacta transversalmente en la productividad, la sostenibilidad y la rentabilidad del negocio.

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El liderazgo cultural no es exclusivo de Recursos Humanos, del médico ocupacional o del área de Seguridad y Salud en el Trabajo. El bienestar tiene que estar presente en la forma de liderar, organizar el trabajo, identificar los riesgos y tomar decisiones.

La evidencia económica ya nos está dando señales que no deberíamos ignorar. En 2026, la OIT estimó que los factores de riesgo psicosocial relacionados con el trabajo están asociados con más de 840.000 muertes al año, casi 45 millones de años de vida ajustados por discapacidad perdidos y una pérdida económica equivalente al 1,37% del PIB mundial cada año.

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Ilustración en acuarela de una mujer sentada ante un escritorio con computadora que apoya su rostro en la mano dentro de una oficina.
Una trabajadora apoya la cara en su mano mientras mira la pantalla de la computadora en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es una cifra enorme. Pero más allá del número, lo que me interesa es la pregunta que debería hacerse cualquier empresario: ¿Cuánto de esto también está ocurriendo dentro de mi organización?

Porque una persona que trabaja con estrés permanente, agotamiento, dolor, una mala organización del trabajo o condiciones que afectan su salud difícilmente podrá sostener el mismo nivel de desempeño que alguien que trabaja en condiciones saludables.

Y existe un costo que muchas veces no vemos y que es incluso el comienzo del fin: el presentismo. No solamente está quien falta. También está quien viene a trabajar, pero lo hace con una capacidad disminuida porque está enfermo, agotado o desconectado. Está presente físicamente, pero su aporte ya no es el mismo. Por eso, cuando hablamos de bienestar, deberíamos dejar de preguntarnos únicamente cuánto cuesta implementar una estrategia de salud y empezar a preguntarnos qué impacto tiene no hacerlo.

Mujer sentada en escritorio de madera con laptop, taza, teléfono móvil, papeles y libreta, sosteniendo su cabeza con las manos en una oficina
Una mujer con las manos en la cabeza expresa agobio mientras trabaja en un escritorio de madera dentro de una oficina con otros colegas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluso en salud mental encontramos evidencia económica concreta. La OMS ha estimado que por cada dólar invertido en ampliar el tratamiento de la depresión y la ansiedad se obtienen aproximadamente cuatro dólares de retorno en mejor salud y capacidad de trabajo.

Esto no significa que cualquier programa de bienestar tenga automáticamente un ROI de 4 a 1. Significa algo más importante: la salud puede generar valor económico cuando la intervención está bien diseñada y conectada con resultados reales.

Y ahí creo que tenemos una oportunidad enorme para la salud ocupacional.

Un hombre ante una computadora en tres paneles: sentado sujetando su cabeza, de pie con los puños cerrados y desplomado sobre el escritorio.
Tres secuencias gráficas representan la evolución de la frustración y el cansancio de un empleado en su puesto de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un empresario que realmente lidera no debería mirar la salud como una partida aislada del presupuesto. Debería preguntarse cómo sus decisiones de salud ocupacional se relacionan con los KPI de rentabilidad del negocio.

Cuando la salud ocupacional empieza a hablar ese mismo idioma, deja de ser percibida únicamente como cumplimiento o como un costo del área. Se convierte en una decisión de negocio. Esto también implica cambiar la forma en que entendemos el bienestar.

Una empresa saludable no es necesariamente la que tiene más beneficios, más campañas o más actividades para sus trabajadores. Es aquella que entiende cómo sus decisiones empresariales afectan a las personas y utiliza esa información para anticiparse.

Ilustración dividida de un hombre trabajando tranquilo a la izquierda y el mismo hombre agobiado entre papeles a la derecha.
Una ilustración contrapone la tranquilidad de un empleado en su escritorio con el estrés y el cansancio extremo en el trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Porque la salud no debería entrar en la conversación después de que aparece el accidente, la enfermedad, el conflicto o el presentismo. Debería estar en la mesa de las decisiones, de manera transversal: en la estrategia, en el liderazgo, en la organización del trabajo, en la prevención y también en las conversaciones financieras de la alta dirección.

Al final, hay una verdad bastante simple: una empresa no puede aspirar a ser sostenible si las personas que la hacen funcionar no pueden sostenerse dentro de ella.

El reto no es gastar más en bienestar. Es aprender a invertir mejor en las personas y demostrar cómo una buena gestión de salud puede proteger el valor y la rentabilidad del negocio. Porque una empresa saludable no solo cuida mejor a su gente, también construye mejores condiciones para producir, crecer y sostenerse en el tiempo.

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