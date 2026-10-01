Magaly Medina respalda a María Pía tras polémica con Ale Baigorria: “Si no quieren que los critiquen, no muestren su vida privada”

María Pía Copello sostuvo que una persona que expone públicamente su vida no puede pretender controlar las opiniones que genera, mientras Magaly Medina recordó las críticas que ella misma ha enfrentado. ATV/ Magaly TV La Firme.

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La polémica entre María Pía Copello y Alejandra Baigorria volvió a ocupar un espacio en la televisión peruana. En la edición de ‘Magaly TV La Firme’ de este 30 de septiembre, Magaly Medina se refirió a las recientes declaraciones de la conductora y creadora de contenido, quien decidió reafirmar sus cuestionamientos hacia la empresaria y su esposo, Said Palao, en lugar de retractarse por las opiniones que había expresado anteriormente.

El tema surgió luego de que María Pía Copello utilizara su podcast ‘Sin Más que decir’ para aclarar su posición frente a las críticas recibidas. La conductora reconoció que había calificado como “patético” que una persona expusiera públicamente determinados aspectos de su vida, como la compra de una cartera o la exhibición de un recibo, pero lejos de retirar sus palabras, aseguró que se mantiene firme en lo que dijo.

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Esta postura fue destacada por Magaly Medina, quien consideró que Copello estaba haciendo precisamente lo que, a su criterio, corresponde cuando una persona tiene una opinión: sostenerla y asumir las consecuencias de expresarla públicamente.

Magaly Medina lanza contundente reflexión sobre las críticas y respalda a María Pía Copello: “Esto no funciona de esta manera”. Captura: Magaly TV La Firme.

María Pía Copello reafirma sus críticas a Alejandra Baigorria

En su podcast, María Pía Copello recordó que había recibido cuestionamientos por sus comentarios sobre Alejandra Baigorria, particularmente por la manera en que la empresaria expone determinados aspectos de su vida personal en redes sociales.

“No sé qué término utilizó Alejandra, que dijo algo de patético. Creo que yo lo dije, pero asumo mis palabras perfectamente. Y yo dije que sí me parecía patético que alguien muestre su recibo, ¿no? Que alguien muestre que está comprando una cartera, que alguien muestre un video de que esa persona-- y lo mantengo, lo mantengo. No me voy a retractar”, afirmó.

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Copello explicó que, desde su perspectiva, mostrar públicamente este tipo de información puede abrir la puerta a que otras personas opinen sobre ella. La conductora hizo una diferencia entre una opinión y una acusación que pueda constituir una difamación.

“O sea, yo pienso que, de todas maneras, eso es innecesario completamente, porque es abrir una caja justamente, que es lo que, lo que pasó”, señaló. La conductora continuó desarrollando su posición y sostuvo que las personas no pueden controlar completamente las opiniones que generan cuando deciden hacer pública parte de su vida.

“Entonces, yo digo: si tú no quieres que la gente comente sobre tu vida, que opine nada sobre tu vida, porque las, las opiniones pueden ser buenas, pueden ser malas. Una cosa es difamación y otra cosa es la opinión. Uno no puede controlar la opinión”, manifestó.

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Copello consideró que el hecho de mostrar determinados aspectos de la vida privada en espacios públicos cambia también la manera en que estos pueden ser percibidos por terceros. “Tú exhibes algo en la parte pública y ya es público. Lamentablemente, vivimos en eso y así es y ha sido siempre”, sostuvo.

Finalmente, fue contundente al resumir su posición: “Entonces, si no quieren que los critiquen, no muestren su vida privada”.

Magaly Medina lanza contundente reflexión sobre las críticas y respalda a María Pía Copello: “Esto no funciona de esta manera”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina respalda a María Pía Copello por mantener su postura

Las declaraciones de María Pía fueron reproducidas y comentadas por Magaly Medina, quien manifestó su respaldo a la reflexión de la conductora.

“Tiene muchísima razón, porque si tú muestras tu vida privada para facturar además, para conseguir tus canjes, para casarte con canje, para tener tus muebles de canje, para, eh, decorar tu apartamento con canje, muestras toda tu vida personal, haces un reality de tu vida personal, participas de eso, lo disfrutas”, afirmó la conductora.

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Magaly cuestionó que, desde su perspectiva, algunas figuras puedan adoptar una postura distinta cuando los comentarios que reciben dejan de ser favorables.

“Pero de pronto, cuando algo te critican, cuando algo para ti no está bien, no te gusta lo que la gente está diciendo, entonces ahí: ‘Ah, no, tengo que demandarlos. No, esto no puede ser así, esto, eh, no es así’”, comentó.

Según la conductora, la exposición mediática también implica convivir con opiniones favorables y desfavorables. “Y se lanza contra todo y contra todos. Entonces, esto no funciona de esta manera”, agregó.

En ese momento, Magaly Medina recordó una frase que, según contó, alguien le dijo muchos años atrás y que resume la decisión que debe tomar una persona que no está dispuesta a recibir críticas por exponerse públicamente.

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“Alguna vez alguien me dijo hace muchos años: ‘Si esto no te gusta, no es lo tuyo. Dedícate a la costura, al tejido, a ser secretaria ejecutiva. Anda, trabaja de recepcionista en alguna empresa, pero no hagas televisión ni hagas crítica de televisión, ni te expongas, ni seas mediático’”, relató.

Magaly Medina lanza contundente reflexión sobre las críticas y respalda a María Pía Copello: “Esto no funciona de esta manera”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda las críticas que ha soportado María Pía Copello

En otro momento de su comentario, Magaly Medina recordó que María Pía Copello tampoco ha sido ajena a los cuestionamientos públicos. La conductora mencionó que, en determinado momento, algunos comentarios dirigidos a personas de su entorno terminaron involucrándola directamente.

“Ahora, lo dice alguien que ha soportado críticas y de las más feroces y que las sigue tolerando aún, que las sigue resistiendo”, señaló Magaly.

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Magaly Medina lanza contundente reflexión sobre las críticas y respalda a María Pía Copello: “Esto no funciona de esta manera”. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora puso como ejemplo a la propia María Pía y recordó que en una ocasión surgieron cuestionamientos que incluso involucraron a su familia política. “María Pía Copello ha sido una de las que ha sido-- por ahí alguien deslizó una cosa para atacar a su familia política y terminaron atacándola a ella y diciéndole cosas sin sentido y sin fundamento”, afirmó.

Magaly Medina señaló que, según recordaba, Copello llegó a tomar acciones legales frente a determinadas acusaciones. Sin embargo, también reflexionó sobre el impacto que puede dejar una controversia incluso cuando una persona decide defenderse por la vía judicial.

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“Yo creo que ella en su momento sí demandó, pero, eh, ya la, ya el daño ya está hecho, ya tu reputación ya está enlodada, ya tu nombre ya se vincula con cosas y le queda a veces alguna gente que desconoce quién eres, de dónde tienes el dinero, cómo lo hiciste”, manifestó.

La conductora sostuvo que ese tipo de cuestionamientos incluso llegaron a poner en duda la capacidad empresarial de Copello y de su esposo. “Pues se ha puesto en duda incluso la capacidad de ella y de su marido para emprender y para tener empresas”, indicó.

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Magaly Medina lanza contundente reflexión sobre las críticas y respalda a María Pía Copello: “Esto no funciona de esta manera”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina defiende el trabajo empresarial de María Pía Copello

Durante su intervención, Magaly Medina también habló sobre el emprendimiento de María Pía Copello y su esposo. La conductora destacó que iniciar un negocio implica asumir riesgos y que los resultados no necesariamente son inmediatos.

“Cada empresa y cada empresario sabe cuánto de su plata arriesga y si la pierde, así es hacer empresa. La pierdes, la pierdes, ¿qué vas a hacer? Y si no, la recuperas”, sostuvo.

Magaly Medina lanza contundente reflexión sobre las críticas y respalda a María Pía Copello: “Esto no funciona de esta manera”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly recordó que Copello invirtió dinero junto con su esposo en uno de sus proyectos empresariales y reconoció que los resultados iniciales no fueron los esperados. “Ella, este canal en el que sí, ella metió dinero, pero ella y su marido, pero luego ella, que no se da por vencida, logró-- porque claro, no le funcionó, no le funcionó para nada al principio”, relató.

Sin embargo, destacó que la empresaria fue modificando su estrategia con el paso del tiempo. “Sin embargo, poco a poco comenzó sobre la marcha a cambiar todo. Y miren, ahí está, dándole. Y hay negocios que son así, igual, como todo en la vida”, añadió.

Para Magaly, esa experiencia también forma parte de la capacidad de una persona para enfrentar críticas y dificultades sin abandonar sus proyectos. “Pero ella ha aprendido bien. O sea, lo resiste. Resistió la crítica y la sigue resistiendo”, afirmó.

Magaly Medina lanza contundente reflexión sobre las críticas y respalda a María Pía Copello: “Esto no funciona de esta manera”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona qué pasaría si María Pía no soportara las críticas

La conductora llevó su reflexión un paso más allá y planteó que, si María Pía Copello no estuviera dispuesta a convivir con la exposición pública y las críticas, podría haber elegido una vida completamente alejada de los medios.

“Porque de lo contrario, entonces ella mejor se iría a ser ama de casa, linda, a practicar tenis todos los días, a irse a tomar café con sus amigas, a sentarse en su casa, a criar a sus hijitos, porque es algo que sí, ella podría hacer si le diera la gana”, expresó.

Magaly aclaró que nadie le había pedido intervenir en defensa de Copello, pero explicó por qué decidió pronunciarse sobre el tema. “Y bueno, eso es algo que nadie me pidió, pero que me nació del forro hacerlo”, manifestó.

Asimismo, la conductora aseguró que habitualmente prefiere no salir en defensa de personas de su entorno porque considera que cada una cuenta con su propia trayectoria para responder por sí misma.

“Porque no he dicho nada, me he callado la boca porque siento que las personas no necesitan que yo las defienda. Creo que mis amigos no necesitan que yo los defienda. La gente cercana a mí, a los que atacan, no necesitan que yo los defienda, porque creo que tienen carreras, que si se ponen a buscar bien, a mirar bien, tienen carreras limpias”, afirmó.

Magaly Medina lanza contundente reflexión sobre las críticas y respalda a María Pía Copello: “Esto no funciona de esta manera”. Captura: Magaly TV La Firme.