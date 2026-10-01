Paul Michael y Raysa Ortiz se dieron apasionado beso en reto de actuación: “Solo desataron sus pasiones”

La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ reaccionó al reto de actuación que protagonizaron Paul Michael y Raiza Ortiz en ‘Esto es guerra’, donde ambos terminaron dándose un apasionado beso. ATV/Magaly TV La Firme.

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La reciente participación de Paul Michael y Raiza Ortiz en un reto de actuación de ‘Esto es guerra’ terminó llamando la atención de Magaly Medina, quien analizó las imágenes emitidas por el reality y cuestionó la explicación que ambos dieron después de protagonizar un beso como parte de la escena.

En la edición de ‘Magaly TV La Firme’ de este 30 de septiembre, la conductora cuestionó el desempeño del ex de Pamela López y la actriz, quienes aceptaron el reto y protagonizaron una escena romántica de telenovela que terminó con un beso.

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Magaly Medina analiza el beso de Paul Michael y Raiza Ortiz y cuestiona sus explicaciones: “¿Quién se les va a creer?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Lo que llamó particularmente la atención de Magaly fue la intensidad con la que ambos realizaron la escena. Para la conductora, el momento fue mucho más expresivo de lo que normalmente podría esperarse de un simple ejercicio de actuación y dejó abierta la interrogante sobre la relación que existe entre los dos.

Magaly Medina analiza el beso de Paul Michael y Raiza Ortiz y cuestiona sus explicaciones: “¿Quién se les va a creer?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Paul Michael y Raiza Ortiz protagonizaron un beso durante un reto de actuación

La escena mostraba a los dos participantes interpretando una situación sentimental. En el diálogo, el personaje interpretado por Paul Michael aparecía para preguntarle a la mujer por qué no se había casado con Fabio Agustini..

Entonces, el personaje interpretado por Raiza Ortiz reconoció que todavía tenía sentimientos por él y explicó el supuesto motivo por el que había decidido no casarse.

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“Sí. Sí, sigo sintiendo cosas por ti y por eso no me casé con él, porque... porque tú eres el amor de mi vida”, dijo la actriz durante la representación. La escena terminó con el esperado beso, acompañado por los gritos y la reacción del público presente en el set.

Magaly Medina analiza el beso de Paul Michael y Raiza Ortiz y cuestiona sus explicaciones: “¿Quién se les va a creer?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina recuerda que Raiza Ortiz habría rechazado anteriormente a Paul Michael

Después de observar las imágenes, Magaly Medina hizo referencia a la percepción que existía previamente sobre la relación entre Paul Michael y Raiza Ortiz. “Oye, ¿no que ella lo choteaba a él?”, cuestionó la conductora, antes de plantear una posible explicación sobre la cercanía que se genera cuando dos personas comparten constantemente un mismo espacio de trabajo.

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“Pero cómo es, ¿no? Están todos los días ahí, la producción los, los junta, los junta, los junta tanto que al final dicen: ‘Bueno, bueno, ya pues, ¿Qué perdemos?’”, comentó entre risas.

Magaly Medina analiza el beso de Paul Michael y Raiza Ortiz y cuestiona sus explicaciones: “¿Quién se les va a creer?”. Captura: Magaly TV La Firme.

“Ahí los dos se tenían un hambre bárbaro”, dice Magaly Medina

Tras ver el beso, la conductora volvió a cuestionar cuánto había de actuación y cuánto de espontaneidad en la escena.

“Esos retos de actuación, [ríe] ¿no? O sea, como que mucha actuación no había ahí, porque ahí no había ni técnica, no había, digamos, ni disimular ni nada. Ahí los dos se tenían un hambre bárbaro”, señaló.

Magaly Medina continuó con su particular análisis y consideró que el reto habría servido para que ambos participantes expresaran la cercanía que se percibió durante el momento. “Y eso es, solo desataron sus pasiones”, afirmó la conductora.

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Magaly Medina analiza el beso de Paul Michael y Raiza Ortiz y cuestiona sus explicaciones: “¿Quién se les va a creer?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Sin embargo, también cuestionó que posteriormente los participantes intentaran explicar el desempeño como resultado de un ejercicio estrictamente actoral. “Pero sin embargo, yo no sé por qué después justifican, eh, lo que hicieron”, manifestó.

Magaly reconoció que Raiza Ortiz es actriz y que, por su profesión, está acostumbrada a realizar escenas de este tipo frente a cámaras. “Porque está bien, ella es una actriz, está acostumbrada a ese tipo de escenas, ella sabe cómo manejarlo. Pero ¿Paul Michael? Bueno, debe ser lo único que sabe hacer bien en actuación”, dijo entre risas.

La conductora continuó con la broma al referirse específicamente al beso que protagonizó el participante. “Para ese tipo de chapes no se necesita, pues tener, digamos, academia, teatro o haber estudiado artes escénicas, ¿no? Le salió fácil y rápido”, comentó.

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Magaly Medina analiza el beso de Paul Michael y Raiza Ortiz y cuestiona sus explicaciones: “¿Quién se les va a creer?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Raiza Ortiz felicitó a Paul Michael por su desempeño

Luego de la escena, los conductores de EEG le preguntaron a Raiza Ortiz qué le había parecido el desempeño de Paul Michael como actor. “¿Qué te pareció Paul como actor? Yo lo vi muy bien”, le preguntaron.

La actriz respondió de manera positiva y felicitó a su compañero por el resultado del reto. “Bueno, la verdad, Paul, felicidades, lo hiciste muy bien”, manifestó.

Magaly Medina analiza el beso de Paul Michael y Raiza Ortiz y cuestiona sus explicaciones: “¿Quién se les va a creer?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Posteriormente, le preguntaron si consideraba que Paul Michael necesitaba continuar preparándose para ese tipo de escenas. Raiza sostuvo que, en su opinión, el participante había mostrado una capacidad natural para entregarse al momento. “Lo hiciste muy bien, la verdad te felicito. Siento que no necesitas tanto, que lo das todo y en verdad me sorprendiste bastante”, expresó.

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El comentario provocó nuevas reacciones en el set y llevó a que se hablara nuevamente sobre la química que ambos habían mostrado durante el reto. “La verdad que sí, porque quiero que te quedes aquí”, respondió Paul Michael.

Raiza Ortiz también reconoció que entre ambos se había producido una conexión durante la interpretación. “Hubo bastante química entre los dos y eso fluyó bastante bien, sí”, sostuvo.

Magaly Medina analiza el beso de Paul Michael y Raiza Ortiz y cuestiona sus explicaciones: “¿Quién se les va a creer?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Paul Michael agradeció a Raiza por los “tips” para el reto

Otro momento que llamó la atención ocurrió cuando le preguntaron a Raiza Ortiz cómo había sido el desempeño de Paul Michael en el beso. “¿Qué tal besa Paul?”, preguntaron en el programa.

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La actriz respondió inicialmente con un “Bien”, ante la sorpresa de quienes se encontraban en el set. A partir de ahí, Paul Michael quiso agradecer públicamente a Raiza por la ayuda que, según contó, había recibido durante el reto.

“Pero quiero agradecer a Raiza de verdad, porque sin ella no lo hubiera podido lograr”, manifestó. Cuando le preguntaron por qué hacía ese reconocimiento, explicó: “Me dio muchos tips”.

Magaly Medina analiza el beso de Paul Michael y Raiza Ortiz y cuestiona sus explicaciones: “¿Quién se les va a creer?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina cuestiona los “tips” de Raiza Ortiz

Al escuchar que Raiza Ortiz le había dado “muchos tips” a Paul Michael, Magaly Medina volvió a ironizar sobre la explicación ofrecida por los participantes. “Le dio muchos tips. [ríe] ¿Cómo le vas a dar muchos tips?”, cuestionó la conductora.

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Luego comparó el reto con una actuación de mayor complejidad para remarcar que, desde su perspectiva, no era necesario presentar el beso como si se tratara de una preparación actoral especialmente sofisticada.

“Ni que realmente, pues, él estuviera interpretando el papel protagónico, el papel de su vida, un papel de carácter que vaya rumbo a ser candidato al Óscar. No, para nada, era solo un chape, como los que siempre acostumbran a hacer este tipo de retos en el programa Esto es guerra”, sostuvo.

Magaly también ironizó sobre la actitud de Raiza después de la escena y la manera en que evaluó el desempeño de su compañero. “Ahora, ella, ella de lo más fresh se sentía la maestra, ¿no? Y la que había, digamos, sido como la jurado del evento. Ah, bueno, sí, yo noté que de verdad lo hiciste bien, ¿no? O sea, ¿lo hiciste bien?”, expresó.

Magaly Medina analiza el beso de Paul Michael y Raiza Ortiz y cuestiona sus explicaciones: “¿Quién se les va a creer?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Para la conductora, el momento fue más evidente de lo que los protagonistas intentaron explicar posteriormente. “Si los dos le pusieron gana”, comentó. Y, nuevamente, se refirió a la supuesta química entre ambos.

“Bueno, sí es cierto, hubo cierta química. ¿Cómo que hubo cierta química? Ahí hubo física y química y matemáticas y todo”, dijo Magaly Medina entre risas.

Finalmente, la conductora volvió a poner en duda que la escena hubiera requerido demasiada preparación o un guion elaborado. “Ahí no necesitaron guion, porque eso fue bien expresivo”, señaló.

Magaly Medina analiza el beso de Paul Michael y Raiza Ortiz y cuestiona sus explicaciones: “¿Quién se les va a creer?”. Captura: Magaly TV La Firme.