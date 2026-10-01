Resultados La Tinka HOY 30 de septiembre: números ganadores, Sí o Sí, Boliyapa y Pozo Millonario

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La Tinka realizó su sorteo del miércoles 30 de septiembre de 2026 sin registrar un ganador del Pozo Millonario, que había acumulado S/30′509,659 para esta jornada. El sorteo se llevó a cabo la noche del miércoles y los resultados determinaron una nueva acumulación para la siguiente edición de la lotería.

La combinación ganadora del Pozo Millonario estuvo conformada por los números: 08, 47, 43, 12, 44 y 05. Ningún participante consiguió acertar las seis bolillas, por lo que el premio mayor quedó nuevamente vacante.

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La Tinka HOY 30 de septiembre: ¿reventó el Pozo Millonario? Revisa los números ganadores. Captura: América TV.

Además del sorteo principal, la jornada incluyó las modalidades adicionales “Sí o Sí” y “Boliyapa”, que entregan premios a los participantes que acierten las respectivas bolillas. En Sí o Sí, la bolilla ganadora fue la 48. La Boliyapa correspondió a una bolilla adicional extraída después de las seis principales y forma parte de las categorías de premios de la lotería.

De esta manera, el Pozo Millonario de La Tinka volvió a quedar sin ganador y el monto acumulado aumentó para el próximo sorteo. Tras la jornada del miércoles 30 de septiembre, el premio mayor ascenderá a S/31′008,564 para la siguiente edición de la lotería.

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La Tinka HOY 30 de septiembre: ¿reventó el Pozo Millonario? Revisa los números ganadores. Captura: América TV.

¿Cuándo será el próximo sorteo de La Tinka?

El próximo sorteo de La Tinka se realizará el domingo 4 de octubre de 2026, con un Pozo Millonario de S/31′008,564. Los jugadores deberán registrar sus apuestas dentro del horario establecido por la lotería antes del cierre de ventas.

La transmisión de los sorteos de La Tinka se realiza a través de América Televisión y de las plataformas digitales oficiales, donde los jugadores pueden conocer las bolillas extraídas y los resultados de las diferentes modalidades. Los sorteos se realizan los miércoles y domingos a las 10:50 p. m.

La Tinka HOY 30 de septiembre: ¿reventó el Pozo Millonario? Revisa los números ganadores. Captura: América TV.

Los ganadores tienen plazos distintos según el monto del premio

Las personas que obtienen un premio en La Tinka deben tener en cuenta que el tiempo para solicitar el cobro no es el mismo en todos los casos.

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Los premios superiores a S/5.000 y menores a S/1 millón pueden reclamarse dentro de los 30 días posteriores al sorteo correspondiente.Quienes obtienen un premio mayor a S/1 millón cuentan con 90 días para realizar el trámite de cobro.

En cambio, los premios inferiores a S/5.000 tienen un plazo de 180 días. Todos esos períodos se calculan en días naturales y comienzan al día siguiente de la realización del sorteo.

La diferencia entre los plazos obliga a los jugadores a revisar con atención los resultados. El vencimiento de ese período puede impedir el cobro de una apuesta ganadora.

La apuesta mínima cuesta cinco soles y requiere seis números

La mecánica de La Tinka consiste en seleccionar seis números sin repetir dentro de la cartilla disponible. La apuesta mínima tiene un valor de cinco soles.

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El jugador puede elegir manualmente su combinación o utilizar la alternativa “Al Azar”, mediante la cual el sistema asigna los números de manera automática.

Si el participante detecta un error antes de finalizar la operación, puede borrar la selección y armar una nueva jugada. Después debe confirmar la compra mediante el botón indicado en la plataforma.

Las máquinas de la lotería La Tinka se preparan para el sorteo de sus números ganadores en un estudio de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener el Pozo Millonario, la apuesta debe coincidir con los seis números extraídos en el sorteo. La lotería también contempla recompensas para quienes aciertan una parte de la combinación.

Los jugadores con tres, cuatro o cinco aciertos pueden recibir premios que van de cinco a 50.000 soles, según la categoría alcanzada. Con dos números acertados, el sistema puede otorgar una jugada gratuita o una promoción de dos por uno.

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La publicación de los resultados y de los registros audiovisuales de los sorteos permite a los participantes verificar las combinaciones difundidas tras cada jornada.

El público de un sorteo de La Tinka celebra mientras los presentadores anuncian los números ganadores bajo una lluvia de confeti y fuegos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tamaño del pozo puede atraer más apuestas

Los acumulados elevados suelen despertar mayor interés entre los jugadores, aunque el aumento de participantes no modifica las probabilidades de una jugada individual.

Una mayor cantidad de apuestas sí puede elevar la posibilidad de que, si alguien obtiene la combinación ganadora, deba compartir el premio con otros participantes que hayan acertado los mismos números.

El texto difundido sobre el juego advierte que concentrarse solo en los pozos altos puede llevar a expectativas poco realistas y a un mayor gasto en boletos. El premio mayor, además, está sujeto a una retención impositiva de 10%.

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Un set de televisión muestra las seis máquinas de sorteo de La Tinka listas para el juego del Pozo Millonario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información proporcionada indica que acertar el Pozo Millonario con una única jugada tiene una probabilidad de 1 en 8.145.060. Ese cálculo se presenta como el resultado de elegir seis números sin que el orden altere la combinación.

También se mencionan probabilidades para los premios secundarios. Acertar cinco números más la Boliyapa tendría una posibilidad de 1 en 1.357.510, mientras que cuatro y tres aciertos registrarían opciones de 1 en 7.332 y 1 en 224, respectivamente.

La compra de más boletos o las apuestas combinadas incrementan la cantidad de combinaciones jugadas, pero no eliminan la baja probabilidad asociada al premio principal.

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Una presentadora señala las esferas durante el sorteo en vivo de la lotería Tinka en Perú, ante la vista de un público entusiasta y bajo una lluvia de confeti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Tinka realiza sus sorteos los miércoles y domingos a las 22.50. El Pozo Millonario volverá a estar en juego el 23 de septiembre, luego de que la combinación del último domingo quedara sin un acierto completo.