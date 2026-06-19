Chequeo preventivo: qué exámenes médicos conviene hacerse según la edad

En el Perú, la prevención en salud continúa siendo un desafío importante. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud (MINSA), solo tres de cada diez personas se realizan chequeos preventivos de forma regular, mientras que la mayoría acude a un establecimiento de salud cuando ya presenta síntomas. Este comportamiento reduce las posibilidades de detectar enfermedades en etapas tempranas, especialmente aquellas que avanzan de manera silenciosa como la diabetes, la hipertensión arterial o distintos tipos de cáncer.
Frente a este escenario, el MINSA viene impulsando diversas estrategias y campañas orientadas al cuidado integral por etapas de vida. En febrero, por ejemplo, se desarrolló una campaña nacional de despistaje de cáncer en establecimientos de salud, dirigida a hombres y mujeres adultos. Asimismo, en marzo se realizó una jornada de prevención enfocada en el cáncer de cuello uterino y de mama, que incluyó pruebas gratuitas de Papanicolau, test molecular de VPH y mamografías.
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Actualmente, el sector ha fortalecido este enfoque con la implementación de la Ruta de la Salud “Prevenir es Vivir”, un modelo de atención preventiva permanente en el primer nivel de atención del MINSA. Esta estrategia busca detectar enfermedades a tiempo y garantizar el seguimiento continuo de los pacientes según su etapa de vida, promoviendo una atención más ordenada y sostenida en el tiempo.
El programa está dirigido a toda la población a lo largo del ciclo de vida, incluyendo recién nacidos, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, así como a las mascotas, con el objetivo de promover evaluaciones periódicas que permitan identificar factores de riesgo, diagnosticar enfermedades de manera oportuna y reducir complicaciones, discapacidad y mortalidad asociadas a enfermedades crónicas no transmisibles.
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¿Qué es un chequeo preventivo?
El chequeo preventivo es una evaluación médica integral que se realiza en personas asintomáticas, con el objetivo de detectar enfermedades en etapas tempranas o identificar factores de riesgo que puedan derivar en problemas de salud.
Evaluaciones médicas según etapa de vida
Niños (0 a 11 años)
En esta etapa, la atención se centra en el crecimiento y desarrollo:
- Control de crecimiento y desarrollo (peso, talla y evaluación psicomotriz)
- Esquema completo de vacunación
- Descarte de anemia mediante hemoglobina
- Descarte de parasitosis
Adolescentes y jóvenes (12 a 29 años)
Se prioriza la prevención y la salud integral:
- Hemograma completo
- Glucosa en sangre
- Perfil lipídico (colesterol y triglicéridos)
- Examen de orina
- Evaluación de salud mental (ansiedad y depresión)
- Controles odontológicos y oftalmológicos
- En mujeres: Papanicolau desde los 25 años para prevención de cáncer de cuello uterino
Adultos (30 a 59 años)
Se intensifica la detección de enfermedades crónicas:
- Control de presión arterial
- Medición de glucosa
- Perfil lipídico completo
- Índice de masa corporal (IMC) y perímetro abdominal
- Evaluación médica general periódica
En mujeres:
- Papanicolau entre los 25 y 64 años
- Mamografía desde los 40 años para detección temprana de cáncer de mama
En varones:
- Evaluación de próstata (PSA y examen clínico) desde los 40 o 50 años, según riesgo
Adultos mayores (60 años a más)
El enfoque se orienta a la prevención de complicaciones y el mantenimiento de la autonomía:
- Tamizaje de cáncer de colon
- Evaluación de agudeza visual y detección de glaucoma
- Evaluación auditiva
- Evaluación de memoria y función cognitiva
- Control nutricional y riesgo de caídas
- Evaluación cardiovascular integral
Acceso a chequeos preventivos en el Perú
Los chequeos preventivos se realizan en establecimientos de salud del Ministerio de Salud (MINSA) a nivel nacional, así como en centros de EsSalud para asegurados.
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El acceso es gratuito en la mayoría de casos para afiliados al Seguro Integral de Salud (SIS) y requiere la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Para orientación y apoyo, el MINSA pone a disposición la Línea 113 Salud, un servicio gratuito de información y consejería médica que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, brindando orientación sobre prevención, síntomas, ubicación de establecimientos y acceso a servicios de salud.
¿Cómo solicitar un chequeo preventivo?
Para acceder a estas atenciones continuas, solo debes seguir estos pasos:
- Acércate al centro de salud del Minsa más cercano a tu domicilio.
- Presenta tu Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Solicita tu evaluación preventiva según tu etapa de vida.
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