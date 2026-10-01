Expareja de Julián Pérez Mallqui reafirmó denuncia por agresión tras la negación del diputado

En una entrevista exclusiva para 'Esta Noche', la expareja del congresista Julián Pérez Mallqui detalla la agresión física y psicológica que sufrió. Su valiente testimonio contradice la versión del parlamentario y exige justicia ante la Comisión de Ética.| Video: Panamericana

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La expareja del congresista de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, reafirmó la denuncia por presuntas agresiones físicas y psicológicas y rechazó la versión del legislador sobre los hechos ocurridos en su vivienda y luego en una comisaría. La mujer declaró ante la Comisión de Ética del Congreso y aseguró que cuenta con mensajes, registros de llamadas y otros elementos que, según dijo, respaldan su testimonio.

En entrevista a Panamericana Noticias, la denunciante sostuvo que el parlamentario ingresó a su casa sin autorización el 30 de julio, después de que su padre salió del inmueble. Según su relato, el congresista subió al tercer piso, la increpó y la sujetó del brazo.

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“Él me agarró de acá”, afirmó la mujer al señalar una zona de su brazo. También sostuvo que las lesiones no corresponden con la versión pública de Pérez Mallqui, quien negó haber ejercido violencia contra ella.

Caso Pérez Mallqui: la Fiscalía amplió las diligencias por 60 días| Foto: Andina

“Yo rechazo tajantemente la agresión física, psicológica hacia la mujer”, afirmó hace días. Además, negó haber ingresado a la vivienda de manera forzada y dijo que había sido recibido por el padre de la denunciante.

La expareja del congresista contradijo esa versión. Aseguró que nunca presentó a Pérez Mallqui como su pareja ante su padre y que el hombre “jamás le abrió la puerta”.

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Diputado niega afirmaciones de su expareja

La mujer relató que puso fin a la relación el 29 de junio, luego de revisar el celular del congresista durante una reunión en su casa. Esto debido a que habría encontrado conversaciones y llamadas con una técnica del despacho parlamentario.

Además, aseguró que trasladó mensajes y registros de llamadas desde el teléfono del legislador a su propio dispositivo. Dijo que está dispuesta a entregar el equipo si la Comisión de Ética o las autoridades competentes se lo solicitan.

Por su parte, Pérez Mallqui negó una relación sentimental y sostuvo que las conversaciones difundidas en medios fueron creadas o manipuladas. La denunciante rechazó esa afirmación y calificó de falsos los descargos del legislador.

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Fiscalía amplió diligencias por 60 días

El abogado de la denunciante, Juan Gutiérrez, informó que el caso se encuentra en diligencias preliminares y que la Fiscalía amplió el plazo de investigación por 60 días. Precisó que Pérez Mallqui aún no declaró sobre el caso y que optó por acogerse a su derecho a guardar silencio.

Gutiérrez también indicó que el 23 de septiembre se realizó una audiencia de tutela de derechos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley. Según explicó, la defensa del congresista cuestionó el certificado médico legal presentado en el proceso, por lo que las partes esperan una resolución judicial.

La denunciante pidió que la Comisión de Ética del Congreso actúe con imparcialidad y evalúe las pruebas que afirmó haber presentado.

Canales de ayuda

Línea 100: atención gratuita, confidencial y disponible las 24 horas para orientación, consejería y soporte emocional.

Chat 100: atención en línea, gratuita y confidencial, disponible las 24 horas.

Policía Nacional del Perú: llama al 105 si existe peligro inmediato o acude a la comisaría más cercana para presentar la denuncia.