PNP desarticula red que buscaba ingresar US$21 mil falsos al mercado peruano

Dos de los intervenidos fueron capturados en San Juan de Lurigancho mientras realizaban actividades relacionadas con la elaboración de billetes adulterados (Créditos: Exitosa)

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Una operación policial permitió detener a cinco personas presuntamente vinculadas con una organización dedicada a la falsificación de moneda nacional y extranjera. Las diligencias se realizaron en San Juan de Lurigancho y El Agustino, donde los agentes encontraron réplicas de dólares y soles, además de diversos materiales utilizados para su elaboración.

El mayor Víctor Chafloque, jefe del Departamento de Inteligencia contra el Crimen Organizado, declaró a Exitosa que los implicados pretendían introducir más de 21 mil dólares falsos al mercado peruano. El oficial detalló que dos de los intervenidos fueron sorprendidos el 24 de septiembre, mientras realizaban actividades relacionadas con la producción clandestina de especies monetarias.

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La primera intervención se produjo en San Juan de Lurigancho. En ese lugar, los efectivos detuvieron en flagrancia a Steven Tovar Atencia Iglesias, alias Juan, y Geraldine Espinosa Reyes, conocida como Geraldine. Ambos fueron encontrados en circunstancias que, según la Policía, estarían relacionadas con la elaboración de las réplicas.

La organización pretendía introducir más de 21 mil dólares falsos al mercado peruano, de acuerdo con el mayor Víctor Chafloque - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Durante el procedimiento, los agentes hallaron copias de 10, 20 y 100 dólares, así como reproducciones de 10, 50 y 100 soles. Los ejemplares presentaban detalles destinados a imitar determinadas características de las piezas auténticas, de acuerdo con la explicación brindada por el representante policial.

Junto con estas especies, las autoridades encontraron insumos y herramientas artesanales empleados durante el proceso. El material comprendía sellos, tintas, purpurina y otros elementos utilizados para conseguir una apariencia semejante a la moneda legítima. Algunos de estos recursos buscaban reproducir características de seguridad presentes en los originales.

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Una segunda intervención se realizó el 28 de septiembre, en El Agustino. Allí fueron detenidos tres ciudadanos extranjeros, quienes tenían en su poder 200 billetes de 50 dólares. Según la información proporcionada por Chafloque, los investigadores presumen que ese lote iba a ser distribuido e ingresado al mercado nacional.

El jefe policial explicó que las bandas dedicadas a esta actividad modifican constantemente sus métodos para intentar pasar desapercibidas. Entre las modalidades identificadas figura el traslado mediante servicios de courier, equipajes y maletas, tanto dentro del territorio peruano como hacia otros países.

La Policía investiga las rutas utilizadas para trasladar dinero adulterado mediante couriers, equipajes, maletas y compartimentos acondicionados en prendas - Créditos: Captura de pantalla de Exitosa.

Otra de las formas empleadas consiste en ocultar las falsificaciones entre las pertenencias personales. Los involucrados pueden utilizar bolsillos o compartimentos acondicionados en sus prendas para transportar las especies sin llamar la atención. De esta manera, buscan evadir los controles y dificultar la detección durante los desplazamientos.

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Respecto de la posibilidad de que parte del dinero adulterado ya haya ingresado al circuito comercial peruano, Chafloque señaló que existen investigaciones previas relacionadas con este tipo de actividades. El oficial precisó que dicha información continúa siendo analizada por las autoridades encargadas del caso.

Las pesquisas se desarrollan en coordinación con el Ministerio Público y con pares nacionales e internacionales. Esta labor permitirá determinar el alcance de las operaciones, establecer la participación de cada intervenido y conocer si existen otros integrantes vinculados con la fabricación o distribución de las especies falsificadas.