Sin plata para pagar: la deuda de EsSalud amenaza con dejar a miles de pacientes sin medicamentos

Un reportaje expone la crítica situación financiera de EsSalud, que acumula deudas millonarias con sus proveedores. Empresas de medicamentos, servicios de diálisis y laboratorios están al borde de la quiebra, generando un alarmante desabastecimiento que pone en riesgo la vida de miles de asegurados. | Willax

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La crisis financiera de EsSalud vuelve a poner en alerta a proveedores y pacientes. Un nuevo informe de Willax recogió los testimonios de empresas que aseguran mantener millonarias facturas pendientes de pago por servicios y productos entregados al Seguro Social, algunas de ellas desde 2021. La situación, según los proveedores consultados, ya está comprometiendo su capacidad para continuar abasteciendo medicamentos, insumos y servicios médicos.

Durante una protesta, representantes de distintas compañías denunciaron que EsSalud mantiene deudas que van desde decenas de miles hasta millones de soles. Una empresa que brinda servicios de tomografía aseguró que tiene más de S/100 mil pendientes de pago, mientras otra dedicada al suministro de productos oncológicos y antirretrovirales afirmó que la deuda asciende a S/2 millones.

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El problema también alcanza a empresas que brindan servicios esenciales para la atención de los asegurados. Una compañía de laboratorio y central de esterilización sostuvo que EsSalud le debe más de S/5 millones desde 2021. Otra empresa, que abastece al Seguro Social con mesas de operaciones, monitores de signos vitales, carros médicos y carros de paro, aseguró que acumula aproximadamente S/1 millón en facturas impagas desde 2023.

Proveedores de EsSalud han tenido que despedir a trabajadores

Los testimonios recogidos muestran que el retraso en los pagos no solo afecta las cuentas de las empresas, sino también su capacidad para mantener trabajadores, pagar impuestos, cumplir con proveedores y continuar importando productos médicos.

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“Éramos sesenta personas, ahora somos veintitrés personas”, señaló el representante de una empresa que presta servicios a EsSalud y que, según indicó, tuvo que reducir su personal debido a la falta de liquidez.

El empresario explicó que la situación se vuelve especialmente complicada porque la entrega de los productos genera obligaciones tributarias y financieras, pese a que el dinero correspondiente a esas facturas todavía no ingresa a la compañía.

EsSalud

“¿Cómo pago el impuesto? ¿Cómo pago aduana? ¿Cómo pago a mi proveedor y principalmente a mi equipo de trabajo?”, cuestionó.

Otros proveedores señalaron que algunas pequeñas y medianas empresas ya habrían cerrado debido a que no pudieron sostener durante años el desfase entre la prestación del servicio y el cobro de las facturas.

De acuerdo con el informe, los representantes de aproximadamente 50 empresas consultadas calculan que, en conjunto, EsSalud mantiene deudas por alrededor de S/500 millones.

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Falta de pago y desabastecimiento de medicamentos

El impacto de esta situación también aparece en el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos. Durante el informe, un representante de EsSalud reconoció que existen productos agotados y problemas de disponibilidad.

Uno de los casos expuestos corresponde al calcitriol en ampolla, medicamento utilizado en determinados tratamientos y que, según el testimonio recogido, no estaba disponible para completar la cantidad que requería un paciente.

Algunos lotes de cetirizina estarían contaminados con otro medicamento. Atento a las recomendaciones. - Crédito Unsplash

El informe también recoge el caso de pacientes oncológicos que aseguran haber tenido que adquirir medicamentos fuera de EsSalud ante la falta de determinados productos necesarios para sus tratamientos.

La situación alcanza a otros insumos y dispositivos médicos. Según las cifras de la propia institución presentadas ante la Comisión de Salud del Congreso, la disponibilidad nacional de medicamentos se ubicaba alrededor del 90%, mientras que la de insumos de laboratorio alcanzaba aproximadamente el 83%.

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Casi 4 millones de citas pendientes en EsSalud

A los problemas de abastecimiento se suma la acumulación de atenciones pendientes. De acuerdo con cifras de EsSalud difundidas en la Comisión de Salud del Congreso, entre marzo y septiembre de 2026 se registraron casi cuatro millones de citas pendientes.

El informe también cuestiona la distribución del presupuesto institucional. Para 2026, alrededor del 57% del presupuesto de EsSalud está destinado al pago de personal, incluidos trabajadores CAS y locadores, con un monto superior a S/10.600 millones.

La combinación de una elevada demanda de atención, citas pendientes, problemas de abastecimiento y obligaciones financieras con proveedores mantiene bajo presión la capacidad operativa del Seguro Social.

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EsSalud reconoce que tiene deudas con sus proveedores

Consultada por la situación, la presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, reconoció que la institución atraviesa un proceso de evaluación de sus obligaciones financieras y admitió la existencia de deudas con empresas proveedoras.

“Estamos en un proceso de sinceramiento y evaluación de la parte financiera y efectivamente tenemos deudas”, señaló durante la entrevista recogida en el informe.

Tomás sostuvo además que el pago a las empresas que suministran medicamentos, insumos y dispositivos médicos es necesario para mantener la confianza de los proveedores y garantizar la continuidad del abastecimiento.

Ante la pregunta sobre cómo se determinará qué empresas recibirán primero los pagos, indicó que la institución trabaja en una priorización que tomaría en cuenta las patologías más frecuentes y aquellas consideradas de mayor gravedad.

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Mientras tanto, los proveedores continúan reclamando el pago de facturas acumuladas durante varios años. Algunos aseguran haber presentado cartas formales, recurrido a los ministerios e incluso acudido a instancias judiciales para intentar cobrar sus obligaciones.

Uno de los documentos mostrados durante el informe corresponde a una resolución judicial que ordena a EsSalud pagar S/435.813,35 a una empresa.