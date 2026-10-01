Metropolitano en la Vía Expresa Grau: horarios y frecuencia de los buses durante la marcha blanca

Reportaje en vivo desde el Cercado de Lima sobre el inicio de la marcha blanca en la Vía Expresa Grau. Este nuevo servicio conectará la Estación Central del Metropolitano con la Estación Parinacochas, buscando agilizar el transporte en la zona | Canal N

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El nuevo tramo del Metropolitano por la Vía Expresa Grau inició este jueves 1 de octubre su marcha blanca con pasajeros, una etapa de prueba que permitirá evaluar el funcionamiento de la infraestructura y el desplazamiento de los buses antes de su operación regular. El servicio conectará la Estación Central con Parinacochas, en ambos sentidos.

La prueba se extenderá hasta el martes 6 de octubre y se desarrollará entre las 10:00 a. m. y 4:00 p. m. Durante estos días circularán dos buses, con salidas previstas aproximadamente cada 20 minutos. El recorrido contempla las estaciones Abancay, Andahuaylas y Parinacochas, además de la Estación Central como punto de partida.

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La puesta en marcha ocurre mientras todavía se ultiman algunos detalles en los alrededores de las nuevas estaciones. En la zona de Grau se observan trabajos y adecuaciones en los accesos peatonales, mientras los primeros usuarios empiezan a familiarizarse con el nuevo recorrido.

¿Qué recorrido hará el Metropolitano durante la marcha blanca?

Durante esta etapa, los buses realizarán el trayecto Estación Central–Abancay–Andahuaylas–Parinacochas, y regresarán en sentido contrario. El nuevo corredor tiene aproximadamente 2,8 kilómetros y permitirá extender el recorrido del Metropolitano hacia la Vía Expresa Grau.

La estación de Parinacochas será especialmente importante para la conexión con la Línea 1 del Metro de Lima, pues el proyecto contempla un punto de transferencia en la zona de Grau. Sin embargo, la integración tarifaria entre ambos sistemas todavía no está definida.

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Por ahora, la marcha blanca tiene un carácter principalmente operativo. Las autoridades buscan observar cómo funcionan los buses, las estaciones y los componentes tecnológicos del corredor en condiciones reales y recoger información sobre los tiempos de viaje, la demanda y la frecuencia del servicio.

Usuarios esperan reducir sus tiempos de traslado en Grau

La implementación del nuevo tramo genera expectativa entre las personas que se movilizan habitualmente por el Centro de Lima y la avenida Grau. Durante las primeras horas de la marcha blanca, algunos usuarios y transeúntes consultados en los alrededores de la Estación Central señalaron que desplazarse por esta zona puede tomarles alrededor de 30 minutos en hora punta incluso para recorrer pocas cuadras, debido a la congestión vehicular.

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En ese contexto, el nuevo corredor segregado del Metropolitano podría convertirse en una alternativa para quienes actualmente dependen del transporte convencional para desplazarse entre la Estación Central y la zona de Grau. No obstante, el impacto real en los tiempos de viaje todavía tendrá que ser medido durante esta etapa de prueba.

La marcha blanca permitirá justamente recoger esa información antes de definir las condiciones de funcionamiento permanente.

¿Cuánto cuesta el pasaje durante la marcha blanca?

Durante el periodo de prueba se mantienen las tarifas vigentes del Metropolitano: S/3,20 para el servicio troncal y S/3,50 para el servicio integrado, de acuerdo con la información difundida por la ATU.

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La operación regular todavía depende de las evaluaciones que se realicen durante las pruebas. La ATU ha señalado que aún deben determinarse aspectos como la frecuencia definitiva, cantidad de buses y demanda del nuevo servicio.

Con la marcha blanca, la Vía Expresa Grau entra así en una fase decisiva para comprobar si la nueva infraestructura puede funcionar de manera adecuada antes de su puesta en operación permanente.