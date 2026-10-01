Perú

La inflación de Lima Metropolitana alcanza el 4,55% en septiembre y se acerca a su peor nivel en 18 años

¿Qué hará Velarde? Los precios de la capital peruana podrían tocar máximos desde la crisis de 2008 y obligar al BCRP a cortar su racha de 12 meses sin mover la tasa, de acuerdo con datos de INEI

El rango meta de inflación del BCRP es de entre 1% y 3%, por lo que el resultado de 2026 se ubicaría muy por encima de lo esperado. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo
El rango meta de inflación del BCRP es de entre 1% y 3%, por lo que el resultado de 2026 se ubicaría muy por encima de lo esperado. REUTERS/Daniel Becerril/File Photo
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El Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana alcanzó una variación anual de 4,55% en septiembre, luego de avanzar 0,12% respecto a agosto y acumular un incremento de 4,28% en los primeros nueve meses de 2026, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De esta manera, la inflación de al capital peruana se acerca peligrosamente a su mayor nivel en los últimos 18 años, si se descuentan los efectos del confinamiento por COVID-19 y la posterior reapertura económica en 2021 y 2022, luego de tocar el 6,65% en 2008.

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Por su parte, la inflación nacional subió 0,14% en septiembre y acumuló un avance de 4,02% entre enero y septiembre. El resultado se ubicó por debajo de la variación acumulada en Lima Metropolitana, aunque ambos indicadores ya superan los cierres anuales de 2025, 2024 y 2023.

La inflación de Lima se acerca a su mayor nivel en 18 años

De acuerdo con Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, la inflación terminará el año “más cerca del 5% que del 4%” por los choques internos que han presionado los precios en marzo (emergencia de Camisea), además del alza del petróleo y los posibles efectos de El Niño sobre la producción agrícola y pesquera hacia el cierre de 2026. La proyección de la consultora ha empeorado a 4,8%.

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“El aumento mensual de septiembre fue moderado, pero la inflación acumulada ya bordea 4,3% y todavía quedan tres meses, incluido diciembre, que suele registrar una variación mayor de precios”, explicó Odar.

El último gran registro comparable con la proyección para este año se dio en 2008, cuando Lima Metropolitana cerró con una variación de 6,65%. El repunte estuvo impulsado por choques de oferta internos y la crisis financiera internacional, con alzas en los precios de alimentos, combustibles, electricidad, transporte y servicios públicos.

  • 2025: 1,51%
  • 2024: 1,97%
  • 2023: 3,24%
  • 2022: 8,46% (año del confinamiento y post-recesión)
  • 2021: 6,43% (año del confinamiento y post-recesión)
  • 2020: 1,97%
  • 2019: 1,90%
  • 2018: 2,19%
  • 2017: 1,36%
  • 2016: 3,23%
  • 2015: 3,39%
  • 2014: 3,22%
  • 2013: 2,86%
  • 2012: 2,65%
  • 2011: 4,74%
  • 2010: 2,08%
  • 2009: 0,25%
  • 2008: 6,65%
Julio Velarde y José Arista mirando a arriba en el Congreso
El Banco Central de Reserva del Perú mantuvo la tasa de interés de referencia en 4,25% por duodécimo mes consecutivo.

“Es de esperarse que el Banco Central de Reserva (BCRP) suba la tasa ya este mes para evitar que se contaminen las expectativas”, proyectó Odar.

El Reporte de Inflación de Setiembre 2026 del BCRP proyecta que la inflación cierre el año 2026 en 4,2% y se modere a 2,0% para el 2027. En septiembre, el máximo ente emisor mantuvo por 12 meses consecutivos la tasa de referencia en 4,25%. Sin embargo, su presidente, Julio Velarde, advirtió que la entidad podría elevarla en el corto plazo.

El BCR tendrá que subir el precio de los créditos en octubre

Una eventual suba de la tasa por parte del BCRP podría encarecer el crédito y endurecer las condiciones financieras para hogares y empresas. Los impactos no suelen ser inmediatos.

El efecto suele sentirse con mayor rapidez en los préstamos de consumo, las tarjetas de crédito y las líneas para pequeñas y medianas empresas, mientras que los créditos hipotecarios pueden ajustarse de forma más gradual, según el tipo de tasa pactada.

Inflación
El encarecimiento mensual registrado en septiembre afectó principalmente a los alimentos de la canasta básica y a los combustibles.

¿Cuáles fueron los productos que más subieron en septiembre de 2026?

Según INEI, los productos que más subieron en septiembre fueron maracuyá (34,83%), tomate (28,92%), arveja verde (18,54%), choclo (16,81%), poro (16,38%), azúcar rubia (16,19%), ají pimiento (16,05%) y pepinillo (15,02%). También aumentaron los precios de la papa, la zanahoria, el maíz morado, la quinua y el arroz a granel.

Fuera de los alimentos, la mayor presión provino de los combustibles para vehículos, que aumentaron 5,2%: el gasohol subió 5,8% y el diésel, 3,9%. También se encarecieron el pasaje en taxi, la cerveza servida, los jugos de fruta, las pastas, la milanesa de pollo, el corte de cabello y algunos productos de cuidado personal.

La inflación en EEUU redujo las expectativas de otra suba de tasas

En Estados Unidos, el índice de precios de los gastos de consumo personal (PCE), uno de los indicadores que sigue la Reserva Federal, subió 0,3% en agosto, por debajo del 0,4% previsto por los analistas. La medición subyacente, que excluye alimentos y energía, avanzó 0,2% en el mes.

En términos anuales, la inflación general se ubicó en 3,4% y la subyacente en 3%, todavía por encima de la meta de 2% de la Reserva Federal. Tras conocerse el dato, el mercado redujo la probabilidad de una nueva suba de tasas en octubre, de cerca de 51,5% a alrededor de 37%.

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