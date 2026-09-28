Perú

Ocho policías custodian al sicario de la ‘China Polo’ ante el riesgo de que pueda fugar de hospital

El venezolano Luis Obispo Díaz permanece internado en Huaraz mientras avanza la investigación por el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash

Dos imágenes de un hombre recostado en una cama de hospital con una manta de figuras geométricas y el logo Perú21.
Ocho policías custodian a Luis Obispo Díaz en el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz, donde permanece internado tras ser herido durante su fuga (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ocho policías custodian en el hospital Víctor Ramos Guardia de Huaraz a Luis Obispo Díaz (30), el ciudadano venezolano que confesó haber ejecutado el asesinato de la periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash Susy Aponte Polo, conocida como la ‘China Polo’.

El detenido permanece internado en el centro sanitario desde que fue arrestado tras resultar herido durante su huida después del crimen, cometido el pasado 19 de septiembre en un centro de abastos, y este domingo un fiscal acudió al hospital para tomarle una nueva declaración.

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Según un informe del diario Perú21, que difundió imágenes exclusivas, la custodia fue reforzada de dos a ocho agentes debido a la alta concurrencia del hospital y a la gravedad del caso. El despliegue busca garantizar la seguridad del detenido y evitar un eventual intento de fuga, así como prevenir una posible agresión en su contra.

Obispo Díaz llegó a Caraz el 16 de septiembre junto con otros integrantes del grupo investigado y permaneció durante cuatro días en un hostal de la ciudad. De acuerdo con la investigación, los integrantes se habrían registrado con identidades falsas y permanecieron en una habitación hasta la mañana del 19 de septiembre, cuando salieron para ejecutar el ataque.

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Profundizamos en el complejo caso del asesinato de la candidata Susy 'la China Polo' Aponte. Las autoridades siguen la pista de una red criminal que incluye a un financista venezolano y a un sicario herido. La policía custodia al detenido en un hospital de Huaraz mientras las diligencias continúan. | Panamericana

Ese día, el sicario se aproximó a Aponte mientras realizaba actividades proselitistas y le disparó a corta distancia en la cabeza. La periodista murió como consecuencia del ataque.

Tras efectuar los disparos, huyó del lugar, pero fue alcanzado por tres proyectiles disparados por integrantes de la seguridad de la víctima. Las heridas, entre ellas una fractura de mandíbula, lo obligaron a buscar atención médica.

Durante la fuga intentó abordar un mototaxi, pero fue reconocido por una suboficial que se encontraba de franco. La agente alertó a sus compañeros, que lograron intervenirlo a menos de dos kilómetros del lugar del asesinato.

Los policías encontraron en su poder una pistola Glock de calibre 9 milímetros que, según la investigación, había sido reportada como robada a un agente policial en el distrito limeño de Villa El Salvador en 2023. Las autoridades también indagan si el arma fue utilizada en otros hechos delictivos.

La investigación apunta a una estructura integrada por varias personas. Según declaraciones atribuidas al detenido y difundidas por La República, una mujer venezolana a la que identificó como ‘La Gocha’ habría contactado con él a través de una aplicación de mensajería para encargarle el asesinato.

Aponte había denunciado previamente amenazas y señalado a altos mandos policiales, además de anunciar un reportaje sobre un candidato a la Alcaldía de Huaraz REUTERS/Sebastián Castañeda
Aponte había denunciado previamente amenazas y señalado a altos mandos policiales, además de anunciar un reportaje sobre un candidato a la Alcaldía de Huaraz REUTERS/Sebastián Castañeda

El mismo medio informó que Obispo Díaz habría declarado que le ofrecieron entre 10.000 y 15.000 soles por ejecutar el crimen. Las autoridades investigan a al menos cinco personas presuntamente vinculadas con la organización del asesinato y buscan determinar quiénes estuvieron detrás del encargo.

Antes de su asesinato, Aponte había acusado al exdirector de Investigación Criminal de la Policía, general Víctor Revoredo Farfán, de haber “ordenado un atentado” contra ella. La periodista realizó esa acusación después de denunciar presuntos vínculos de jefes policiales con la organización criminal Los Pulpos.

La ‘China Polo’ también había anunciado que preparaba un reportaje sobre Lalo Villa, candidato de Alianza para el Progreso (APP) a la Alcaldía de Huaraz, la capital de Áncash.

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