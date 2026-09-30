Yoshimar Yotún destaca la actitud de Perú tras empatar con México: “Ahora podemos mirarnos a la cara y decir que lo dimos todo”

El futbolista Yoshimar Yotún ofrece declaraciones en el campo de juego tras el partido amistoso entre las selecciones de Perú y México, finalizado con un resultado de 1-1. Durante la entrevista postpartido, el volante nacional responde a las preguntas sobre el rendimiento del equipo y el desarrollo del juego.

Guardar

Yoshimar Yotún analizó la actuación de la selección peruana luego del empate 1-1 ante México en Nueva Jersey y destacó la entrega mostrada por sus compañeros durante los 90 minutos. El capitán de la ‘bicolor’ dejó un balance positivo de la segunda presentación del equipo patrio en su gira por Norteamérica.

En declaraciones para ‘Bicolor+’, el experimentado mediocampista reconoció la exigencia que representó enfrentar al conjunto mexicano y resaltó el nivel que viene mostrando su rival. Para ‘Yoshi’, Perú tuvo buenos momentos con la pelota, especialmente durante el primer tiempo, y logró responder después de la derrota por 4-1 ante Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Ha sido un partido muy difícil contra una selección que viene creciendo, que demostró que está en un gran nivel en el último Mundial. Nosotros hicimos un gran partido. Cuando tuvimos la pelota en el primer tiempo jugamos, el segundo no mucho, pero este equipo nada que reprochar, metió todo”, señaló.

El capitán de la selección peruana también puso énfasis en la capacidad del equipo para volver a competir luego de la dura goleada sufrida en el amistoso anterior frente a Estados Unidos. Yotún consideró que el plantel recuperó sensaciones importantes y valoró especialmente el esfuerzo colectivo mostrado ante México.

PUBLICIDAD

“Una de las características que tiene este equipo es que es un rival incómodo, que no deja jugar. Creo que hoy el grupo, a pesar de que fue empate, nos vamos tranquilos porque hemos vuelto a competir con nuestras armas, volviendo a hacernos fuertes. Y la verdad que felicitar a todos mis compañeros que hicieron un gran partido”, comentó.

Yoshimar Yotún es el capitán de la selección peruana. Crédito: FPF

“Cuando uno se pone la blanquirroja, no hay amistosos”

Para Yoshimar Yotún, la actitud mostrada en Nueva Jersey también refleja una característica que, según explicó, forma parte del grupo cuando representa a la selección. El volante sostuvo que los amistosos son afrontados con la misma responsabilidad que cualquier otro compromiso con la camiseta nacional.

PUBLICIDAD

El futbolista explicó que dentro de la ‘bicolor’ existe una frase que resume la manera en que afrontan este tipo de partidos. Además, reconoció que no era sencillo recuperarse anímicamente después de la derrota sufrida ante Estados Unidos.

“Nosotros tenemos una frase dentro de la selección que cuando uno se pone la blanquirroja, no hay amistosos. Nosotros lo hemos jugado así. Es difícil jugar con una selección de este nivel, viniendo de una derrota de 4-1, que te golpea mucho, pero el equipo hoy demostró carácter, demostró que para el inicio de Eliminatorias seguro vamos a estar mucho mejor”, manifestó.

PUBLICIDAD

Yotún: “Podemos entrar al vestuario y darnos cuenta que dimos todo”

Más allá del resultado, el capitán de la ‘bicolor’ aseguró sentirse satisfecho por la respuesta del equipo. Yotún remarcó que existen aspectos que los futbolistas no pueden controlar durante un partido, pero sí la entrega dentro del campo.

“La verdad que estoy feliz. Feliz porque el equipo dio todo a pesar del resultado. A veces uno no controla el resultado, pero ahora podemos entrar al vestuario, mirarnos a la cara y darnos cuenta que dimos todo”, sostuvo.

Perú empató 1-1 con México en Nueva Jersey. Crédito: FPF

Finalmente, Yotún habló desde su rol de líder dentro del plantel y resaltó la importancia que tiene para él representar nuevamente a la selección peruana. El mediocampista destacó el vínculo que mantiene con sus compañeros y la satisfacción que le genera formar parte del equipo nacional.

PUBLICIDAD

“Como líder del grupo, yo me siento muy bien. Siempre es lindo venir a la selección, disfrutar, estar con mis compañeros, defender a la blanquirroja. La verdad, para mí es un placer estar acá”, concluyó.