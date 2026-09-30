Perú

Iquitos: capturan a presunto cabecilla que era buscado por homicidio en Venezuela

La Policía señala que el grupo habría realizado actos preparatorios para cometer un asalto a mano armada contra personas que retornaban de establecimientos de diversión

Según la Policía, los intervenidos presuntamente realizaban actos preparatorios para cometer un asalto a mano armada contra personas que retornaban de establecimientos de diversión (Créditos: TVPerú)
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Una intervención policial permitió capturar a cinco presuntos integrantes de Los Chamos del Oriente durante un operativo ejecutado en la madrugada en el distrito de Punchana, en Iquitos. Entre los intervenidos figura un ciudadano venezolano señalado como cabecilla de la organización, quien registra una requisitoria internacional por un caso de homicidio en su país.

De acuerdo con TVPerú, el despliegue estuvo a cargo del grupo Terna de Loreto, cuyos efectivos realizaron labores de inteligencia para identificar a los sospechosos y conocer sus movimientos. Con esa información, los agentes ingresaron al hospedaje Macambo, situado en la calle Panamá 756, donde sorprendieron a los cinco individuos antes de que pudieran escapar.

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El general PNP Fernando Mego Avellaneda, jefe de la Región Policial de Loreto, declaró a los medios que los implicados presuntamente realizaban actos preparatorios para cometer un asalto a mano armada. La autoridad explicó que la acción buscaba prevenir posibles ataques contra ciudadanos que retornan de establecimientos de diversión durante la madrugada y suelen portar objetos de valor.

La Policía informó que el arma decomisada figura como robada a la empresa El Águila y fue sometida a una verificación de Sucamec - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.
La Policía informó que el arma decomisada figura como robada a la empresa El Águila y fue sometida a una verificación de Sucamec - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Entre los arrestados figura Darío Jesús Moreno Zamora, de 33 años, conocido con el alias de Duro. Tras consultar sus datos, los policías detectaron que este ciudadano venezolano era requerido por la justicia de Venezuela mediante una orden de captura emitida por el Juzgado Penal de Control Valles del Tuy por el presunto delito de homicidio.

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El historial atribuido al extranjero también incluye registros por robo, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas en su país de origen. Según la información proporcionada durante la intervención, estos antecedentes corresponden al periodo comprendido entre 2010 y 2015.

Entre los detenidos figura un ciudadano venezolano identificado como Darío Jesús Moreno Zamora, alias Duro, señalado por la Policía como presunto cabecilla de la organización - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.
Entre los detenidos figura un ciudadano venezolano identificado como Darío Jesús Moreno Zamora, alias Duro, señalado por la Policía como presunto cabecilla de la organización - Créditos: Captura de pantalla de TVPerú.

Junto con Moreno Zamora fueron detenidos Tito Braulio de la Cruz Sangama, de 33 años, alias Panetón; Dariana del Carmen Tenepé Mendoza, de 31 años, conocida como Patico; Mariángeli del Carmen Colina Reyes, de 25 años, llamada Chata; y Ángela del Valle López Martínez, de 26 años, identificada como More. Según la Policía, los cinco ciudadanos se encontraban en condición migratoria irregular en el territorio nacional.

Durante el registro del hospedaje, los agentes encontraron un revólver Taurus calibre .38, seis municiones y tres teléfonos celulares. El armamento fue sometido a una verificación por parte de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec).

El general Mego Avellaneda informó que el revólver figura como robado a la empresa El Águila. El jefe policial brindó esta información durante la presentación de los resultados del operativo y destacó la coordinación existente entre la Policía Nacional y la Sucamec para establecer la procedencia del objeto incautado.

Después de la intervención, los cinco individuos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias. De manera preliminar, afrontan una investigación por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia ilegal de armas y materiales peligrosos.

La Fiscalía tiene a su cargo el caso y deberá determinar las responsabilidades que correspondan a partir de los elementos recogidos durante el procedimiento. Mientras avanzan las pesquisas, los involucrados permanecerán sujetos a las disposiciones de las autoridades competentes.

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