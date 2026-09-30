Perú

Perú se declara libre de influenza aviar: tres países serían el próximo destino para sus envíos de ave y cerdo

La producción avícola representa el 24,3% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria peruana, de acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego

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Argentina habilitó el ingreso de nuevos productos vegetales peruanos bajo acuerdos de control fitosanitario.
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El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que Perú ratificó su condición de país libre de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral y concretó nuevos accesos fitosanitarios para productos agrícolas en Argentina. Las medidas apuntan a sostener la producción avícola, facilitar las exportaciones y ampliar las opciones comerciales para productores de distintas regiones.

El anuncio se produjo luego de que la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) publicara la autodeclaración presentada por el país. El documento señala que Perú cumple las condiciones previstas en el Código Sanitario para los Animales Terrestres para declararse libre de influenza aviar de alta patogenicidad en aves de corral.

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La vigilancia sanitaria sostuvo el estatus del sector avícola

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) atribuyó el resultado a las tareas de vigilancia, prevención y control desarrolladas junto con productores y actores de la cadena avícola. La entidad deberá mantener los protocolos de bioseguridad y el monitoreo epidemiológico, debido a que la enfermedad continúa presente en distintos países.

La condición sanitaria tiene impacto sobre una actividad que representa el 24,3% del Valor Bruto de la Producción Agropecuaria. Según Midagri, el sector produce cerca de 1,94 millones de toneladas de carne de ave cada año y moviliza alrededor de 850 millones de aves.

La influenza aviar puede afectar la disponibilidad de productos, alterar las operaciones de las granjas y cerrar mercados externos cuando se detectan brotes. Por ese motivo, la certificación sanitaria funciona como un requisito para las negociaciones comerciales y para la continuidad de los envíos internacionales.

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La Organización Mundial de Sanidad Animal oficializó la autodeclaración sanitaria presentada por Perú.
La Organización Mundial de Sanidad Animal oficializó la autodeclaración sanitaria presentada por Perú.

Las exportaciones de carne de ave buscan nuevos destinos

Durante 2025, Perú exportó 102 toneladas de carne de ave a Haití, Gabón y Panamá, de acuerdo con los datos difundidos por el ministerio. Para este año, las autoridades gestionan la apertura de mercados para carne de ave y cerdo en Singapur, Ecuador y Bolivia.

Midagri indicó además que Singapur y China realizaron inspecciones durante 2025. El acceso para productos cárnicos al mercado singapurense ya fue autorizado, mientras que el Gobierno peruano espera obtener este año la habilitación para exportar al mercado chino.

La ampliación de destinos busca reducir la dependencia de un número limitado de compradores y generar condiciones para que más empresas participen en el comercio exterior. El mantenimiento del estatus sanitario será un factor central para avanzar en esos procesos, ya que los países importadores suelen exigir garantías sobre la ausencia de enfermedades animales.

MINCETUR - exportaciones
Perú exportó 102 toneladas de carne de ave a Haití, Gabón y Panamá durante el año 2025.

Argentina habilitó nuevos accesos para productos peruanos

El segundo avance comunicado por Midagri corresponde a la apertura de nuevos accesos fitosanitarios para productos agrícolas peruanos en Argentina. La cartera no precisó en el comunicado cuáles son los bienes alcanzados por las nuevas habilitaciones ni las fechas previstas para el inicio de los envíos.

Las autorizaciones fitosanitarias permiten el ingreso de productos vegetales cuando los países acuerdan medidas para prevenir la introducción o propagación de plagas. Estos procedimientos incluyen inspecciones, requisitos de certificación, tratamientos y controles en origen o destino.

Para los pequeños productores, el acceso a nuevos mercados puede representar una alternativa para colocar cosechas fuera del circuito local. La posibilidad dependerá de que los exportadores cumplan con los requisitos técnicos, sanitarios y logísticos fijados por las autoridades argentinas.

El Midagri sostuvo que las gestiones buscan fortalecer la competitividad agropecuaria peruana. La continuidad de la vigilancia avícola y el cumplimiento de las exigencias fitosanitarias definirán el alcance de las oportunidades abiertas en Argentina y otros mercados.

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