Unión Europea y empresas debatirán los retos del mercado laboral peruano y la falta de talento

La jornada busca conectar las necesidades de talento humano de las empresas con las iniciativas orientadas a promover empleo digno y formal. Foto: EFE

Guardar

La Unión Europea (UE) reunirá este 1 de octubre a representantes del sector privado, entidades públicas, organismos de cooperación e instituciones que ejecutan sus programas en Perú para analizar los principales desafíos del mercado laboral y las dificultades que enfrentan las empresas para encontrar personal con las capacidades que requieren.

El encuentro se realizará en el marco del “Encuentro Empresarial 2026”, una jornada que pondrá sobre la mesa la necesidad de conectar las demandas de las compañías con iniciativas orientadas a mejorar el acceso al empleo. Entre los temas previstos figuran la empleabilidad de jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad, la formación y la certificación de competencias.

PUBLICIDAD

Un espacio para acercar la oferta y demanda laboral

Uno de los objetivos de la jornada será fortalecer el vínculo entre las necesidades de talento humano de las empresas y los programas que impulsan el empleo digno y formal. Para ello, se abordarán iniciativas vinculadas con la certificación de competencias, los servicios de intermediación laboral y la formación dual.

Durante el evento también se presentará oficialmente el estudio “El talento que requieren las empresas peruanas”, elaborado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) con el respaldo de la Unión Europea. El documento busca aportar información sobre las necesidades actuales de las compañías y servir como referencia para el diálogo entre los sectores público y privado.

PUBLICIDAD

Se realizará la presentación oficial del estudio “El talento que requieren las empresas peruanas”, desarrollado por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) con el apoyo de la Unión Europea. Foto: Andina

Tres espacios para discutir las brechas

La agenda contempla un panel dedicado a innovación y cooperación, en el que se expondrán iniciativas destinadas a reducir las brechas de talento y mejorar la conexión entre formación, empleabilidad e incorporación al mercado de trabajo. El propósito será revisar cómo pueden coordinarse las distintas instituciones involucradas.

Otro de los espacios estará enfocado en la perspectiva empresarial. Allí se analizarán asuntos como la rotación laboral, la productividad y la disponibilidad de perfiles técnicos y especializados, aspectos que forman parte de los desafíos que afrontan las compañías al momento de cubrir sus necesidades de personal.

Finalmente, un conversatorio de alto nivel abordará los retos y oportunidades para establecer una agenda común alrededor del desarrollo del talento humano. Este espacio buscará reunir las distintas perspectivas de los actores participantes y discutir posibles ámbitos de colaboración.

PUBLICIDAD

Cooperación entre Perú y la Unión Europea

La actividad forma parte de un trabajo que la Unión Europea desarrolla junto con instituciones y organismos de cooperación para promover iniciativas relacionadas con la empleabilidad y la inserción laboral. Entre sus socios se encuentran IILA, la Cooperación Alemana y la GIZ, además de la Cámara de Comercio de Lima.

La actividad se enmarca en el trabajo de la Unión Europea con instituciones y organismos de cooperación para impulsar la empleabilidad e inserción laboral. Foto: EFE

Estas acciones se realizan en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y forman parte de la estrategia Global Gateway. La cooperación europea con Perú también comprende otros ámbitos, como el fortalecimiento de capacidades institucionales y el intercambio técnico.

En septiembre, por ejemplo, la UE entregó equipamiento tecnológico a equipos especializados de la Policía Nacional y el Ministerio Público que investigan delitos ambientales, trata de personas y homicidios calificados contra integrantes de comunidades nativas. La dotación, valorizada en 300.000 euros, incluyó equipos de comunicación, vigilancia, registro audiovisual y posicionamiento.

PUBLICIDAD