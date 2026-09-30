Inteligencia artificial: el reto no es aprender a usarla, sino aprender a pensar con ella

Estudiantes y una docente abordan el uso de la inteligencia artificial durante una clase equipada con computadoras y tabletas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La inteligencia artificial ya no es una tecnología del futuro. Está presente en las aulas, en las empresas, en las instituciones y en la vida cotidiana. Estudiantes y profesores la utilizan; profesionales de distintas áreas recurren a ella para analizar información, generar contenidos o resolver problemas; y las organizaciones empiezan a incorporarla en sus procesos de trabajo.

Por eso, la pregunta ya no debería ser si debemos utilizar inteligencia artificial en la educación y en el mercado laboral. La pregunta es cómo debemos utilizarla.

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Estamos frente a una transformación cuya velocidad nos obliga a replantear la manera en que aprendemos, trabajamos y tomamos decisiones. La tecnología avanza rápidamente y quienes no actualicen sus conocimientos y competencias corren el riesgo de perder oportunidades en un mercado laboral que también está cambiando.

Sin embargo, existe un riesgo que debemos evitar: confundir el dominio de una herramienta con el desarrollo de una competencia.

The words "AI Education", a keyboard and a robotic hand in this illustration taken September 23, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La inteligencia artificial puede hacer muchas tareas en segundos. Puede resumir documentos, traducir grandes cantidades de texto, analizar información, generar imágenes o producir diferentes versiones de un contenido. Pero que una herramienta pueda hacerlo no significa que debamos delegarle todo el proceso.

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Durante años hemos hablado de la necesidad de incorporar tecnología en las aulas. Ahora debemos dar un paso adicional: enseñar a los estudiantes a utilizarla con criterio. No basta con saber formular una pregunta a una herramienta de inteligencia artificial. Es necesario saber qué preguntar, por qué preguntarlo, cómo evaluar la respuesta y qué decisiones tomar a partir de ella.

Me gusta resumirlo de una manera muy sencilla: primero eres tú.

Antes de utilizar una herramienta de inteligencia artificial, debe existir una hipótesis, un criterio y una pregunta que queremos resolver. Después podemos incorporar la tecnología para analizar, contrastar y ampliar aquello que estamos trabajando.

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Y cuando la inteligencia artificial nos entrega una respuesta, incluso deberíamos hacer algo que no siempre resulta natural: llevarle la contraria.

Una profesional utiliza herramientas de inteligencia artificial en una oficina mientras otros puestos quedan en sombras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay que pedirle que busque los errores, los vacíos, los argumentos que contradicen nuestra hipótesis y las perspectivas que no estamos considerando. La inteligencia artificial puede ayudarnos precisamente porque tiene la capacidad de mostrarnos información que quizá no habíamos contemplado, pero la decisión final continúa siendo nuestra.

Esto resulta particularmente relevante en el mundo profesional. La experiencia sigue teniendo valor. Una persona que lleva años desarrollándose en una determinada actividad no parte del mismo punto que alguien que recién comienza cuando ambos reciben acceso a una nueva herramienta tecnológica.

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La tecnología puede estar disponible para todos, pero la capacidad para interpretarla y utilizarla correctamente depende también del conocimiento, la experiencia y el criterio de cada persona.

Por eso, no considero que el debate deba plantearse únicamente en términos de qué profesiones desaparecerán por culpa de la inteligencia artificial. Algunas actividades, sin duda, están experimentando una transformación más profunda que otras. Una herramienta capaz de traducir miles de palabras en pocos segundos, por ejemplo, cambia necesariamente el trabajo de un traductor. Del mismo modo, las herramientas capaces de generar imágenes, vídeos o diseños están modificando determinadas actividades creativas.

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Pero también estamos viendo el fenómeno contrario: profesionales que utilizan estas herramientas para hacer mejor su trabajo.

El diseñador gráfico puede utilizar inteligencia artificial para acelerar determinadas etapas de un proyecto. Un productor puede emplearla para desarrollar ideas. Un abogado puede utilizarla para analizar grandes cantidades de información. Un investigador puede apoyarse en ella para organizar datos y encontrar patrones.

La diferencia estará cada vez más en quién sabe utilizar la tecnología y para qué la utiliza.

Una experta instruye a estudiantes y docentes dominicanos en inteligencia artificial, con computadoras y kits de robótica sobre las mesas en un aula moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto nos lleva directamente a la educación. Las universidades tienen la responsabilidad de preparar profesionales capaces de desenvolverse en un entorno en el que la inteligencia artificial será una herramienta habitual. Pero esa preparación no debería reducirse a enseñar el funcionamiento de una plataforma determinada.

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Necesitamos fortalecer aquello que ninguna herramienta puede sustituir por completo: pensamiento crítico, capacidad de análisis, toma de decisiones, creatividad, responsabilidad y ética.

Y esta preparación debe comenzar mucho antes de la universidad.

La inteligencia artificial debería formar parte progresivamente de la educación desde las primeras etapas. Esto no significa que los niños deban convertirse en expertos tecnológicos, sino que deben aprender a relacionarse con estas herramientas de manera responsable y crítica. Para ello, también necesitamos profesores capacitados para acompañarlos en ese proceso.

Si la tecnología avanza y la educación no lo hace al mismo ritmo, la brecha puede ampliarse.

Esta brecha no es solamente educativa. También es social y laboral. No todas las personas tienen hoy el mismo acceso a Internet, dispositivos o herramientas tecnológicas. Si no abordamos esta diferencia, corremos el riesgo de que la inteligencia artificial genere nuevas oportunidades para algunos mientras deja atrás a otros.

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Por eso, las universidades, las empresas y las administraciones públicas tienen un papel importante en la democratización del acceso a la tecnología y en la formación de las personas que deberán utilizarla.

También debemos cambiar nuestra manera de entender el aprendizaje profesional.

Durante mucho tiempo, terminar una carrera o una maestría podía percibirse como el cierre de una etapa de formación. Hoy, en un mercado laboral que cambia constantemente, la formación debe entenderse como un proceso permanente.

La tecnología, paradójicamente, también puede ayudarnos en esto. Las modalidades virtuales permiten que profesionales que trabajan puedan acceder a programas de formación sin abandonar sus responsabilidades laborales. La pandemia aceleró esta transformación y demostró que la educación puede desarrollarse de diferentes maneras.

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La enseñanza virtual no es necesariamente mejor ni peor que la presencial. Es diferente. Y, en determinadas circunstancias, puede ofrecer a un profesional una oportunidad que antes resultaba difícil de conciliar con su trabajo, su familia o su ubicación geográfica.

Por eso, cuando un profesional afirma que no tiene tiempo para actualizarse, hoy debemos hacernos una pregunta adicional: ¿cómo podemos utilizar la propia tecnología para hacer posible ese aprendizaje?

Una estudiante en Mendoza interactúa con la plataforma digital "Mendoza Aumentada" en una clase de Matemáticas, integrando inteligencia artificial al aprendizaje. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta no pasa por estudiar una carrera específica porque aparentemente será “la profesión del futuro”. El mercado laboral cambia demasiado rápido para garantizarlo.

Mi recomendación para los jóvenes es comenzar por aquello que realmente les interesa, por aquello que les genera curiosidad y vocación. Si una persona siente pasión por el Derecho, por ejemplo, debe estudiar Derecho. La inteligencia artificial no necesariamente eliminará esa profesión; probablemente transformará muchas de las tareas que realizan abogados y jueces.

Lo mismo ocurrirá en muchas otras áreas.

La clave estará en la capacidad de combinar conocimiento especializado con nuevas herramientas. No se trata de competir contra la inteligencia artificial, sino de aprender a trabajar con ella.

La tecnología no es buena ni mala por sí misma. Depende de las manos que la utilizan, de los objetivos que persiguen y de los criterios con los que se toman las decisiones.

Por eso, el gran desafío de la educación no es formar profesionales que sepan utilizar inteligencia artificial. Es formar profesionales que sepan cuándo utilizarla, cómo cuestionarla y cuándo decidir por sí mismos.

La inteligencia artificial puede ayudarnos a ahorrar tiempo, procesar información y encontrar nuevas posibilidades. Pero no debería ahorrar aquello que nos hace profesionales: nuestra capacidad de pensar, cuestionar, decidir y asumir responsabilidad.

En una época de cambios acelerados, probablemente esa será una de las competencias más importantes para cualquier trabajador: seguir aprendiendo.

Porque la tecnología seguirá evolucionando. La pregunta es si nosotros estaremos dispuestos a evolucionar con ella.