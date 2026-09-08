Perú

Paula Arias quiere ver casada a Yahaira Plasencia con Luis Fernando Rodríguez: “Está enamoradísima, me encanta”

La líder de Son Tentación contó que nota a su amiga más serena, feliz y enfocada desde que empezó su relación con el popular ‘Don Diablo’, y expresó su deseo de verla llegar al altar pronto

La cantante Paula Arias se refirió a su amistad con Yahaira Plasencia y se mostró muy feliz por el momento que atraviesa en su relación con Luis Fernando Rodríguez. Arias cree que su amiga llegará al altar pronto. Video: América TV / América Espectáculos
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Paula Arias, líder de la agrupación Son Tentación, expresó su deseo de que Yahaira Plasencia contraiga matrimonio con su actual pareja, el empresario Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘Don Diablo’. La salsera se pronunció sobre el tema durante su participación en el cierre de la feria ‘Fusión 2026’, realizada el domingo en el distrito de Magdalena.

Consultada por el programa ‘América Espectáculos’ sobre si consideraba que Plasencia podría casarse próximamente, Arias no ocultó su entusiasmo. “Ah, yo quiero que sí. Yo quiero que sí porque siento que no la he visto en esa tranquilidad, esa paz y ese enfoque que ella está brindando en todo sentido, no solamente en el hogar, no solamente en lo laboral, sino en el interior de ella, como mujer, no lo he visto nunca, la verdad”, afirmó la cantante.

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Una amistad que le permite notar cambios en la cantante

Arias, quien mantiene una relación de amistad cercana con Yahaira Plasencia, describió el momento actual de la intérprete como una etapa distinta a la que había mostrado en el pasado. “Está enamoradísima, me encanta, la veo tranquila, la veo feliz. La veo a ella que se está realizando”, declaró la líder de Son Tentación.

La salsera también relató, entre risas, algunos cambios de hábitos que atribuyó a la relación de su amiga con Luis Fernando Rodríguez. “No la he visto nunca, hasta ejercicios hace. Ella jamás ha hecho ejercicios, imagínate. Ojalá que Dios la siga bendiciendo”, comentó Arias, en referencia a la rutina física que, según dijo, Plasencia habría incorporado en los últimos meses.

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Paula Arias en una entrevista, Yahaira Plasencia con ramos de rosas rojas y una foto circular de la cantante junto a un hombre
Paula Arias expresó su deseo de que Yahaira Plasencia se case con Luis Fernando Rodríguez.

Por el momento no existe ningún anuncio oficial de matrimonio por parte de la pareja, y las declaraciones de Arias se enmarcan en una apreciación personal sobre el vínculo entre ambos, sin que la propia Plasencia se haya pronunciado en fechas recientes sobre planes de boda.

Yahaira Plasencia prefiere avanzar “paso a paso” en su relación

En una entrevista concedida meses atrás, la cantante conocida como ‘La Patrona’ abordó directamente la posibilidad de convivencia o matrimonio con su pareja y explicó que prefiere no apresurar decisiones de ese tipo. “Sí, estamos de vez en cuando, pero yo prefiero ir paso a paso. No me gusta correr con las cosas paso a paso”, respondió Plasencia ante la consulta sobre si convivía con Rodríguez.

La artista también se refirió a la posibilidad de convertirse en madre y reconoció que, por ahora, no contempla esa etapa en su vida. “Es que en realidad no me veo como mamá todavía. Estoy tranquila, sí, porque estoy ahorita produciendo mis propios conciertos, muy proyectada en lo que estoy haciendo”, comentó.

Sobre el rumbo de su relación con Rodríguez, Plasencia sostuvo que ambos priorizan tanto el crecimiento conjunto como sus metas individuales. “Vamos paso a paso, vamos a ver cómo van las cosas y por lo menos todos estamos marchando súper bien. Estamos muy bien. Ambos estamos proyectándonos a muchas cosas. No solamente de pareja, sino crecer como equipo. Y él me apoya en eso”, señaló la cantante.

Yahaira Plasencia habla sobre su relación con Luis Fernando Rodríguez, más conocido como el ‘Diablo’.
Yahaira Plasencia habla sobre su relación con Luis Fernando Rodríguez, más conocido como el ‘Diablo’.

Plasencia también se refirió a su independencia económica

En una entrevista concedida en julio al diario Trome, Yahaira Plasencia había abordado otro aspecto de su relación con Luis Fernando Rodríguez, vinculado al manejo económico de la pareja. La cantante remarcó que mantiene su independencia financiera pese al apoyo que recibe de su pareja.

“Soy una mujer independiente desde muy pequeña y siempre me he pagado mis cosas. Pero sí tengo una persona que me está apoyando en todo sentido y tratándome como una reina, es bonito que te engría, ¿no? Así que eso del 50/50 no va conmigo, aunque tampoco lo veo mal”, expresó en esa oportunidad.

Las declaraciones de Paula Arias se suman a una serie de comentarios de personas cercanas al entorno de Plasencia que han destacado el buen momento sentimental de la cantante desde que inició su relación con Rodríguez, sin que hasta el momento se haya confirmado una fecha o anuncio formal de compromiso entre ambos.

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