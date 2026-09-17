Fenómeno El Niño: el despacho de Rafael Rey recibe S/205 millones ante riesgo de colapso en puentes y carreteras de Perú

Los recursos para el MTC saldrán de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas para cubrir gastos no previstos en el presupuesto fiscal 2026.

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El Gobierno autorizó una transferencia de partidas por S/205,3 millones a favor del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para financiar acciones de preparación y respuesta frente al peligro de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027.

Los recursos provendrán de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas y deberán destinarse exclusivamente a intervenciones en infraestructura de transporte.

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Los recursos se dividirán entre servicios y adquisición de activos

El Decreto Supremo N° 191-2026-EF establece que la transferencia asciende a S/205.263.400. Del total, S/135.455.000 serán destinados a bienes y servicios, mientras que otros S/69.808.400 financiarán la adquisición de activos no financieros.

La medida busca cubrir gastos que no estaban incluidos en el presupuesto institucional del MTC para el año fiscal 2026. El decreto señala que las intervenciones estarán orientadas a atender el peligro inminente de precipitaciones intensas vinculadas con el próximo ciclo de El Niño.

El financiamiento será transferido desde la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una partida presupuestaria prevista para gastos que no pueden anticiparse por su naturaleza o por la coyuntura. La norma fue refrendada por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Rafael Cuba Bustinza.

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El ministro de Transportes y Comunicaciones, Rafael Rey, expone las acciones de prevención vial implementadas en Perú ante el Fenómeno El Niño. (X/@MTC)

El MTC tendrá cinco días para desagregar el presupuesto

La urgencia es clave. El dispositivo ordena que el titular del pliego apruebe la desagregación programática de los recursos dentro de los 5 días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la norma. Esa resolución deberá remitirse a los organismos correspondientes del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

El decreto incluye una limitación expresa: los recursos no podrán utilizarse para propósitos distintos de aquellos definidos en la transferencia. La disposición atribuye responsabilidad a los funcionarios que incumplan esa restricción.

El detalle de las partidas y de las intervenciones previstas figura en un anexo que será publicado en las plataformas digitales del MEF y del MTC.

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El Decreto Supremo N.° 191-2026-EF distribuyó S/135.455.000 para bienes y servicios y S/69.808.400 para activos no financieros.

Provías Nacional ya había identificado 80 puentes en riesgo

La transferencia se produce en un escenario de prevención ante posibles afectaciones en la red vial nacional. En agosto, Provías Nacional informó que identificó 80 puentes que requieren mantenimiento por emergencia ante eventos asociados al Fenómeno El Niño. De ese grupo, 22 ya recibían atención durante 2026.

El director de Gestión Vial de la entidad, Estuardo Tello Pereyra, indicó entonces que las labores incluían tanto puentes como tramos de carreteras bajo responsabilidad del sector. Los trabajos buscaban preservar la transitabilidad y reducir el impacto de lluvias, derrumbes, caída de piedras y acumulación de lodo.

Entre las zonas afectadas se encuentra un tramo de unos 60 kilómetros de la ruta Canta-Ático, donde las precipitaciones provocaron deslizamientos y obligaron a interrumpir temporalmente el tránsito para realizar tareas de limpieza.

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El MTC deberá aprobar la desagregación programática de los recursos en 5 días y no podrá destinar las partidas a fines distintos de la transferencia.

La Carretera Central figura entre los puntos bajo alerta

Las autoridades locales de Lurigancho-Chosica y Huarochirí también advirtieron sobre riesgos en la Carretera Central ante un eventual incremento del caudal del río Rímac. En el sector de Yanacoto, a la altura del kilómetro 29,5, la erosión ha afectado la base del talud cercano a la vía.

La Municipalidad de Lurigancho-Chosica reportó 32 puntos críticos en su jurisdicción y alertó sobre riesgos en 21 quebradas. Un eventual cierre de la Carretera Central podría obligar a desviar el tránsito hacia la ruta Canta-Cerro de Pasco, con impacto en el transporte de pasajeros y mercancías.

En este marco, el MTC también había movilizado ya puentes modulares hacia regiones como Piura y Moquegua para responder ante posibles emergencias.