Candidatos a la alcaldía de San Juan de Miraflores: Lista completa de los postulantes en las Elecciones municipales 2026

El edificio de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores alberga la administración del distrito limeño junto a sus áreas verdes de acceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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De cara a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM 2026), conocer a los candidatos que postulan a la alcaldía de San Juan de Miraflores permite revisar no solo la organización política que los respalda, sino también su trayectoria profesional, formación académica y los antecedentes que cada postulante ha declarado. Estos datos forman parte de las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El JNE cuenta con una plataforma oficial para consultar las listas y candidatos de las elecciones municipales. Consulta de listas y candidatos del JNE Para esta relación se tomó como base el documento de hojas de vida correspondiente a los postulantes a la alcaldía distrital de San Juan de Miraflores. Los datos consignados a continuación corresponden a la información declarada por cada candidato en el portal oficial del JNE y no incluyen bienes, rentas ni patrimonio.

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Un grupo de ciudadanos hace fila para emitir su voto en una mesa de sufragio con ánforas de la ONPE durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alan Mendoza Ramos - Partido Morado

Alan Freddy Mendoza Ramos postula por el Partido Morado. En su hoja de vida declara estudios técnicos en Cisco Networking Academy, donde obtuvo la certificación Cisco Certified Network Associate (CCNA) V7, además de estudios de Electrónica en la Escuela Superior de Tecnología SENATI. También cursa Ingeniería de Sistemas e Informática en la Universidad Tecnológica del Perú, en el noveno ciclo.

En cuanto a su experiencia laboral, registra labores en Onplay Electronics como profesional en TI e infraestructura, desde 2010 hasta 2026. También consigna una experiencia previa en BMP Ingenieros S.A. como profesional en infraestructura y coordinador de instalaciones durante 2009.

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En el apartado de sentencias, renuncias y antecedentes, la hoja de vida no muestra renuncias políticas registradas. Sí consigna una sentencia firme de 2017 por falsedad genérica, con una pena de dos años suspendida por un año; el documento registra la pena como cumplida y añade una observación sobre la notificación. Además, no tiene antecedentes penales ni judiciales que le impidan postular.

Alan Freddy Mendoza Ramos postula por el Partido Morado con trayectoria laboral en el sector de tecnologías de la información. (Difusión)

Alex Trujillo Uscamayta - Acción Popular

Alex Fabio Trujillo Uscamayta postula por Acción Popular. Declara estudios concluidos de Administración de Negocios Internacionales en la Universidad de San Martín de Porres, con obtención registrada en 2013. Asimismo, su hoja de vida incorpora un diplomado de Microfinanzas en la Universidad del Pacífico, realizado entre 2011 y 2012.

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Entre sus experiencias laborales figuran BBVA Perú, donde se desempeñó como ejecutivo de banca empresas/comercio exterior entre 2007 y 2013, y el Congreso de la República, donde registra el cargo de técnico parlamentario entre 2020 y 2021. También consigna experiencias posteriores en empresas vinculadas a operaciones y gestión.

En los apartados de sentencias y renuncias revisados no se consigna una sentencia condenatoria ni una renuncia política. La hoja de vida tampoco incorpora una anotación adicional de antecedentes relevantes en su información complementaria.

Alex Fabio Trujillo Uscamayta realiza actividades de campaña electoral con el partido Acción Popular. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

Andy Vilca Huaman - Visión Perú

Andy Alan Vilca Huaman postula por Visión Perú. Declara el título de bachiller en Derecho por la Universidad Autónoma del Perú, obtenido en 2025, y el título de abogado de la misma institución, registrado en 2026. Su experiencia más reciente corresponde al ejercicio independiente como abogado y asesor en ciencias penales entre 2023 y 2026.

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En el apartado de sentencias, registra el expediente 24704-2012-0-1801-JR-PE-35, con sentencia firme del 23 de marzo de 2017 por el delito de falsedad genérica, con una pena de dos años suspendida por un año; la ficha señala además “pena cumplida” y contiene una observación sobre la notificación.

Respecto de antecedentes, su información adicional señala expresamente que, a la fecha de llenado de la declaración, no tenía antecedentes penales ni judiciales que le impidieran postular. No aparecen renuncias a otras organizaciones políticas consignadas en el apartado correspondiente.

Andy Alan Vilca Huaman postula como candidato electoral por la organización política Visión Perú. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

Anatoly Bedriñana Cordova - Fuerza Popular

Anatoly Renan Bedriñana Cordova postula por Fuerza Popular. Su hoja de vida registra estudios universitarios en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de San Martín de Porres, así como estudios de posgrado en Gestión Pública en la Universidad del Pacífico. También declara una maestría en Contabilidad y Gestión Gubernamental en la Universidad Nacional de Piura, obtenida en 2025.

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En su experiencia laboral figuran el cargo de asesor en el Ministerio de Transporte (MTC), director administrativo en la Sucamec-Mininter, gerente municipal de la Municipalidad de Chorrillos, secretario general del Ministerio del Interior y asesor de la Independencia Nacional de Bomberos.

En el apartado de sentencias registra una condena por usurpación en calidad de cómplice, con una pena de tres años y registro de pena cumplida. También consigna una renuncia a Acción Popular en 2015.

Anatoly Bedriñana postula con el partido Fuerza Popular tras registrar trayectoria en la gestión pública y una condena cumplida. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

Christian Gutierrez Guzmán - Partido Patriótico del Perú

Christian Marco Gutierrez Guzmán postula por el Partido Patriótico del Perú (PPP). En formación académica declara estudios de Fisioterapia en el Centro de Estudios Alexander Fleming, concluidos. No registra estudios universitarios consignados en el documento.

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Su principal experiencia laboral declarada corresponde a Guti Salud, donde figura con servicios de salud bajo un negocio independiente desde 2018 hasta 2026.

En sentencias, registra el expediente 7022-2021, con sentencia firme del 8 de julio de 2021, por agresión, con una multa como pena y registro de pena cumplida. En antiguas afiliaciones declara renuncias al Partido Obrero del Perú y a Libertad Popular, ambas en 2025.

Christian Marco Gutiérrez Guzmán postula por el Partido Patriótico del Perú tras registrar formación técnica en fisioterapia y un antecedente por agresión. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

Edgar Mejia Rodríguez - Frente de la Esperanza 2021

Edgar Wuillington Mejia Rodriguez postula por el Partido Frente de la Esperanza 2021. Declara estudios en la Universidad Nacional Federico Villarreal, donde obtuvo el grado de licenciado en Historia en 2014. También registra especializaciones en Contrataciones Públicas, Proyectos de Inversión y Herramientas para el Desarrollo y Gestión del Cambio.

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En experiencia laboral registra labores como técnico en el Ministerio de Defensa, consultor independiente y asistente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. En 2026 también declaró desempeñarse como asesor administrativo en una constructora y realizar consultoría.

En su trayectoria partidaria figura como delegado por Lima del Partido Frente de la Esperanza 2021 en 2022. Como antigua afiliación, registra su renuncia a Renovación Popular en 2017. No consigna una sentencia condenatoria en la sección correspondiente.

Edgar Wuillington Mejía Rodríguez presenta su candidatura por el Partido Frente de la Esperanza 2021. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

Edilberto Quispe Rodríguez - Partido Político PRIN

Edilberto Lucio Quispe Rodríguez postula por Partido Político PRIN, denominación consignada de esa manera en su hoja de vida. Declara estudios de Contabilidad en la Universidad Inca Garcilazo de la Vega, concluidos, con obtención registrada en 1994.

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En experiencia laboral figura como gerente general de Constructora QR S.A. entre 2020 y 2024. Además, registra una trayectoria partidaria como secretario distrital del Partido Político PRIN entre 2024 y 2026.

Respecto de antiguas afiliaciones, declara vínculos con Fuerza Popular, con año de renuncia 2022, y Renovación Popular, con año de renuncia 2019. No registra ninguna sentencia condenatoria.

Edilberto Lucio Quispe Rodriguez postula por el Partido Político PRIN tras registrar experiencia en el sector privado y previas afiliaciones partidarias. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

Eloy Chavez Hernández - Somos Perú

Eloy Chavez Hernandez postula por el Partido Democrático Somos Perú. Declara estudios universitarios no concluídos en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Su experiencia laboral está vinculada principalmente con la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, donde figura como alcalde entre 2019 y 2022 y nuevamente desde 2023 hasta 2026.

En su trayectoria política registra a Villa María Cambia como organización en la que fue fundador y ocupó la Secretaría de Juventudes entre 2017 y 2019. También declara antiguas afiliaciones a Alianza para el Progreso, con renuncia en 2024, y Villa María Cambia, con renuncia en 2019.

Eloy Chávez Hernández postula por el Partido Democrático Somos Perú tras ejercer como alcalde del distrito de Villa María del Triunfo. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

Jaime Frias Reymundo- Partido Cívico Obras

Jaime Javier Frias Reymundo postula por el Partido Cívico Obras. En su hoja de vida registra estudios universitarios concluidos en ingeniería industrial en la UPC y una maestría en Gestión Pública por la UCV.

En experiencia laboral consigna su experiencia como consultor independiente en procesos desde 2016 hasta 2026, sin que se registre otra actividad laboral más reciente en la ficha revisada.

No declara sentencia condenatoria ni una renuncia a otra organización política en los apartados correspondientes de la hoja de vida. Tampoco aparece una anotación adicional de antecedentes relevantes en la información complementaria revisada.

El candidato Jaime Javier Frías Reymundo postula por el Partido Cívico Obras tras registrar experiencia como consultor independiente y estudios de posgrado en gestión pública. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

Jessica Alcantara Silva - FREPAP

Jessica Loren Alcantara Silva postula por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú. Declara estudios universitarios de Derecho no concluidos en la UPC, donde registra haber cursado hasta el octavo ciclo. Asimismo, señala estudios de inglés no concluidos en el Británico.

Su experiencia laboral consignada corresponde al Congreso de la República, donde figura como asistente de despacho congresal entre 2020 y 2021.

En su hoja de vida no registra ninguna sentencia condenatoria ni renuncia política en los apartados correspondientes. Tampoco consigna información adicional sobre antecedentes relevantes.

Jessica Loren Alcántara Silva postula a las elecciones en Perú por el Frente Popular Agrícola FIA del Perú. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

Luis Mendieta Flores - Alianza para el Progreso (APP)

Luis Dante Mendieta Flores postula por Alianza para el Progreso. Declara estudios de Administración en la Universidad Privada San Pedro, donde obtuvo el título de licenciado en 2001; también registra un bachillerato en Ciencias Contables y Administrativas, un bachillerato en Derecho y Ciencia Política y el título de abogado en 2022.

En experiencia laboral figura como experto legal en procesos administrativos de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores entre 2024 y 2026, además de haber trabajado como asesor en gestión pública en la misma municipalidad entre 2023 y 2024. También registra experiencia como gerente general y asesor comercial.

El candidato registra una sentencia en materia laboral correspondiente al expediente N.° 00273-2013-0-3002-JP-CI-02, tramitado ante el Segundo Juzgado de Paz Letrado Civil-Laboral de Lima Sur. El proceso ordenó continuar con la ejecución hasta que se cumpliera con el pago de S/ 1.579,63, más intereses compensatorios y moratorios, a favor de Representaciones Deco S.A. Posteriormente, mediante la Resolución N.° 8, se declaró concluida la ejecución forzada y se dispuso el archivo definitivo del expediente.

El candidato Luis Dante Mendieta Flores postula por Alianza para el Progreso tras registrar trayectoria en gestión pública y una sentencia laboral archivada. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

Mabel Leandro Melgarejo- Renovación Popular

Mabel Karina Leandro Melgarejo postula por Renovación Popular Perú. Declara formación como profesora de Educación Inicial en el Instituto Euroamericano y estudios universitarios en la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública “Monterrico”, donde obtuvo el bachiller en Educación en 2024.

En experiencia laboral registra a la Municipalidad Metropolitana de Lima, donde figura como subgerenta de Educación, Deporte, Juventud y Recreación entre 2024 y 2026. Antes de ello fue jefa del Departamento de ACAMI en la misma institución durante 2023.

Como antiguas afiliaciones políticas, declara vínculos con Perú Patria Segura, con renuncia en 2021, y Perú Posible, con renuncia en 2010. No consigna una sentencia condenatoria ni otros antecedentes relevantes en los apartados revisados.

Mabel Karina Leandro Melgarejo postula por el partido Renovación Popular en Perú tras desempeñarse como funcionaria en la Municipalidad Metropolitana de Lima. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

Martin Palomino Cordova - Podemos Perú

Martin Jose Palomino Cordova postula por Podemos Perú. Declara estudios técnicos en el Centro Andre Vesalio, donde obtuvo el título de profesional técnico en Administración de Empresas. También registra estudios profesionales inconclusos de Derecho en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega.

Respecto a su experiencia laboral, en 2020 y 2021 fue jefe de Seguridad Integral de Almacenes Central Huachipa. En 2022 se desempeñó como coordinador de Seguridad Ciudadana y Vial independiente y coordinador de gremios empresariales de la Plataforma Nacional de Gremios MIPYMES-SNI. Entre 2024 y 2025 trabajó como consultor en Gestión de Proyectos y, en 2025, como coordinador de Seguridad y Relaciones Comunitarias del Instituto Peruano del Deporte (IPD) para los XX Juegos Bolivarianos.

En antiguas afiliaciones registra renuncias al Partido Demócrata Verde y Perú Moderno, ambas con año 2024. No consigna una sentencia condenatoria en la sección correspondiente ni información adicional de antecedentes relevantes.

El candidato Martín José Palomino Córdova postula a la alcaldía por la agrupación política Podemos Perú. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

Michel Sanabria Ruiz - Perú Primero

Michel Melchor Sanabria Ruiz postula por el Partido Político Perú Primero. Declara estudios técnicos en Gestión Pública en IPERAG y estudios universitarios no concluidos en Derecho en la Universidad Continental, pendientes de regularización.

Su experiencia laboral incluye el cargo de subprefecto de San Juan de Miraflores en el Ministerio del Interior entre 2023 y 2025, además del cargo de subprefecto provincial de Lima entre 2021 y 2022. Anteriormente también ejerció como subprefecto de San Juan de Miraflores entre 2018 y 2020.

Como parte de sus antiguas afiliaciones políticas, declara haber renunciado a Renacimiento Unido Nacional en 2021 y a Podemos Perú en 2022. El candidato no registra condenas ni sentencias.

Michel Melchor Sanabria Ruiz postula por el partido Perú Primero tras desempeñarse como subprefecto en Lima y San Juan de Miraflores. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

Olis Yaranga Jacinto - Ahora Nación

Olis Yaranga Jacinto postula por Ahora Nación. Declara el bachillerato en Contabilidad por la Universidad Nacional Federico Villarreal, obtenido en 2014. También registra estudios de maestría en Gestión Pública en EUCIM y una especialización en Gestión Pública en la Universidad Continental.

En experiencia laboral declara una trayectoria prolongada en el Instituto Nacional de Salud, donde figura como coordinador administrativo desde 2003 hasta 2026.

En su trayectoria partidaria aparece como secretario distrital de San Juan de Miraflores de Perú Posible entre 2008 y 2010. No consigna una sentencia condenatoria ni renuncias a otras organizaciones políticas en los apartados revisados.

Olis Yaranga Jacinto postula por la organización política Ahora Nación tras una trayectoria laboral en el Instituto Nacional de Salud. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

Oswaldo Taype Gutiérrez - Partido Popular Cristiano

Oswaldo Graviel Taype Gutierrez postula por el Partido Popular Cristiano (PPC). Declara estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, donde obtuvo el bachiller en 2007 y el título de abogado en 2012.

Su experiencia laboral corresponde principalmente al ejercicio profesional como abogado y gerente de Tay & Chi Consultores Asociados S.A.C., actividad que registra desde 2013 hasta 2026.

Como antiguas afiliaciones, declara Partido Político Perú Primero, con renuncia en 2026, y Partido Demócrata Verde, con renuncia en 2023. En relación con la primera organización, la ficha incluye la observación de que fue inscrito sin su consentimiento. No registra una sentencia condenatoria.

El abogado Oswaldo Graviel Taype Gutierrez integra la lista electoral del Partido Popular Cristiano. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)

Ricardo Salvatierra Paucar - Partido del Buen Gobierno

Ricardo Rodrigo Salvatierra Paucar postula por el Partido del Buen Gobierno. Declara el título profesional en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Federico Villarreal, obtenido en 2023, y el título de cirujano dentista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, obtenido en 2022. También registra estudios de maestría en Gestión y Políticas Públicas.

En experiencia laboral figura como docente de Nuestra Señora de Guadalupe EIRL en 2026 y como odontólogo del Ministerio de Salud entre 2022 y 2023.

La hoja de vida no consigna renuncias a otras organizaciones políticas ni una sentencia condenatoria en los apartados correspondientes. Tampoco incorpora una anotación adicional de antecedentes relevantes en la información revisada.

Ricardo Rodrigo Salvatierra Paucar postula como candidato a una elección política por el Partido del Buen Gobierno. (Fotocomposición: Infobae Perú/Difusión)