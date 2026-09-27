Última encuesta CPI para Gobernador del Callao: Pedro Spadaro lidera la intención de voto y así van los demás candidatos

Un gráfico sobre el simulacro de votación para el Gobierno Regional del Callao presenta los resultados de intención de voto frente a una urna de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A una semana de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la contienda por el Gobierno Regional del Callao presenta un escenario encabezado por Pedro Carmelo Spadaro Philipps, candidato de Renovación Popular, quien alcanza el 53,5% de los votos válidos en el último simulacro de votación realizado por la encuestadora CPI y difundido por RPP Noticias.

La medición, elaborada entre el 20 y el 26 de septiembre, coloca en segundo lugar a Miguel Francisco Cordano Rodríguez, de Fuerza Popular, con 15,5%. En tercera posición aparece Ismael Alberto Paredes Ávalos, representante del Partido Democrático Somos Perú, con 10,7%.

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Los resultados corresponden a un simulacro que reproduce las condiciones de la cédula electoral y permite observar cómo se distribuyen las preferencias cuando los ciudadanos deben identificar a las organizaciones políticas y sus símbolos.

La elección se realizará el domingo 4 de octubre, fecha en la que los ciudadanos de la Provincia Constitucional del Callao acudirán a las urnas para elegir a sus próximas autoridades regionales y municipales.

Pedro Spadaro supera el 50% de los votos válidos en el simulacro de CPI

El resultado más destacado de la encuesta es la ubicación de Pedro Spadaro, quien concentra más de la mitad de los votos válidos considerados en el simulacro.

El candidato de Renovación Popular registra 44,6% de los votos emitidos, porcentaje que se eleva a 53,5% cuando se excluyen los votos blancos, nulos y viciados del cálculo.

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En segundo lugar se encuentra Miguel Cordano, de Fuerza Popular, con 12,9% de los votos emitidos y 15,5% de los válidos. La diferencia entre ambos postulantes alcanza los 38 puntos porcentuales en esta última categoría.

El tercer puesto corresponde a Ismael Paredes, de Somos Perú, quien obtiene 8,9% de los votos emitidos y 10,7% de los válidos.

La distribución de las preferencias continúa con Víctor Armando Huarancca Medina, del Partido del Buen Gobierno, quien alcanza 5,5% de los votos emitidos y 6,7% de los válidos.

Más atrás se ubican Elvira Ricabell Madalengoitia Cajal, de Avanza País, con 3,3% de los votos emitidos y 4% de los válidos; Dante José Mandriotti Castro, de Acción Popular, con 2,9% y 3,4%, respectivamente; y José Remigio Sosa Dulanto Badiola, del Partido Popular Cristiano (PPC), con 2,7% y 3,2%.

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Cierra la lista Cinthya Isela Camasca Zamudio, del Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP), con 2,5% de los votos emitidos y 3% de los válidos.

Alcalde del Callao, Pedro Spadaro, presenta renuncia para postular en comicios regionales. (Foto: Agencia Andina)

¿Quiénes son los candidatos al Gobierno Regional del Callao?

La contienda electoral reúne a postulantes de agrupaciones políticas nacionales y candidatos con experiencia previa en la administración pública, la actividad empresarial y la representación regional.

Para conocer sus trayectorias, declaraciones juradas, formación académica y propuestas, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispone de la plataforma Voto Informado, que reúne las hojas de vida y los planes de gobierno presentados por las organizaciones políticas.

A continuación, un resumen de los ocho postulantes que aparecen en el simulacro de CPI.

1. Pedro Carmelo Spadaro Philipps – Renovación Popular

Pedro Spadaro encabeza la medición de CPI. Es una figura política vinculada a la administración municipal chalaca y ejerció como alcalde provincial del Callao.

Su renuncia al cargo fue aceptada mediante el Acuerdo de Concejo N.° 031-2026-AC/MPC, con efectividad desde el 6 de abril de 2026. El documento oficial de la Municipalidad Provincial del Callao confirma su condición de exalcalde y la fecha de salida de la gestión municipal.

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Ahora participa en la elección regional con Renovación Popular. Su candidatura busca acceder al Gobierno Regional, una institución que tiene competencias sobre servicios públicos y políticas regionales en materias como salud, educación, infraestructura y desarrollo territorial.

Logo del Partido Renovación Popular, elección Perú 2026

2. Miguel Francisco Cordano Rodríguez – Fuerza Popular

Miguel Cordano es un candidato con experiencia profesional en el ámbito empresarial y de la administración pública.

En su trayectoria electoral anterior postuló al Gobierno Regional del Callao en representación del movimiento regional Contigo Callao. Durante el debate organizado por el JNE , planteó propuestas relacionadas con educación, seguridad ciudadana, reactivación económica y fortalecimiento de los servicios de salud.

En las Elecciones Regionales y Municipales 2026 participa con Fuerza Popular y ocupa el segundo lugar en el simulacro de CPI, con 15,5% de los votos válidos.

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3. Ismael Alberto Paredes Ávalos – Somos Perú

Ismael Paredes es médico cirujano y cuenta con experiencia en la gestión sanitaria del Callao.

En enero de 2023 fue designado director regional de Salud del Callao, según la Resolución Gerencial General Regional N.° 008-2023, publicada por el Gobierno Regional.

También participó en actividades del Consejo Regional de Salud, instancia en la que se abordaron temas vinculados con la prevención de enfermedades, la coordinación entre instituciones y la atención de las necesidades sanitarias de la población chalaca.

En la encuesta de CPI figura en el tercer lugar, con 10,7% de los votos válidos.

4. Víctor Armando Huarancca Medina – Partido del Buen Gobierno

Víctor Armando Huarancca Medina participa como candidato del Partido del Buen Gobierno.

En el simulacro de CPI registra 6,7% de los votos válidos, lo que lo ubica en el cuarto lugar de la medición.

Para conocer su experiencia profesional, formación académica, antecedentes declarados y propuestas para el Gobierno Regional del Callao, corresponde revisar su hoja de vida y el plan de gobierno de su agrupación en la plataforma Voto Informado del JNE.

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5. Elvira Ricabell Madalengoitia Cajal – Avanza País

Elvira Ricabell Madalengoitia Cajal es la candidata de Avanza País para el Gobierno Regional del Callao.

Su candidatura aparece en el listado de postulantes de la región y registra 4% de los votos válidos en el simulacro de CPI.

La información electoral de su agrupación y los datos biográficos declarados para el proceso pueden consultarse en la plataforma oficial del JNE.

6. Dante José Mandriotti Castro – Acción Popular

Dante Mandriotti es una figura conocida de la política regional chalaca. Fue gobernador regional del Callao durante el periodo 2019-2022 y cuenta con una trayectoria vinculada al ámbito empresarial y deportivo.

De acuerdo con la reseña publicada por el Gobierno Regional del Callao, nació en Bellavista, estudió en los colegios América del Callao y Santa Rosa de Chosica, realizó estudios en la Universidad Ricardo Palma y cursó un posgrado en Administración de Empresas. También es reconocido por su actividad empresarial pesquera y su participación en la formación de menores mediante la Academia Deportiva Cantolao desde 1985.

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En esta elección participa con Acción Popular y obtiene 3,4% de los votos válidos en el simulacro.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró nulas las elecciones primarias de la organización política Acción Popular, donde se había proclamado ganador a Alfredo Barnechea como representante para las Elecciones Generales 2026.

7. José Remigio Sosa Dulanto Badiola – Partido Popular Cristiano

José Remigio Sosa Dulanto Badiola es candidato del Partido Popular Cristiano (PPC).

Cuenta con experiencia en la representación regional: el directorio oficial del Gobierno Regional del Callao lo identifica como consejero regional por el Callao.

En el simulacro de CPI registra 3,2% de los votos válidos.

Logo de PPC

8. Cinthya Isela Camasca Zamudio – FREPAP

Cinthya Isela Camasca Zamudio participa en la contienda regional con el Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP).

La candidata alcanza 3% de los votos válidos en la medición de CPI.

Su hoja de vida y el plan de gobierno presentado por su organización política pueden revisarse en la plataforma Voto Informado del JNE, que permite consultar la información declarada por los postulantes.

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El voto blanco, nulo y viciado alcanza el 16,6%

Además de las preferencias por los candidatos, el simulacro de CPI registra un porcentaje significativo de votos que no se dirigen a ninguna candidatura válida.

El voto blanco, nulo y viciado representa el 16,6% de los votos emitidos, mientras que el 8,1% de los electores consultados permanece indeciso.

Estos porcentajes deben leerse de manera diferenciada: el voto blanco, nulo o viciado corresponde a una respuesta registrada en el simulacro, mientras que los indecisos son ciudadanos que todavía no han definido su elección.

La diferencia entre los votos emitidos y los votos válidos también explica por qué los porcentajes de los candidatos aumentan cuando se excluyen las opciones que no se contabilizan como votos válidos.

En el caso de Spadaro, por ejemplo, el 44,6% de votos emitidos se convierte en 53,5% de votos válidos. Esta distinción es importante para interpretar correctamente los resultados y evitar comparaciones entre porcentajes calculados sobre bases diferentes.

¿Qué funciones tendrá el próximo gobernador regional del Callao?

El gobernador regional es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Regional y dirige la gestión de las competencias y recursos de la institución, de acuerdo con el marco legal de descentralización.

Entre las áreas de responsabilidad regional se encuentran la planificación del desarrollo territorial, la gestión de servicios públicos bajo competencia regional, la infraestructura, la promoción de actividades económicas y la articulación con entidades del Gobierno nacional y los municipios.

En el caso del Callao, la gestión regional tiene particular relevancia por las características de la Provincia Constitucional: su actividad portuaria, la presencia del aeropuerto internacional Jorge Chávez, su concentración urbana y la necesidad de coordinar servicios e infraestructura entre sus distritos.

La elección del 4 de octubre definirá quién asumirá la conducción del Gobierno Regional para el siguiente periodo de gestión.

¿Dónde consultar las propuestas y hojas de vida de los candidatos?

El Jurado Nacional de Elecciones habilitó la plataforma Voto Informado para que los ciudadanos puedan revisar la información oficial de las candidaturas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La herramienta permite acceder a las hojas de vida, los planes de gobierno y los datos presentados por las organizaciones políticas ante el organismo electoral.

De esta manera, los electores pueden contrastar los resultados de las encuestas con la trayectoria y las propuestas de cada postulante antes de acudir a las urnas.