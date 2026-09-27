Última encuesta de CPI: Así va la intención de voto a Rafael López Aliaga, Carlos Bruce, Francis Allison y otros candidatos a la alcaldía de Lima

Una encuesta de CPI otorga a Rafael López Aliaga el 27,2 % de la intención de voto para la alcaldía de Lima, seguido por Carlos Bruce con el 15,2 % y Francis Allison con el 10,4 %. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Los votantes limeños que acudan a las urnas el próximo domingo 4 de octubre se encontrarán con una cédula sin nombres ni fotografías de los candidatos a la alcaldía de Lima. Solo verán el logo y la denominación de cada agrupación política, por ello Omar Castro, gerente de la encuestadora CPI, sostuvo que la última encuesta de intención de4 voto será importante para los indecisos.

Para anticipar ese escenario, CPI realizó entre el 20 y el 26 de septiembre un simulacro de votación. A diferencia de los sondeos habituales de intención de voto, que usan un tarjetero con nombres de candidatos y partidos, esta vez se entregó a los encuestados una cédula casi idéntica a la real, solo con logos y siglas partidarias.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el simulacro de votación realizado por CPI para RPP Noticias, Rafael López Aliaga lidera la contienda por la alcaldía de Lima con 27,2% de los votos válidos, seguido por Carlos Bruce con 15,2% y Francis Allison con 10,4%, en una elección que se definirá el 4 de octubre.

Más atrás aparecen Daniel Urresti, de Podemos Perú, con 7,5%; Samuel Daza, de Fuerza Popular, con 4,8%; Elio Riera, de Alianza para el Progreso, con 3,7%, y Susel Paredes, de Ahora Nación, con 3,6%.

El resto de la lista lo completan Alberto Tejada (Acción Popular, 2,6%), Ricardo Belmont (Obras, 1,9%), Oswaldo Vargas (Juntos por el Perú, 1,7%), Carlos Gallardo (Partido Buen Gobierno, 1,6%), Mónica Yaya (Partido Priista Peruano, 1,1%) y Segundo Valdez (Frente Popular Agrícola, 1,1%). Otros candidatos suman 5,2%.

PUBLICIDAD

El voto blanco, nulo y viciado alcanza 12,3%, mientras que los indecisos representan 7,2%. Castro explicó ante RPP Noticias que ese porcentaje incluye a quienes todavía no definieron su voto, incluso si su decisión final es votar en blanco o viciado.

Un simulacro de votación de CPI Research para la alcaldía provincial de Lima sitúa a Rafael López Aliaga en primer lugar con el 31,0 % de votos válidos, seguido por Carlos Bruce con el 17,4 %. (CPI)

El debate presidencial de alcaldes no modificó las posiciones

El gerente de CPI remarcó que el orden se mantiene estable desde hace varias semanas. “El primer lugar se mantiene dentro de sus números, que nosotros hemos venido mostrando semana a semana entre ese 27, 29%”, explicó Castro al medio, y agregó que el segundo puesto de Bruce también osciló siempre entre 13% y 15%.

El conductor del programa consultó puntualmente por el efecto del debate electoral en los resultados. Castro amplió ante RPP Noticias: “El debate tampoco hizo que estos tuviesen alguna injerencia”.

PUBLICIDAD

Samuel Daza, que tuvo una participación protagónica en ese debate, subió 1,8 puntos porcentuales respecto de la anterior medición de intención de voto. Castro atribuyó parte de ese movimiento a la fuerza del logo partidario más que al desempeño individual del candidato.

Sobre Elio Riera, se indicó una posible relación entre su actuación en el debate y su ubicación en el simulacro. Castro reconoció ante el medio que el logo de Alianza para el Progreso “pesa” en el electorado limeño, porque esa agrupación ganó varias alcaldías municipales en el pasado, entre ellas San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país.

PUBLICIDAD

Fotografía cedida por la Agencia Andina donde se muestran a los candidatos por la alcaldía de Lima en el segundo día de debate electorale previo a las elecciones municipales que se realizaran el próximo 4 de octubre, este martes en Lima (Perú). EFE/ Agencia Andina / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Sin señales de un candidato outsider en la última semana

Consultado sobre la posibilidad de una sorpresa de último momento, Castro fue tajante. “Hoy no identificamos sinceramente a un personaje que digamos: oye, mira, no estaba en intención de voto este personaje y ahora está en ocho, nueve, siete”, afirmó el gerente de CPI a RPP Noticias.

Según explicó, los cuatro primeros lugares del simulacro coinciden con los que ya aparecían en las mediciones previas de intención de voto. No hay, dijo, un candidato que haya escalado posiciones de forma abrupta en la recta final de la campaña.

Con esta medición, CPI cierra su ciclo de encuestas públicas antes de que rija el silencio electoral previo a los comicios municipales del 4 de octubre, en los que se definirá quién gobernará la alcaldía de Lima.

PUBLICIDAD