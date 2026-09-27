Última encuesta de Datum: Rafael López Aliaga aumenta su ventaja a 12 puntos a una semana de las Elecciones Municipales

Rafael López Aliaga, Carlos Bruce y Francis Allison se ubican en los primeros lugares de la encuesta de Datum publicada por El Comercio. (Foto: Composición - Infobae)

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Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor por Renovación Popular -y quien asumiría el cargo de alcalde en caso de que que su lista gane las elecciones municipales-, alcanzó el 29,6% de los votos válidos para la Alcaldía Metropolitana de Lima y amplió a 12,4 puntos porcentuales su ventaja sobre Somos Perú a una semana de las elecciones municipales.

Según un simulacro de votación realizado por Datum y publicada por El Comercio, del total de sufragios emitidos, incluidos los blancos y nulos, Renovación Popular obtuvo 25,8%, mientras que Somos Perú, con Carlos Bruce llegó al 15%. Avanza País - Partido de Integración Social registró 11,3% y Podemos Perú, 6,2%.

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El voto en blanco representó 9,5% de los votos emitidos y los nulos o viciados sumaron 3,2%.

Los candidatos a la Alcaldía Metropolitana de Lima posan en el escenario durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. (Andina)

La candidatura de López Aliaga aumentó 1,2 puntos en la intención de voto válida respecto de la medición realizada del 15 al 17 de septiembre, cuando registraba 28,4%. En ese mismo período, Somos Perú descendió de 18,2% a 17,2% y la distancia entre ambas agrupaciones pasó de 10,2 a 12,4 puntos.

Avanza País ocupó el tercer lugar con 13% de los votos válidos. Detrás se ubicaron Podemos Perú, con 7,1%; Fuerza Popular, con 6,3%; Alianza para el Progreso, con 4,4%; Acción Popular, con 4%; Juntos por el Perú, con 3,8%; y Ahora Nación - AN, con 2,7%.

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Renovación Popular lidera cuatro zonas de Lima

El estudio también revela que Renovación Popular se ubica en primer lugar de las preferencias en Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y Lima Centro. Su mayor respaldo se concentró en esta última zona, con 28,3% de los votos emitidos, seguida por Lima Moderna, con 27,9%, y Lima Norte, con 27,7%.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, habla ante un micrófono durante una conferencia de prensa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el candidato de Somos Perú, Carlos Bruce, obtuvo su mejor resultado en Lima Moderna, donde llegó a 29,4% de los votos emitidos y superó a Renovación Popular, que registró 27,9% en esa zona.

Avanza País alcanzó 18,6% en Lima Centro y 13,2% en Lima Moderna, sus resultados más altos por zona. En Lima Este obtuvo 12% y en Lima Sur, 10%.

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Carlos Bruce pide al JNE definir situación de López Aliaga

El candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, Carlos Bruce, cuestionó el lunes 21 de septiembre al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por no haber definido, según afirmó, qué postulantes están habilitados para asumir el consitorio capitalino en caso de ganar las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del próximo 4 de octubre.

“Los limeños están con los ojos tapados porque no se sabe por qué candidato pueden votar para que asuma la alcaldía”, declaró Bruce antes de participar en el debate municipal organizado por el organismo electoral.

El cuestionamiento se produce en medio de la controversia sobre la candidatura del líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien postula como primer regidor de su partido después de haber ejercido la Alcaldía de Lima entre 2023 y 2025 y de haber sido elegido senador para el periodo 2026-2031.

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El JNE declaró en julio fundada la apelación presentada por esta formación política y ordenó continuar con el trámite de inscripción de López Aliaga como candidato a regidor, al considerar que su elección como senador no determinaba, por sí sola, que estuviera comprendido en el impedimento establecido por la Ley de Elecciones Municipales.

No obstante, permanece en discusión si el dirigente podría asumir la alcaldía de Lima en caso de que la lista de su partido gane los comicios, una posibilidad que ha generado cuestionamientos de otras candidaturas y pedidos para que el JNE precise los alcances de una eventual credencial.

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Bruce sostuvo que el organismo electoral “ya casi está fuera de tiempo” para pronunciarse y advirtió de que el proceso electoral avanza sin que, según su planteamiento, los ciudadanos tengan certeza sobre quiénes podrían ejercer finalmente el cargo.