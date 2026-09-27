Precio del GNV, GLP, Diesel y gasolina en Perú para hoy, domingo 27 de septiembre de 2026

Surtidores de una estación de servicio en Lima exhiben los precios de GNV, GLP, diésel y gasolina fiscalizados por Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los conductores de Lima encontraron diferencias de hasta S/ 3,80 por galón en el diésel B5 S-50 UV entre estaciones de servicio, según los precios declarados en la plataforma Facilito del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) para el sábado 26 de septiembre.

La consulta permite comparar los precios de gasohol, diésel, Gas Natural Vehicular (GNV) y Gas Licuado de Petróleo (GLP) antes de acudir a un grifo. El sistema también ofrece datos sobre la ubicación de cada establecimiento, su distancia aproximada desde el punto de búsqueda y el estado operativo que informó el operador.

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Los montos pueden cambiar durante el día. Por ese motivo, el usuario debe revisar la información poco antes de salir y comprobar que el establecimiento esté operativo y cuente con el producto requerido.

Tres surtidores de una estación de servicio exhiben diferentes precios de carburantes con la etiqueta de supervisión de Osinergmin en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diésel presentó una diferencia de S/ 3,80 por galón

El diésel B5 S-50 UV registró la mayor diferencia entre el valor mínimo y máximo hallado en la revisión de precios. El producto se comercializó desde S/ 23,19 hasta S/ 26,99 por galón, una brecha de S/ 3,80.

La variación puede afectar el presupuesto de quienes utilizan vehículos particulares, unidades de reparto, taxis, camionetas o camiones. Para un tanque de 12 galones, por ejemplo, la diferencia entre la tarifa más baja y la más alta puede superar los S/ 45 por carga.

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El gasohol premium mostró una distancia aún mayor en términos absolutos entre sus extremos, aunque con una estructura de precios distinta según la estación. El valor mínimo declarado fue de S/ 20,79 y el máximo llegó a S/ 24,99 por galón, por lo que la diferencia alcanzó los S/ 4,20 por galón.

En el caso del gasohol regular, la tarifa revisada osciló entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón. La distancia entre ambos valores fue de S/ 2,54.

Un mapa conceptual de Lima señala las tarifas de gasohol, diésel, GNV y GLP en distintos distritos de la capital según la plataforma Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios de referencia para Lima:

Gasohol regular: entre S/ 19,75 y S/ 22,29 por galón.

Gasohol premium: entre S/ 20,79 y S/ 24,99 por galón.

Diésel B5 S-50 UV: entre S/ 23,19 y S/ 26,99 por galón.

El ahorro potencial debe evaluarse junto con la distancia y el recorrido necesario para llegar a cada grifo. Una estación con una tarifa menor puede estar fuera de la ruta habitual, en una zona con tránsito intenso o a varios kilómetros del punto de partida. El gasto del desvío puede reducir parte de la diferencia inicial.

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La pantalla digital de un surtidor en Lima señala los precios de la gasolina, el diésel y el GLP junto con la identificación de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Villa El Salvador y Los Olivos registraron precios menores de gasohol

La búsqueda por distritos permitió identificar montos inferiores a los observados en otros puntos de la capital. Villa El Salvador figuró entre los sectores con los precios más bajos para las dos variedades de gasohol.

En ese distrito, el gasohol regular apareció desde S/ 18,79 por galón, mientras que el gasohol premium se encontró desde S/ 20,09. Los valores declarados en Villa El Salvador quedaron por debajo de las referencias observadas en la revisión general de estaciones de Lima.

La herramienta digital Facilito de Osinergmin permite consultar los precios actualizados del gasohol y el diésel en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Olivos también registró una de las menores tarifas para el gasohol regular, desde S/ 19,09 por galón. En San Juan de Lurigancho, el precio mínimo informado para ese mismo producto fue de S/ 19,40.

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Paneles informativos de Osinergmin comparan las tarifas de gasohol entre San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador, en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el gasohol premium, San Miguel mostró una referencia desde S/ 20,99 por galón. La comparación resulta relevante para los conductores que cargan combustible con frecuencia, ya que una diferencia de uno o dos soles por galón se acumula a lo largo del mes.

La plataforma permite ordenar los resultados por cercanía, precio y ubicación. Esa opción facilita la búsqueda de un establecimiento próximo al domicilio, centro de trabajo o ruta prevista, sin depender únicamente del menor valor que figure en la lista.

Comas y Carabayllo mostraron tarifas bajas para el diésel

En la revisión por zonas, Comas apareció con una de las menores referencias para el diésel, desde S/ 22,79 por galón. El dato se ubicó por debajo del mínimo de S/ 23,19 identificado en otra consulta de estaciones de Lima.

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En Carabayllo, el mismo combustible se ofreció desde S/ 22,99 por galón. El Rímac registró una tarifa desde S/ 23,99. Las diferencias entre distritos muestran que la comparación no debe limitarse al establecimiento más cercano cuando el vehículo tiene una capacidad de carga mayor.

El análisis cobra más importancia para quienes realizan recorridos interprovinciales, trabajan con vehículos de transporte o manejan unidades destinadas al reparto. En esos casos, una diferencia de pocos soles por galón puede trasladarse a un gasto mayor al final de la semana.

También conviene considerar el horario en el que se realizará la carga. En rutas de alto tránsito, el tiempo empleado para llegar a una estación más económica puede representar un costo adicional por consumo de combustible y horas de trabajo.

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Una cartelera de precios en una estación de servicio en Lima informa las tarifas de gasolina, diésel, GLP y GNV junto al logotipo de Osinergmin. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El GNV se vende por metro cúbico y el GLP vehicular por galón

La herramienta de Osinergmin incluye combustibles que se comercializan con unidades de medida distintas. El GNV se vende en soles por metro cúbico, mientras que el GLP vehicular se ofrece en soles por galón.

Antes de comparar tarifas, el conductor debe verificar la unidad de medida que corresponde a su vehículo. El precio del GNV puede variar entre estaciones de un mismo distrito, al igual que el del GLP vehicular, por lo que una búsqueda previa puede evitar traslados innecesarios.

Quienes usan GNV deben confirmar que el establecimiento tenga disponible ese combustible antes de dirigirse al lugar. En el caso del GLP, resulta útil revisar el precio declarado y la condición operativa del grifo, sobre todo en zonas con pocos puntos de abastecimiento.

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Facilito reúne información de establecimientos formales registrados y permite ubicar grifos en distritos cercanos o a lo largo de una ruta. La función puede servir para planificar viajes por carretera y desplazamientos hacia zonas donde las estaciones se encuentran más alejadas entre sí.

Un mapa físico de Perú muestra la dispersión de precios de combustible en distintas ciudades, apoyado por recibos y logos de Osinergmin y Facilito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consultar los precios y reducir el gasto de combustible

Para revisar las tarifas, el usuario debe ingresar a la web o aplicación de Facilito y seleccionar el área donde planea abastecerse. El sistema permite filtrar por departamento, provincia, distrito y tipo de combustible.

Luego, debe elegir el producto requerido y revisar los resultados disponibles. La lista puede ordenarse por precio o distancia, una alternativa útil para identificar opciones cercanas y comparar cuánto representa el posible ahorro frente al desvío necesario.

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Antes de acudir al grifo, conviene verificar que el local aparezca como operativo y que el combustible figure como disponible. Si el valor mostrado en el surtidor no coincide con el precio declarado en la plataforma, el usuario puede comunicar la diferencia por los canales de atención de Osinergmin.

El gasto mensual también depende del uso y mantenimiento del vehículo. Mantener la presión recomendada de los neumáticos, realizar las revisiones del motor, retirar peso innecesario y evitar aceleraciones o frenadas bruscas ayuda a reducir el consumo. Planificar los recorridos y revisar el nivel de combustible antes de un viaje largo permite anticipar la carga y comparar opciones con mayor tiempo.