¿Cuándo empieza la ‘ley seca’ por las Elecciones municipales y regionales del domingo 4 de octubre

Los ciudadanos no están impedidos de tomar bebidas alcohólicas durante las elecciones, pero la Ley seca impide que se vendan productos. - Crédito Andina

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En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales de Perú, que se realizarán el domingo 4 de octubre de 2026 y convocarán a más de 26 millones de ciudadanos para elegir a las autoridades regionales, provinciales y distritales del período 2027-2030, los ciudadanos a nivel nacional deberán acatar una serie de restricciones,

La ‘ley seca’, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a los ciudadanos durante el proceso electoral, comenzará a las 8:00 a.m. del día previo a los comicios y concluirá a las 8:00 a.m. del día siguiente. El artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N.º 26859, prohíbe durante ese lapso la venta, el expendio y el suministro de bebidas alcohólicas en todo el territorio nacional.

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La restricción comprende discotecas, bares, restaurantes, licorerías, supermercados, bodegas y centros de entretenimiento. También impide el consumo de alcohol dentro de locales públicos, la venta para llevar y la distribución mediante servicios de entrega a domicilio.

Quienes comercialicen bebidas alcohólicas durante el período prohibido incurrirán en una infracción sancionada con una pena privativa de la libertad de hasta seis meses, de acuerdo con el artículo 390 de la norma electoral. El Jurado Nacional de Elecciones contempla además multas e inhabilitaciones administrativas.

La Municipalidad de Lima y la Policía Nacional realizaron un operativo en discotecas del Jirón de la Unión, Cercado de Lima, detectando infracciones administrativas y de seguridad antes de la "Ley seca" electoral. (Foto: Municipalidad de Lima)

Los gobiernos locales pueden ordenar la clausura temporal o definitiva de los comercios infractores y confiscar las bebidas que hayan sido comercializadas.

Actos políticos prohibidos desde el viernes y propaganda desde el sábado

Las reuniones y manifestaciones públicas de carácter político estarán prohibidas desde 48 horas antes del inicio de la votación, es decir, a partir de la medianoche del viernes previo a las elecciones. Esa limitación está prevista en el artículo 190 de la Ley N.º 26859.

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La difusión de propaganda electoral se suspenderá desde la medianoche del sábado, 24 horas antes de los comicios. La prohibición incluye radio, televisión, prensa escrita, medios digitales, caravanas y distribución de folletos.

Las personas que incumplan esas disposiciones pueden recibir penas de prisión de hasta dos años, según el artículo 388 de la legislación electoral. Las restricciones apuntan a que los ciudadanos emitan un voto libre e informado.

Los candidatos a la Alcaldía Metropolitana de Lima posan en el escenario durante el debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. (Andina)

El control estará a cargo del Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales y los Jurados Especiales Electorales desplegados en el país. Los fiscalizadores realizarán operativos inopinados y patrullajes en zonas de alta concurrencia comercial.

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La supervisión contará con la colaboración de la Policía Nacional del Perú, las Fuerzas Armadas, el serenazgo municipal y el Ministerio Público, mediante las Fiscalías de Prevención del Delito. Ante casos de flagrancia o desacato, las fuerzas de seguridad intervendrán el local, elaborarán actas de constatación e inspección y pondrán a los responsables a disposición de las autoridades.

¿Cuánto es la multa por no votar en 2026?

El monto de la multa por no votar no es igual para todos los ciudadanos. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aplica una escala que depende de la clasificación socioeconómica del distrito que figura como domicilio electoral.

Para 2026, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) tiene un valor de S/5.500, de acuerdo con información oficial del Ministerio de Economía y Finanzas.

Un ciudadano deposita su voto en una urna de la ONPE durante una jornada electoral en Perú, donde el sufragio es obligatorio. (Foto: ONPE)

Sobre esa base, la multa por omisión al sufragio queda establecida de la siguiente manera:

Distrito no pobre : 110 soles (2% UIT)

Distrito pobre no extremo : 55 soles (1% UIT)

Distrito pobre extremo: 27.50 soles (0,5%)

El JNE confirmó estos montos para la segunda elección presidencial de 2026 y señaló que la escala se determina según la localidad y el nivel de pobreza establecido para cada distrito.

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La misma escala se aplica para la omisión al sufragio en los procesos electorales correspondientes al año, de acuerdo con el esquema de multas electorales.