Spa habría sido usado como fachada para captar menores y someterlas a explotación sexual en El Agustino

El caso incluye acusaciones por captación de adolescentes, amenazas y la supuesta presencia de clientes que se identificaban como policías| Video: Domingo Al Día

Guardar

Una adolescente de 16 años denunció que un spa habría operado como fachada para captar menores de edad con falsas ofertas de empleo y someterlas a explotación sexual en el distrito de El Agustino, en Lima. La joven afirmó que fue contactada para trabajar como recepcionista y masajista, pero que luego recibió presiones para atender a clientes en habitaciones dentro del local.

De acuerdo con el testimonio recogido por el programa Domingo al día, la menor identificó como presuntos responsables a Aruni Barraza Huasco y a su pareja, Diego Gutiérrez, conocido como ‘Choco’. Ambos son investigados por las autoridades y cumplen 18 meses de prisión preventiva.

PUBLICIDAD

La adolescente aseguró que los acusados usaban amenazas para impedir que las víctimas denunciaran. También sostuvo que Gutiérrez decía ser policía y que al establecimiento acudían hombres que se identificaban como efectivos policiales de la misma dependencia.

Aunque esa supuesta vinculación todavía debe ser corroborada por la investigación fiscal y policial.

La Policía detuvo a dos investigados tras las denuncias de una joven que aseguró haber sido reclutada para labores de recepción y masajes| Foto: Domingo Al Día

Oferta laboral disfrazada

La madre de la adolescente contó que su hija quería conseguir ingresos para continuar sus estudios y aceptó una propuesta laboral que le presentó una joven a la que conocía desde años atrás. Según relató, la oferta consistía en trabajar como recepcionista en un spa.

La adolescente afirmó que inicialmente le ofrecieron S/ 450 por trabajar como recepcionista. Luego, en la vivienda de Barraza, le habrían pedido que se quitara la ropa y le tomaron fotografías íntimas. Después le dijeron que las imágenes servirían para mostrarlas a “clientes”.

PUBLICIDAD

“Me dijeron que me pagarían 450 soles por ser recepcionista. Pero ahí apareció su pareja, Diego Gutiérrez. Sacaron bastante ropa interior. Me dijeron que me desnudara”, declaró la menor a las autoridades.

La joven aseguró que aceptó laborar como masajista porque le prometieron mejores ingresos. Sin embargo, tras dos días en el local, advirtió que había otras adolescentes, algunas de 13 y 17 años, que eran obligadas a prostituirse.

Una adolescente de 16 años denunció presiones, amenazas y un presunto esquema de explotación sexual en locales ubicados en El Agustino| Foto: Domingo Al Día

Víctima aseguró que fue presionada para atender a clientes

Según el testimonio, las personas investigadas habrían preparado catálogos con fotografías de jóvenes para ofrecer servicios sexuales. La menor sostuvo que le prometieron pagos de hasta S/ 900 semanales, pero que el dinero dependía de decisiones tomadas por quienes administraban el negocio.

PUBLICIDAD

La adolescente relató que Barraza le comunicó que varios clientes preguntaban por ella y que debía ingresar a las habitaciones para conversar con los hombres y permitir que la tocaran.

En otro momento, contó que Gutiérrez intentó abusar de ella y la habría amenazado para que no abandonara el lugar. Según su declaración, le exigió llevar a otra adolescente si quería retirarse del spa. La víctima llevó a una amiga, pero ambas lograron escapar.

La menor también aseguró que le entregaron una caja de preservativos y la obligaron a ingresar a una habitación con un supuesto policía. Explicó que le reveló su edad al hombre y le pidió que no la obligara a mantener relaciones sexuales.

PUBLICIDAD

La madre de la adolescente indicó que, después de que su hija dejó de acudir al local, recibió amenazas. Dijo que Gutiérrez le aseguró que no sabía “con quién se estaba metiendo” y que podía denunciarla por difamación porque era policía.

La menor afirmó que el investigado se presentaba como un “policía corrupto” y mostraba imágenes de armas, cadáveres y personas muertas para atemorizarla.