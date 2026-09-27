Miembros de mesa titulares y suplentes: ¿Quiénes deben presentarse a las 6:00 a. m.?

Guardar

A una semana de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) recordó que los miembros de mesa titulares y suplentes deben acudir a su local de votación a las 6:00 a. m. del domingo 4 de octubre. La presencia de los nueve ciudadanos designados permite instalar las mesas antes del inicio de la votación, previsto para las 7:00 a. m.

Cada mesa de sufragio contará con tres integrantes titulares —presidente, secretario y tercer miembro— y seis suplentes. La ampliación de suplentes busca reducir los retrasos durante la instalación y evitar que se recurra a electores que esperan para votar.

PUBLICIDAD

La imagen muestra a tres miembros de mesa en un centro de votación en Perú, durante una jornada electoral organizada por la ONPE, con una urna blanca visible. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Quiénes deben presentarse a las 6:00 a. m.?

Los suplentes no deben esperar una convocatoria posterior. Deben presentarse junto con los titulares a las 6:00 a. m., ya que pueden reemplazar a cualquiera de los tres integrantes principales que no asista.

La asistencia resulta necesaria para completar la instalación de la mesa, revisar los materiales y firmar el acta correspondiente. Si no se alcanza el número requerido de miembros, la votación puede sufrir demoras.

La primera etapa de la jornada electoral es la instalación de la mesa. Los miembros reciben el material electoral entregado por el personal de la ONPE y verifican que incluya cédulas, actas, ánfora, lista de electores y demás implementos necesarios.

PUBLICIDAD

También revisan que en la cámara secreta esté colocado el cartel de candidatos y que, en el acceso al aula, se exhiba la relación de electores. El presidente de mesa cuenta las cédulas y las firma antes de que se inicie la atención al público.

Los integrantes deben registrar su asistencia, colocar su huella digital y completar el acta de instalación con letra clara, sin borrones ni enmendaduras. Una vez firmado el documento, la mesa queda habilitada para recibir a los electores.

Multa para los miembros de mesa 2026

La ONPE ha señalado que tanto titulares como suplentes tienen la obligación de asistir al local asignado. La inasistencia puede derivar en una multa de S/275, equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

PUBLICIDAD

Asimismo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó que quienes no acudan a votar recibirán multas según el nivel de pobreza del distrito donde residen. La sanción será de S/110 en distritos no pobres, S/55 en distritos pobres y S/27,50 en zonas de extrema pobreza.

Para los miembros de mesa, titulares y suplentes, la multa por no asistir o no instalar la mesa asciende a S/275, equivalente al 5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Miembros de mesa de la ONPE y observadores supervisan el recuento de boletas y sobres en una mesa de votación al cierre de la jornada electoral en Perú, asegurando la transparencia del proceso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El escrutinio incluye el conteo y la elaboración de actas

Al cierre de la jornada, los miembros de mesa abren el ánfora, cuentan las cédulas y comprueban que la cantidad coincida con el número de ciudadanos que votaron. Además, verifican que las cédulas tengan la firma del presidente de mesa.

PUBLICIDAD

Durante el escrutinio, revisan cada voto y lo muestran a los personeros presentes. Un voto es válido cuando la cruz o el aspa tiene el cruce de sus líneas dentro del recuadro de la opción elegida. Será nulo si se marca más de una alternativa, si contiene frases o dibujos, o si la marca queda fuera del recuadro. Se considera voto en blanco cuando no se elige ninguna opción.

Los resultados se anotan primero en las hojas borrador y luego se trasladan a las actas de escrutinio. Tras proteger los campos de resultados y observaciones, los miembros guardan las actas en los sobres de seguridad y las entregan al personal de la ONPE.

PUBLICIDAD