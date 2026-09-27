Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 27 de septiembre de 2026

La entidad informó movimientos de magnitud 4,4 cerca de la costa de Huaura y de 3,3 al este de Torata. El 26 de septiembre también se registraron eventos en Oxapampa y Cabanaconde

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Los reportes oficiales registraron eventos de 4,4 cerca de la costa de Huaura y de 3,3 al este de Torata, sin afectaciones comunicadas. El monitoreo de la actividad sísmica continúa a cargo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que difunde la hora, magnitud, profundidad, ubicación e intensidad de cada movimiento detectado.

Durante la jornada previa, el Centro Sismológico Nacional emitió dos reportes por sismos de magnitud 3,5 ocurridos en las regiones de Pasco y Arequipa. El primero tuvo como referencia un punto situado al oeste de Oxapampa; el segundo se localizó al sur de Cabanaconde, en la provincia de Caylloma.

Los movimientos de menor magnitud pueden ser percibidos de manera distinta según la cercanía al epicentro, la profundidad, el tipo de suelo y las condiciones de las edificaciones. Por ese motivo, la intensidad informada por el IGP permite conocer cómo fue sentido el temblor en las localidades más próximas.

07:40 hsHoy

Dos sismos de magnitud 3,5 fueron informados en Pasco y Arequipa

El reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0694 señaló que un sismo de magnitud 3,5 ocurrió el 26 de septiembre a las 14:30:59. El evento tuvo una profundidad de 14 kilómetros y su epicentro se ubicó a 20 kilómetros al oeste de Oxapampa, en la provincia de Oxapampa, región Pasco.

Calle urbana de noche iluminada por farolas con un coche patrulla y una ambulancia estacionados al fondo con luces encendidas.
Vehículos de emergencia permanecen en una calle iluminada de Huacho para resguardar la zona tras un sismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el parte técnico, el movimiento tuvo una intensidad de II-III en Oxapampa. Esa clasificación indica que el temblor pudo ser percibido por algunas personas en reposo o dentro de inmuebles, aunque no implica necesariamente daños en viviendas, vías o servicios públicos.

El segundo evento fue registrado a las 16:44:41 del mismo día. El informe IGP/CENSIS/RS 2026-0695 estableció una magnitud de 3,5, una profundidad de 13 kilómetros y un epicentro situado a 11 kilómetros al sur de Cabanaconde, distrito de la provincia de Caylloma, en Arequipa.

Sala con sofá azul, mesa de madera, estantería inclinada con libros en el suelo, un cuadro torcido en la pared y una lámpara colgada.
Un movimiento telúrico provoca el desprendimiento de libros, la inclinación de adornos y el desplazamiento de muebles en una sala de estar. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:39 hsHoy

El movimiento cercano a Cabanaconde alcanzó intensidad III

El IGP indicó que el sismo de Cabanaconde alcanzó una intensidad III en esa localidad. En ese nivel, varias personas pueden sentir el movimiento dentro de sus viviendas, sobre todo quienes permanecen quietos, mientras que algunos objetos suspendidos pueden oscilar.

La ubicación del evento fue fijada en las coordenadas -15.72 de latitud y -71.98 de longitud. La profundidad de 13 kilómetros lo sitúa entre los movimientos superficiales, que suelen percibirse con mayor claridad en áreas cercanas al punto de origen, aunque ello no determina por sí solo la magnitud de sus efectos.

Estos son los datos principales de los dos reportes difundidos por el Centro Sismológico Nacional:

  • Oxapampa, Pasco
    • Fecha y hora: 26 de septiembre, 14:30:59
    • Magnitud: 3,5
    • Profundidad: 14 kilómetros
    • Intensidad: II-III en Oxapampa
    • Referencia: 20 kilómetros al oeste de Oxapampa
  • Cabanaconde, Arequipa
    • Fecha y hora: 26 de septiembre, 16:44:41
    • Magnitud: 3,5
    • Profundidad: 13 kilómetros
    • Intensidad: III en Cabanaconde
    • Referencia: 11 kilómetros al sur de Cabanaconde
Sismo en Arequipa
Sismo en Arequipa
06:31 hsHoy

Perú registra actividad sísmica por la interacción de placas tectónicas

La ocurrencia de sismos en Perú está vinculada con la ubicación del país en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de actividad geológica que bordea amplias áreas de las costas americanas y asiáticas frente al océano Pacífico.

En el territorio peruano, los movimientos responden principalmente al proceso de subducción de la placa de Nazca bajo la placa Sudamericana. Ese desplazamiento acumula energía y luego la libera en distintos puntos, por lo que los temblores pueden tener epicentros frente al litoral, en la cordillera o en zonas de la Amazonía.

Los informes oficiales distinguen entre magnitud e intensidad. La magnitud representa la energía que libera un sismo en su fuente, mientras que la intensidad se relaciona con la forma en que fue percibido y los posibles efectos en cada población. Por eso, un mismo evento puede sentirse con distinta fuerza según el lugar.

Infografía de Infobae: mapa de Perú con epicentro, ondas sísmicas, el número 570, texto con datos y explicaciones, e iconos de actividad sísmica.
De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, la actividad sísmica del país ya registra 570 ocurrencias en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:13 hsHoy

La preparación familiar debe incluir rutas de evacuación y zonas seguras

La preparación frente a un temblor comienza antes de que ocurra una emergencia. En las viviendas, centros de trabajo, colegios y espacios públicos resulta necesario identificar zonas seguras, mantener libres los pasadizos y establecer rutas de evacuación hacia áreas externas alejadas de estructuras que puedan caer.

También se recomienda acordar un punto de reunión familiar fuera del inmueble. Esa medida permite comprobar que todos los integrantes se encuentren a salvo después de una evacuación. El plan debe contemplar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad, pacientes con tratamientos médicos y mascotas.

Los muebles altos, estantes, espejos, lámparas, televisores y otros objetos pesados deben fijarse a paredes resistentes o trasladarse fuera de zonas de paso. Durante un movimiento de mayor intensidad, estos elementos pueden desprenderse, causar lesiones o bloquear una salida.

Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:38 hsHoy

La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda conservar una mochila de emergencia en un lugar de fácil acceso. Debe contener insumos básicos para atender las primeras 24 horas posteriores a un sismo u otro desastre, con artículos adaptados a las condiciones de cada familia.

Los alimentos, medicamentos, pilas, documentos y números de contacto requieren una revisión periódica. Los productos pueden vencer y los teléfonos de familiares o servicios públicos pueden modificarse. Mantener esa información actualizada evita pérdidas de tiempo cuando se presenta una emergencia.

Mochila roja abierta sobre una mesa de madera con botiquín, botellas de agua, linterna, radio portátil y manta térmica.
Una mochila de emergencia equipada con botiquín, botellas de agua, radio y linterna fomenta la preparación ciudadana ante eventos sísmicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:11 hsHoy

Entre los elementos recomendados para la mochila de emergencia figuran:

  • Agua potable y alimentos no perecibles.
  • Linterna, radio portátil, pilas y cargador externo.
  • Botiquín con gasas, vendas, antiséptico y artículos de primeros auxilios.
  • Medicamentos de uso personal, recetas y elementos de apoyo médico.
  • Documentos de identidad, llaves y dinero en efectivo de baja denominación.
  • Abrigo, manta, mascarillas y artículos de higiene.
  • Pañales, fórmula, biberones y ropa de recambio para bebés.
  • Alimentos, recipientes y artículos necesarios para mascotas.
  • Una lista impresa con teléfonos de familiares y servicios de emergencia.
Mochila roja abierta con agua embotellada, latas, botiquín, radio, linterna, ropa doblada, dinero y cuadernos sobre un suelo de madera.
Una mochila de emergencia abierta reúne suministros básicos como agua, latas de comida, botiquín, linterna y radio para la preparación familiar ante desastres. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:04 hsHoy

Durante un sismo se debe evitar correr y usar ascensores

Ante un movimiento de gran magnitud, las autoridades aconsejan mantener la calma y alejarse de ventanas, espejos, estantes, lámparas y artefactos que puedan caer. No se deben utilizar ascensores ni correr hacia las salidas mientras el movimiento continúe, porque esas acciones pueden aumentar el riesgo de golpes o aglomeraciones.

Cuando termine el sismo, la evacuación debe realizarse por escaleras siempre que no existan daños visibles, humo, desprendimientos o cables expuestos. En la vía pública, las personas deben mantenerse lejos de fachadas, postes, letreros, puentes y tendidos eléctricos.

Después de un evento de mayor intensidad, la población debe atender únicamente los reportes del IGP, Indeci y las autoridades locales. Los números 116 de los Bomberos Voluntarios, 105 de la Policía Nacional del Perú y 119 para mensajes de voz durante emergencias pueden utilizarse si la situación lo requiere. También se aconseja priorizar los mensajes de texto para evitar la saturación de las líneas telefónicas.

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