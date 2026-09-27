Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 27 de septiembre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

Los reportes oficiales registraron eventos de 4,4 cerca de la costa de Huaura y de 3,3 al este de Torata, sin afectaciones comunicadas. El monitoreo de la actividad sísmica continúa a cargo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), que difunde la hora, magnitud, profundidad, ubicación e intensidad de cada movimiento detectado.

Durante la jornada previa, el Centro Sismológico Nacional emitió dos reportes por sismos de magnitud 3,5 ocurridos en las regiones de Pasco y Arequipa. El primero tuvo como referencia un punto situado al oeste de Oxapampa; el segundo se localizó al sur de Cabanaconde, en la provincia de Caylloma.

Los movimientos de menor magnitud pueden ser percibidos de manera distinta según la cercanía al epicentro, la profundidad, el tipo de suelo y las condiciones de las edificaciones. Por ese motivo, la intensidad informada por el IGP permite conocer cómo fue sentido el temblor en las localidades más próximas.