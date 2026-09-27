Papa León XIV en Chiclayo: Lambayeque refuerza medidas ante lluvias por el Fenómeno El Niño durante la llegada de sumo pontífice a la ciudad

La ruta de León XIV: turismo religioso y alerta climática en el norte peruano Foto: Gobierno Regional de Lambayeque

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A menos de dos meses de la llegada del papa León XIV al Perú, Lambayeque acelera un plan de contingencia ante la posibilidad de lluvias intensas vinculadas al Fenómeno de El Niño. El Gobierno Regional prepara accesos, drenajes, servicios de salud y rutas alternativas para la visita prevista en Chiclayo y Pimentel.

El papa León XIV llegará a Chiclayo el 13 y 14 de noviembre, donde la jornada principal incluirá una misa multitudinaria en Las Pampas de Pimentel, donde se prevé la asistencia de alrededor de 1,5 millones de personas.

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De acuerdo con El Comercio, el Gobierno Regional de Lambayeque acondiciona un área de 15 hectáreas para la celebración religiosa y alista los accesos al lugar. El plan contempla rutas diferenciadas para los asistentes y la comitiva papal, además de medidas para evitar que las lluvias afecten la movilidad, la atención sanitaria y el desarrollo de la ceremonia.

Chiclayo activa un plan ante lluvias por la visita del papa León XIV | Foto: Gobierno Regional de Lambayeque

La llegada del Santo Padre forma parte de una ruta que busca vincular los lugares donde desarrolló su actividad pastoral en el país. Para el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), la visita también abre una oportunidad para posicionar destinos religiosos del norte peruano.

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Pampas de Pimentel recibiría al menos 1.5 millones de fieles

El espacio destinado a la misa contará con un escenario de 80 metros de ancho y 60 metros de largo. También se habilitará un área cercana de 300 hectáreas para recibir a los asistentes.

Las obras incluyen la limpieza y nivelación del terreno, una tarea que busca reducir la acumulación de agua ante eventuales lluvias. La organización también prevé la instalación de 2.000 baños químicos, además de cerca de 200 unidades reservadas para el clero.

La capacidad sanitaria será otro de los puntos centrales del dispositivo. Dos hospitales de campaña, uno en Chiclayo y otro en Pimentel, estarán disponibles durante la visita. A ello se sumará la posible incorporación de 20 ambulancias privadas y la alerta en los hospitales y establecimientos de salud de la región.

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Lambayeque alista rutas y hospitales para recibir al pontífice| Foto: Gobierno Regional de Lambayeque

Para la viceministra de Turismo, Liz Chirinos Cuadros, la visita debe servir para mejorar las condiciones urbanas y los servicios de las ciudades que integran el recorrido. “El turismo es agua y desagüe, el turismo es pistas y veredas, el turismo es tema de priorización, el turismo es seguridad”, afirmó durante una entrevista a RPP Noticias.

Así se prepara Chiclayo ante amenazas del Fenómeno El Niño

Según el citado medio, los pronósticos analizados por las autoridades indican que las temperaturas en el norte podrían ubicarse entre 35 ℃ y 36 ℃ durante los meses previos a la visita papal. Entre octubre y diciembre se esperan precipitaciones por encima de los valores habituales para la zona.

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El escenario más delicado se ubica entre noviembre y diciembre, periodo en el que podrían producirse lluvias de intensidad moderada a fuerte. Especialistas consultados en la información entregada a las autoridades alertaron que el Fenómeno de El Niño podría agravar ese panorama.

El escenario obliga a revisar la conectividad entre Chiclayo, Pimentel, el aeropuerto y los hospitales. Una lluvia intensa podría generar aniegos, afectar el tránsito o bloquear tramos de acceso hacia el lugar de la misa.

“Lo va a encontrar con los brazos abiertos de toda la población de Chiclayo, que espera con ansias su visita”, dijo Chirinos Cuadros sobre la llegada del papa. Añadió que las autoridades locales trabajan para que el pontífice encuentre “un Chiclayo renovado”.

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Lambayeque prepara drenajes, atención médica, corredores viales y servicios para recibir al pontífice en Pimentel| Foto: Gobierno Regional de Lambayeque

El operativo regional considera la disponibilidad de 100 motobombas en Lambayeque. Cuatro de esos equipos estarán desplegados en Pimentel, cerca de la zona de concentración de los fieles.

Además, se pondrá a disposición maquinaria pesada y se ejecutarán trabajos para mejorar el drenaje y facilitar la evacuación de agua. Las autoridades también prevén instalar 32 compactadoras distribuidas entre distintos municipios.

Movimiento económico de más de 300 millones de soles

El Mincetur busca incorporar la visita dentro de un circuito de turismo religioso que reúna los lugares vinculados al inicio del apostolado de León XIV en el país. Chirinos Cuadros señaló que ese segmento representa el 20 % del turismo mundial y puede generar actividad económica en las regiones incluidas en la ruta.

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La viceministra recordó que el pontífice inició su misión pastoral en Piura, en la localidad de Chulucanas. “Solo la visita estamos proyectando unas cifras de más de 300 millones de soles”, indicó Chirinos Cuadros.