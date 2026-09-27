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Dónde ver Paraguay vs Bolivia HOY: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Tras su participación en el Mundial 2026, la ‘albirroja’ vuelve a la competencia frente la ‘verde’ en Washington D.C. Conoce las señales para sintonizar el emocionante duelo

Dónde ver Paraguay vs Bolivia por fecha FIFA. (monumentalam1080)
Dónde ver Paraguay vs Bolivia por fecha FIFA. (monumentalam1080)
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Hoy, domingo 27 de septiembre, Paraguay y Bolivia estarán frente a frente en el Audi Field de Washington D.C. por la primera jornada de la fecha FIFA. Ambos selecciones iniciarán con su preparación rumbo a las Eliminatorias 2030.

La ‘albirroja’ regresará a la actividad después de su participación en el Mundial 2026. Mientras que la ‘verde’ afrontará el encuentro como una nueva evaluación con la mirada puesta en el próximo proceso clasificatorio.

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Dónde ver Paraguay vs Bolivia, amistoso por fecha FIFA 2026

El partido entre Bolivia y Paraguay será transmitido en Perú y el resto de Sudamérica por la señal internacional de ESPN y la plataforma Disney Plus. En Paraguay, el encuentro se podrá ver en directo a través de GEN, Trece y APF TV.

Paraguay y Bolivia se medirán en un amistoso en Washington DC.
Paraguay y Bolivia se medirán en un amistoso en Washington DC. Crédito: Agencias

Horario de Paraguay vs Bolivia, amistoso por fecha FIFA

El amistoso entre Bolivia y Paraguay comenzará a las 15:30 en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia y Venezuela, el inicio está previsto para las 16:30 horas. Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil seguirán el encuentro desde las 17.30.

En México y Centroamérica, el partido empezará a las 14.30. Para Washington D. C., Miami y Nueva York, la hora confirmada es 17.30. En España, el duelo por la fecha FIFA se jugará desde las 22.30.

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Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Alemania contra Paraguay - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, EE. UU. - 29 de junio de 2026 Matías Galarza, de Paraguay, y sus compañeros celebran la victoria en la tanda de penaltis, con la que Paraguay se clasifica para los octavos de final del Mundial. IMAGN IMAGES vía Reuters/David Butler II
Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Octavos de final - Alemania contra Paraguay - Boston Stadium, Foxborough, Massachusetts, EE. UU. - 29 de junio de 2026 Matías Galarza, de Paraguay, y sus compañeros celebran la victoria en la tanda de penaltis, con la que Paraguay se clasifica para los octavos de final del Mundial. IMAGN IMAGES vía Reuters/David Butler II

Así llegan Paraguay y Bolivia al amistoso

El amistoso entre Bolivia y Paraguay abrirá un nuevo ciclo para ambas selecciones, con el Mundial 2030 como horizonte de trabajo.

El encuentro servirá para que los cuerpos técnicos revisen alternativas en sus planteles, observen a futbolistas que buscan ganarse un lugar y ensayen ajustes tácticos antes del próximo proceso clasificatorio.

Para Bolivia, el partido llega después de no haber participado en la última Copa del Mundo. La ‘verde’ quedó fuera durante el repechaje, instancia en la que perdió ante Irak.

Miguel Terceros (centro) celebra tras marcar el primer gol de Bolivia en el partido contra Brasil por las eliminatorias del Mundial, el martes 9 de septiembre de 2025, en El Alto, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita)
Miguel Terceros (centro) celebra tras marcar el primer gol de Bolivia en el partido contra Brasil por las eliminatorias del Mundial, el martes 9 de septiembre de 2025, en El Alto, Bolivia. (AP Foto/Juan Karita)

Por su lado, Paraguay afronta el compromiso desde una situación distinta. La ‘albirroja’ dejó una de las sorpresas del torneo mundialista al eliminar a Alemania.

El seleccionado paraguayo avanzó hasta los octavos de final, ronda en la que Francia puso fin a su recorrido.

Convocados de Paraguay para la fecha FIFA

Gustavo Alfaro convocó a 28 futbolistas para la fecha FIFA en la que Paraguay enfrentará a Bolivia, en uno de los primeros exámenes del seleccionado tras su anterior participación mundialista.

La lista reúne a referentes como Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso, Mathías Villasanti, Miguel Almirón, Ramón Sosa, Julio Enciso, Alex Arce y Antonio Sanabria.

La nómina también marca los regresos de Santiago Rojas, Alan Benítez, Hugo Cuenca y Robert Morales. Villasanti, por su parte, volvió a ser considerado por el entrenador. El duelo permitirá a la ‘albirroja’ empezar a ajustar su plantel para el siguiente ciclo clasificatorio.

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Convocados de Bolivia para la fecha FIFA

La selección boliviana convocó a 26 jugadores para los amistosos ante Paraguay y Argentina, con una lista que combina experiencia internacional y una fuerte presencia de futbolistas jóvenes.

La ‘verde’ buscará sostener el proceso que encabeza Óscar Villegas durante esta ventana internacional, después del resultado que dejó al equipo fuera de la última Copa del Mundo.

La nómina tiene una edad promedio de 23,81 años. Además, 13 integrantes tienen 23 años o menos, una señal de la renovación que el técnico pretende afianzar en esta etapa.

Entre los convocados figuran Guillermo Viscarra, Luis Haquín, Efraín Morales, Diego Medina, Gabriel Villamil, Ramiro Vaca, Miguel Terceros y Fernando Nava.

Guillermo Viscarra ofreció un rendimiento sobresaliente con Bolivia en el repechaje al Mundial 2026. - Crédito: FIFA
Guillermo Viscarra ofreció un rendimiento sobresaliente con Bolivia en el repechaje al Mundial 2026. - Crédito: FIFA

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