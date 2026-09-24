Hija de Anna Carina Copello, influencer Mica Bebin, anuncia su compromiso y su mamá le dedica tierno mensaje

Micaela Bebin y Tiago del Río posan junto al puente de la Mujer en Buenos Aires tras anunciar su compromiso matrimonial. (Instagram Mica Bebin)

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Micaela Bebin Copello, hija mayor de la cantante Anna Carina Copello, anunció su compromiso matrimonial con Tiago del Río este miércoles 23 de setiembre. La influencer, de 23 años, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías junto a su pareja durante el momento de la propuesta, tomadas en Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina.

En una de las imágenes, Bebin aparece de espaldas junto a Del Río, con la mano extendida para mostrar el anillo de compromiso, mientras la pareja se abraza frente al puente de la Mujer, en Buenos Aires. La publicación estuvo acompañada de un mensaje breve con el que la joven confirmó la noticia a sus casi 250 mil seguidores en redes sociales.

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Micaela Bebin Copello, hija mayor de Anna Carina Copello, anunció su compromiso con Tiago del Río en Puerto Madero, Buenos Aires. La influencer compartió imágenes del anillo de compromiso de corte ovalado junto con la frase "El sí más fácil de mi vida". Video: Instagram Mica Bebin

El anuncio y el mensaje que acompañó las fotografías del compromiso

Bebin seleccionó una frase breve para confirmar la noticia junto a las imágenes del momento. “El sí más fácil de mi vida, para siempre juntos”, escribió la creadora de contenido en la publicación, que en pocas horas acumuló más de 85 900 “me gusta” y decenas de comentarios de felicitación.

Micaela Bebin muestra su anillo de compromiso en compañía de Tiago del Río durante su anuncio de matrimonio en Buenos Aires. (Instagram Mica Bebin)

El anillo de compromiso, de diseño solitario con una piedra central de corte ovalado engastada en oro, ocupó un lugar destacado en una de las fotografías compartidas, en la que se aprecia el detalle de la joya sobre la mano de la influencer con un paisaje natural de fondo.

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Bebin se dedica al marketing digital y comparte contenido sobre moda, belleza, estilo de vida y deporte en sus redes sociales. Es además imagen del equipo Adidas Perú y suma más de 250 mil seguidores entre TikTok e Instagram, cifra que la posiciona como una de las creadoras de contenido peruanas con mayor alcance en su generación.

Micaela Bebin es la hija mayor de la cantante Anna Carina Copello. (Instagram Mica Bebin)

Anna Carina Copello y María Pía Copello celebraron la noticia en redes

Anna Carina Copello fue una de las primeras en reaccionar a la publicación de su hija con un mensaje cargado de emoción. “Lloroooo, ustedes son un verdadero ejemplo de amor, equipo y complicidad. El regalo más lindo es verte así de feliz, hijita bella, sabiendo que tienes al mejor compañero a tu lado. Disfruten muchísimo esta etapa tan llena de ilusión”, escribió la cantante en la sección de comentarios.

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La influencer compartió imágenes del anillo de compromiso de corte ovalado junto con la frase "El sí más fácil de mi vida". (Instagram Mica Bebin)

La conductora María Pía Copello, tía y madrina de la influencer, también dejó un mensaje de felicitación en la publicación. “Mi ahijada se comprometió, felicidades”, escribió la presentadora, en un comentario que superó las 2.100 reacciones en pocas horas.

Otras figuras públicas peruanas se sumaron a las felicitaciones en la publicación. El conductor José Peláez escribió: “Buena, mucha felicidad y buena vibra para ambos, abrazotes”, mientras que usuarias como Carol Reali y Gia Meier también dejaron mensajes de cariño para la pareja.

Micaela Bebin Copello, hija mayor de Anna Carina Copello, anunció su compromiso con Tiago del Río en Puerto Madero, Buenos Aires. (Instagram Mica Bebin)

La pareja mantiene una relación de más de dos años

Bebin y Del Río hicieron pública su relación en julio de este año, cuando la influencer compartió un carrusel de fotografías de distintos viajes realizados junto a su pareja durante los últimos dos años. “Dos años haciéndome la chica más feliz. Te amo”, había escrito entonces la creadora de contenido en esa publicación.

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La pareja mantiene una relación sentimental de más de dos años. (Instagram Mica Bebin)

La noticia del compromiso también generó comentarios de usuarios que destacaron la complicidad y el parecido físico entre ambos integrantes de la pareja. “Parecen hermanitos”, escribió una seguidora en la publicación, en uno de los comentarios que acompañaron las felicitaciones por la nueva etapa que inicia la joven pareja.