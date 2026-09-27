Perú

Crimen en Los Olivos: cámaras muestran la fuga del sicario tras el ataque a dueño de Padrillo Burgers

Fanor Abdel Tovar Salinas fue asesinado cuando cerraba su puesto de hamburguesas en la urbanización Naranjal; familiares reunieron videos para identificar a los responsables

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Las cámaras de videovigilancia registraron el ataque armado que acabó con la vida de Fanor Abdel Tovar Salinas, emprendedor de 41 años y dueño del negocio Padrillo Burgers, en la urbanización Naranjal, en Los Olivos. El crimen ocurrió a las 2:56 de la madrugada del 30 de agosto, cuando la víctima terminaba su jornada laboral junto a sus trabajadores.

Según las imágenes recogidas por sus familiares, un hombre con capucha negra merodeó por los alrededores del puesto de comida rápida antes de aproximarse a Tovar Salinas. El sospechoso llevaba un inmovilizador en uno de los brazos, con el que aparentaba tener una lesión.

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Las grabaciones muestran que el atacante permaneció varios minutos en la zona y observó los movimientos cerca del carrito. Luego pasó por un pasadizo, se quitó el inmovilizador y caminó hacia el lugar donde se encontraba el emprendedor.

De acuerdo con el registro obtenido de Domingo Al Día, el hombre sacó un arma de fuego y disparó contra Fanor Abdel Tovar Salinas. El hecho ocurrió frente a personas que estaban en el lugar y quedó registrado por una cámara de seguridad. Uno de los proyectiles impactó en el carrito donde funcionaba el negocio.

El dueño de Padrillo Burgers recibió disparos de un hombre encapuchado que escapó en motocicleta durante la madrugada del 30 de agosto en Naranjal
El dueño de Padrillo Burgers recibió disparos de un hombre encapuchado que escapó en motocicleta durante la madrugada del 30 de agosto en Naranjal| Foto: Domingo Al Día

El atacante huyó hacia la avenida Naranjal tras los disparos

Tras el ataque, el agresor escapó por la misma ruta por la que había llegado. Las imágenes lo muestran corriendo por la zona y perdiendo el equilibrio en un momento de la fuga. Luego se dirigió hacia la avenida Naranjal, donde abordó una motocicleta que lo esperaba con el motor encendido.

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El crimen ocurrió en la cuadra cinco del jirón Catat, en la urbanización Naranjal, a pocos metros de la vivienda de la víctima y cerca del Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos.

Los disparos alertaron a vecinos y amigos de Tovar Salinas. Su hermano llegó al lugar en medio de la emergencia y lo trasladó en un vehículo particular hacia el centro de salud más cercano. Sin embargo, el emprendedor falleció poco después, según relató la familia.

“Nosotros no vamos a descansar hasta saber qué es lo que te sucedió”, expresó su hermano, Frees Tovar, quien pidió que las autoridades esclarezcan el caso e identifiquen a los responsables.

Crimen en Los Olivos: cámaras muestran la fuga tras el ataque a dueño de Padrillo Burgers
Crimen en Los Olivos: cámaras muestran la fuga tras el ataque a dueño de Padrillo Burgers | Foto: Domingo Al Día

Emprendimiento de comida rápida quedó sin su fundador

Fanor Abdel Tovar Salinas era técnico en informática, pero cuatro años antes del crimen decidió dejar el trabajo dependiente para iniciar su propio negocio. Con sus ahorros alquiló un espacio que utilizaba como depósito y compró el carrito donde vendía hamburguesas bajo el nombre de Padrillo Burgers.

Su familia indicó que el emprendedor proyectaba abrir un local propio. Para ello, ya había identificado una zona donde planeaba instalar su negocio. “Todo eso ha quedado truncado”, afirmó su hermano.

Sus allegados lo describieron como una persona dedicada a los detalles y comprometida con la atención que ofrecía.

“Siempre le ponía bastante esmero a su negocio. Era muy detallista en que los clientes recibieran un buen producto”, recordó Frees Tovar.

El emprendimiento era también una fuente de ingresos para su hija de 10 años. La familia señaló que el comerciante trabajaba hasta altas horas de la noche con el objetivo de sostenerla y ampliar el negocio.

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